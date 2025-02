AVAX HAS NO CHILL 歷史價格

根據 AVAX HAS NO CHILL 實時價格頁面收集的最新數據,AVAX HAS NO CHILL 的當前價格爲 0.00416018USD。AVAX HAS NO CHILL(NOCHILL)的流通供應量爲 1.55B NOCHILL ,其市值爲 $6.44M。

時間段 漲跌幅(%) 漲跌幅(USD) 最高價 最低價 24小時 -10.49% $ -0.000488 $ 0.004648 $ 0.003882

7天 -30.88% $ -0.001285 $ 0.007201 $ 0.001846

30天 126.23% $ 0.005251 $ 0.007201 $ 0.001846