Bitcoin on Base 歷史價格

根據 Bitcoin on Base 實時價格頁面收集的最新數據,Bitcoin on Base 的當前價格爲 0.198052USD。Bitcoin on Base(BTCB)的流通供應量爲 15.63M BTCB ,其市值爲 $3.10M。

時間段 漲跌幅(%) 漲跌幅(USD) 最高價 最低價 24小時 -6.18% $ -0.013066 $ 0.224231 $ 0.191996

7天 -14.60% $ -0.028921 $ 0.347370 $ 0.174672

30天 -43.04% $ -0.085260 $ 0.347370 $ 0.174672