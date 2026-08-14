何必東奔西走 幣安全部都有 今日價格

何必東奔西走 幣安全部都有 (币有) 今日實時價格為 NT$ 0.004545，過去 24 小時內變化了 27.48%。目前 币有 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.004545 每 币有。

何必東奔西走 幣安全部都有 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- 币有。過去 24 小時內，币有 的交易價格在 NT$ 0.004356（低點）和 NT$ 0.006722（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，币有 在過去一小時內波動了 +2.02%，過去7 天內波動了 -64.07%。過去一天，總交易量達到 NT$ 68.57K。

何必東奔西走 幣安全部都有（币有）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 68.57KNT$ 68.57K NT$ 68.57K 完全稀釋市值 NT$ 4.55MNT$ 4.55M NT$ 4.55M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

何必東奔西走 幣安全部都有 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 68.57K。币有 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.55M。