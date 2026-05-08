Liora（LIORA）2026–2050 年價格預測

獲取 Liora 在 2027、2028、2029、2030 年及更長週期的價格預測。預測 LIORA 在未來五年或更長時間內的增長幅度，並基於市場趨勢和情緒即時預測未來價格情景。

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輸入-100 和 1,000 之間的數字去預測 Liora 的價格 % 計 算 *免責聲明：所有價格預測均基於用戶反饋生成。 -- -- -- 0.00% USD 實際 預測 目前價格 2027年的 LIORA 2028年的 LIORA 2029年的 LIORA 2030年的 LIORA $0.000213 $0.000224658 $0.0002358909 $0.000247685445 $0.00026006971725000004

今天、明天、本週和 30 天的短期Liora價格預測 基於目前的預測參數，模型給出了未來 30 天的短期價格路徑。下表展示了今日、明日、本週以及未來 30 天的預期價格水平。 日期 價格預測 增長 May 8, 2026（今日） $ 0.000213 0.00%

May 9, 2026（明天） $ 0.000213 0.01%

May 15, 2026（本週） $ 0.000214 0.10%

June 7, 2026（30天） $ 0.000214 0.41% Liora (LIORA) 今日價格預測 模型預測 LIORA 在 May 8, 2026（今日） 的價格為 $0.000213。該預測基於目前輸入參數，提供對未來 24 小時潛在交易價格的快速參考。了解更多 LIORA 今日實時價格。 Liora (LIORA）明日價格預測 在年化增長假設為 5% 的條件下，模型預測 LIORA 於 May 9, 2026（明天） 的價格為 $0.000213，幫助您在同一假設下把握次日的預期水平。 Liora (LIORA）本週價格預測 基於相同的年化增長假設 5%，模型預計 LIORA 到 May 15, 2026（本週） 的價格為 $0.000214，用於概覽未來幾天的可能走勢方向。 Liora (LIORA) 未來 30 天價格預測 展望未來 30 天，在同一年化增長假設 5% 下，模型預測 LIORA 到 June 7, 2026（30天） 的價格為 $0.000214，為你提供一個月週期內的價格參考區間。

Liora 長期價格預測：2026, 2027、2028、2029、2030、2040、2050 基於長期價格預測模型，Liora 在 2026 年可能達到 $0.000213，2027 年可能達到 $0.000224，2028 年可能達到 $0.000235，2029 年可能達到 $0.000247，2030 年可能達到 $0.000260，2040 年可能達到 $0.000423，2050 年可能達到 $0.000690。 向下滾動可查看 Liora 完整的年度目標價表格以及預期 ROI（投資回報率）測算。 2026 2027 2028 2029 2030 2040 2050 月份 最低價格 平均價格 最高價格 投資回報率 May 2026 $ 0.000192 $ 0.000213 $ 0.000235 10.00%

Jun 2026 $ 0.000193 $ 0.000214 $ 0.000236 10.44%

Jul 2026 $ 0.000194 $ 0.000215 $ 0.000237 10.90%

Aug 2026 $ 0.000194 $ 0.000216 $ 0.000238 11.36%

Sep 2026 $ 0.000195 $ 0.000217 $ 0.000239 11.81%

Oct 2026 $ 0.000196 $ 0.000218 $ 0.000240 12.27%

Nov 2026 $ 0.000197 $ 0.000219 $ 0.000241 12.72%

Dec 2026 $ 0.000198 $ 0.000220 $ 0.000242 13.19%

影響 Liora 價格預測的關鍵因素

影響 Liora 價格預測的因素，通常是“宏觀情緒 + 項目自身驅動”的組合。Liora 可能會隨整體市場風險偏好在 risk-on/risk-off 之間切換而波動，但更關鍵的變量往往來自幣種自身：流動性深度、做市支持力度、大額持倉、資金流向等對價格彈性的影響更顯著。此外，代幣經濟學（如解鎖節奏、通脹與釋放機制）、上所與交易對擴展、生態增長與實際使用、產品交付與里程碑、合作進展，以及安全事件或監管新聞，都可能顯著改變市場預期，使其相較超大市值資產更容易出現“快速重定價”。

你的 Liora 在 1 年後會值多少錢？

使用我們的工具，預測你持有的 Liora（LIORA）在未來 1 年內可能達到的價值；只需輸入投資金額與預期年化增長率，即可快速計算對應的預估資產價值與投資回報。

投資金額 $ 100 $ 1,000 $ 5,000 目標年份 2027 年增長率 % 2027 的預期收益 $ 50.00 預期投資回報率 5.00% 購買 LIORA

Liora（LIORA）價格推演如何計算 本工具基於你輸入的增長率，生成 Liora 的“情景推演”價格路徑，並會根據最新價格實時更新結果。 1. 短期收益情景模擬 輸入預期的收益率變化 5%（可為正數或負數）。此功能允許您模擬短期市場波動，快速評估 Liora 在不同行情下的盈虧情況。 2. 長期穩健增長推演 針對長期持有規劃，系統預設採用 5% 的年化增長率進行復利推演，助您以更客觀的視角評估 Liora 在穩健市場下的增值潛力。 3. 投資回報智慧計算 只需輸入您的初始投資金額與預期年化增長率，計算器將立即量化您的投資目標，推算持有 LIORA 可能達到的未來價值。 4. 預估價值與 ROI 系統將綜合上述數據，直觀展示您在不同時間節點的預估資產總值與投資回報率 (ROI)，為您的持倉策略提供數據支持。 重要提示：該工具為情景計算器，並非對未來價格的保證，也不構成任何投資建議。

常見問題解答(FAQ)： Liora 在 2026 年大概會到多少？ 在你輸入的年變化率 5% 假設下，計算器推演 Liora 在 2026 年的價格約為 0.000213 USD ，這是“情景推演”，你調整百分比輸入後會即時更新，並不等同於確定性的市場預測。 現在投入 $1 的 Liora，到 2030 年大概值多少？ 在 5% 的假設下，目前價值 1 USD 的 Liora 推演到 2030 年約為 1.22 USD ，該結果按你選擇的年變化率從目前價格逐期推算，輸入百分比變化後，“ 1 USD 的結果”也會同步變化。 1 個 Liora 在 2026 年大概值多少？ 按你輸入的 5% 假設，推演 2026 年 1 個 Liora 的價格約為 0.000213 USD ，該數值完全由你的輸入假設驅動，調整百分比後會即時更新。 Liora 到 2040 年大概會是什麼水平？ 2040 屬於長期情景推演，在你設定的 5% 假設下，Liora 推演價格約為 0.000423 USD ，由於跨度較長，輸入百分比的微小變化都可能帶來明顯差異，更適合當作“假設情景”參考。 Liora 今日價格預測 本頁“今日”展示的是目前參考價 0.000213 USD 以及基於 5% 假設生成的價格推演路徑，你調整百分比後推演曲線會立刻更新，而實時價格仍是當下市場快照。 Liora 明日價格預測 “明日”數值是在目前價格 0.000213 USD 的基礎上，將 5% 假設延伸到更短時間窗口得到的推演結果，頁面顯示約為 0.000213 USD ，你調整輸入百分比後明日推演值也會同步變化，因為它是情景推演而非固定結論。 Liora 未來 24 小時預測 未來 24 小時的估算基於 5% 假設與目前價格 0.000213 USD 推導得到，數值會隨輸入百分比即時更新，更適合用於方向性參考；真實盤中波動仍可能受消息與波動率驅動。 Liora 接下來幾天的預測 未來幾天的推演會以 0.000213 USD 為起點，按 5% 假設向前推算（例如 7 天目標值 0.000214 USD ），它用於展示同一假設下的時間演進效果，輸入百分比變化後會即時更新。 Liora 在 2030 年的預測 2030 的推演結果是將你的 5% 假設從現在起按約 4 年的跨度應用後得到，對應推演價約為 0.000260 USD ，調整百分比輸入後 2030 的推演值會立即變化。 Liora 接下來會漲還是會跌？ Liora 短期走勢通常由市場情緒、波動率與流動性共同影響，動能保持偏強時價格可能延續上行；若波動率上升或風險偏好轉弱，價格也可能回撤。 Liora 未來 30 天預測是多少？ 在 5% 的假設下，計算器推演未來 30 天 Liora 約為 0.000214 USD ，30 天遊算會隨輸入百分比或市場現價即時更新，建議作為情景參考，尤其在高波動階段不宜視為“必然結果”。 Liora 在 2026 年值得買嗎？ 5% 的情景推演，2026 年 Liora 約為 0.000213 USD ，但推演數值不應直接替代決策，更穩妥的做法是結合： 技術面：趨勢強弱、波動水平、回撤風險等歷史價格特徵； 基本面：生態活躍度、開發者進展、真實需求驅動； 市場環境：流動性週期與整體加密市場情緒。 “是否值得買”取決於你的假設與風險承受能力，按的情景推演，2026 年 Liora 約為，但推演數值不應直接替代決策，更穩妥的做法是結合： 如果你計畫面向 2026 佈局，建議把本頁結果當作“假設推演”，並做好倉位與風險控制。 立即註冊

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