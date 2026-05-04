Billions（BILL）2026–2050 年價格預測

獲取 Billions 在 2027、2028、2029、2030 年及更長週期的價格預測。預測 BILL 在未來五年或更長時間內的增長幅度，並基於市場趨勢和情緒即時預測未來價格情景。

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輸入-100 和 1,000 之間的數字去預測 Billions 的價格 % 計 算 *免責聲明：所有價格預測均基於用戶反饋生成。 $0.0751 $0.0751 $0.0751 +16.66% USD 實際 預測 目前價格 2027年的 BILL 2028年的 BILL 2029年的 BILL 2030年的 BILL $0.0751 $0.07890749999999999 $0.08285287499999999 $0.08699551875 $0.09134529468750001

今天、明天、本週和 30 天的短期Billions價格預測 基於目前的預測參數，模型給出了未來 30 天的短期價格路徑。下表展示了今日、明日、本週以及未來 30 天的預期價格水平。 日期 價格預測 增長 May 7, 2026（今日） $ 0.07515 0.00%

May 8, 2026（明天） $ 0.075160 0.01%

May 14, 2026（本週） $ 0.075222 0.10%

June 6, 2026（30天） $ 0.075458 0.41% Billions (BILL) 今日價格預測 模型預測 BILL 在 May 7, 2026（今日） 的價格為 $0.07515。該預測基於目前輸入參數，提供對未來 24 小時潛在交易價格的快速參考。了解更多 BILL 今日實時價格。 Billions (BILL）明日價格預測 在年化增長假設為 5% 的條件下，模型預測 BILL 於 May 8, 2026（明天） 的價格為 $0.075160，幫助您在同一假設下把握次日的預期水平。 Billions (BILL）本週價格預測 基於相同的年化增長假設 5%，模型預計 BILL 到 May 14, 2026（本週） 的價格為 $0.075222，用於概覽未來幾天的可能走勢方向。 Billions (BILL) 未來 30 天價格預測 展望未來 30 天，在同一年化增長假設 5% 下，模型預測 BILL 到 June 6, 2026（30天） 的價格為 $0.075458，為你提供一個月週期內的價格參考區間。

Billions 長期價格預測：2026, 2027、2028、2029、2030、2040、2050 基於長期價格預測模型，Billions 在 2026 年可能達到 $0.07515，2027 年可能達到 $0.078907，2028 年可能達到 $0.082863，2029 年可能達到 $0.087007，2030 年可能達到 $0.091357，2040 年可能達到 $0.148871，2050 年可能達到 $0.242560。 向下滾動可查看 Billions 完整的年度目標價表格以及預期 ROI（投資回報率）測算。 2026 2027 2028 2029 2030 2040 2050 月份 最低價格 平均價格 最高價格 投資回報率 May 2026 $ 0.067635 $ 0.07515 $ 0.082665 10.00%

Jun 2026 $ 0.067906 $ 0.075451 $ 0.082997 10.44%

Jul 2026 $ 0.068188 $ 0.075765 $ 0.083341 10.90%

Aug 2026 $ 0.068471 $ 0.076079 $ 0.083687 11.36%

Sep 2026 $ 0.068747 $ 0.076385 $ 0.084024 11.81%

Oct 2026 $ 0.069032 $ 0.076702 $ 0.084373 12.27%

Nov 2026 $ 0.069309 $ 0.077010 $ 0.084712 12.72%

Dec 2026 $ 0.069597 $ 0.077330 $ 0.085063 13.19%

基於關鍵市場指標的 Billions（BILL）價格分析

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Billions 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 日 1 小時 4 小時 1 周 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 強烈買入 賣出 1 中立 9 買入 16 移動平均線 : 強烈買入 賣出 0 中立 0 買入 14 技術指標 : 中立 賣出 1 中立 9 買入 2 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.13239 0.10615 R2 0.10615 0.09079 R1 0.09218 0.0813 PP 0.06594 0.06594 S1 0.05197 0.05058 S2 0.02573 0.04109 S3 0.01176 0.02573 移動平均線 Billions 目前價格為 $0.07515 ，短期均線 MA50 為 0、EMA50 為 0。只要價格相對短期均線保持 高於，日線結構通常維持 看漲。長期均線 MA200（0）與 EMA200（0）用於刻畫更宏觀的市場趨勢。 若價格回到 MA200/EMA200 區域：當 $0.07515 同時高於 0 與 0 時偏“支撐”；當 $0.07515 同時低於兩者時偏“阻力”；介於兩者之間時傾向“中性”。 總結：均線信號顯示目前為 買入。 RSI RSI(14) 目前為 100，動能狀態為 走強。通常 RSI 高於 60 代表上行動能更強，低於 40 代表動能偏弱，介於 40–60 多體現為震盪區間；若 RSI 繼續維持在目前區間，日線傾向延續。 總結：RSI 信號顯示目前為 賣出。 布林帶 在日線級別，BOLL(20,2) 目前給出的信號為 中立 與 中立。 總結：布林帶信號顯示目前為 中立。 KDJ KDJ(9,3,3) 目前 K 為 --、D 為 --、J 為 --，動能狀態為 中立。當 K > D 通常偏多；當 K < D 通常偏空；當 K 與 D 接近時傾向中性。 總結：KDJ 信號顯示目前為 中立。 StochRSI StochRSI 目前 K 為 0、D 為 0，動能狀態為 中立。若 StochRSI 維持在此區間，價格走勢很可能延續目前趨勢。 總結：StochRSI 信號顯示目前為 中立。 樞軸點 經典樞軸點：PP 為 0.06594、R1 為 0.09218、S1 為 0.05197。斐波那契樞軸點：PP 為 0.06594，R2 為 0.09079，S2 為 0.04109；一旦突破這些水平，市場焦點將轉向下一個價格區間。 總結：樞軸點信號顯示目前為 買入。

影響 Billions 價格預測的關鍵因素

影響 Billions 價格預測的因素，通常是“宏觀情緒 + 項目自身驅動”的組合。Billions 可能會隨整體市場風險偏好在 risk-on/risk-off 之間切換而波動，但更關鍵的變量往往來自幣種自身：流動性深度、做市支持力度、大額持倉、資金流向等對價格彈性的影響更顯著。此外，代幣經濟學（如解鎖節奏、通脹與釋放機制）、上所與交易對擴展、生態增長與實際使用、產品交付與里程碑、合作進展，以及安全事件或監管新聞，都可能顯著改變市場預期，使其相較超大市值資產更容易出現“快速重定價”。

你的 Billions 在 1 年後會值多少錢？

使用我們的工具，預測你持有的 Billions（BILL）在未來 1 年內可能達到的價值；只需輸入投資金額與預期年化增長率，即可快速計算對應的預估資產價值與投資回報。

投資金額 $ 100 $ 1,000 $ 5,000 目標年份 2027 年增長率 % 2027 的預期收益 $ 50.00 預期投資回報率 5.00% 購買 BILL

Billions（BILL）價格推演如何計算 本工具基於你輸入的增長率，生成 Billions 的“情景推演”價格路徑，並會根據最新價格實時更新結果。 1. 短期收益情景模擬 輸入預期的收益率變化 5%（可為正數或負數）。此功能允許您模擬短期市場波動，快速評估 Billions 在不同行情下的盈虧情況。 2. 長期穩健增長推演 針對長期持有規劃，系統預設採用 5% 的年化增長率進行復利推演，助您以更客觀的視角評估 Billions 在穩健市場下的增值潛力。 3. 投資回報智慧計算 只需輸入您的初始投資金額與預期年化增長率，計算器將立即量化您的投資目標，推算持有 BILL 可能達到的未來價值。 4. 預估價值與 ROI 系統將綜合上述數據，直觀展示您在不同時間節點的預估資產總值與投資回報率 (ROI)，為您的持倉策略提供數據支持。 重要提示：該工具為情景計算器，並非對未來價格的保證，也不構成任何投資建議。

常見問題解答(FAQ)： Billions 在 2026 年大概會到多少？ 在你輸入的年變化率 5% 假設下，計算器推演 Billions 在 2026 年的價格約為 0.07515 USD ，這是“情景推演”，你調整百分比輸入後會即時更新，並不等同於確定性的市場預測。 現在投入 $1 的 Billions，到 2030 年大概值多少？ 在 5% 的假設下，目前價值 1 USD 的 Billions 推演到 2030 年約為 1.22 USD ，該結果按你選擇的年變化率從目前價格逐期推算，輸入百分比變化後，“ 1 USD 的結果”也會同步變化。 1 個 Billions 在 2026 年大概值多少？ 按你輸入的 5% 假設，推演 2026 年 1 個 Billions 的價格約為 0.07515 USD ，該數值完全由你的輸入假設驅動，調整百分比後會即時更新。 Billions 到 2040 年大概會是什麼水平？ 2040 屬於長期情景推演，在你設定的 5% 假設下，Billions 推演價格約為 0.148791 USD ，由於跨度較長，輸入百分比的微小變化都可能帶來明顯差異，更適合當作“假設情景”參考。 Billions 今日價格預測 本頁“今日”展示的是目前參考價 0.07515 USD 以及基於 5% 假設生成的價格推演路徑，你調整百分比後推演曲線會立刻更新，而實時價格仍是當下市場快照。 Billions 明日價格預測 “明日”數值是在目前價格 0.07515 USD 的基礎上，將 5% 假設延伸到更短時間窗口得到的推演結果，頁面顯示約為 0.075160 USD ，你調整輸入百分比後明日推演值也會同步變化，因為它是情景推演而非固定結論。 Billions 未來 24 小時預測 未來 24 小時的估算基於 5% 假設與目前價格 0.07515 USD 推導得到，數值會隨輸入百分比即時更新，更適合用於方向性參考；真實盤中波動仍可能受消息與波動率驅動。 Billions 接下來幾天的預測 未來幾天的推演會以 0.07515 USD 為起點，按 5% 假設向前推算（例如 7 天目標值 0.075222 USD ），它用於展示同一假設下的時間演進效果，輸入百分比變化後會即時更新。 Billions 在 2030 年的預測 2030 的推演結果是將你的 5% 假設從現在起按約 4 年的跨度應用後得到，對應推演價約為 0.091345 USD ，調整百分比輸入後 2030 的推演值會立即變化。 Billions 接下來會漲還是會跌？ Billions 短期走勢通常由市場情緒、波動率與流動性共同影響，動能保持偏強時價格可能延續上行；若波動率上升或風險偏好轉弱，價格也可能回撤。 Billions 未來 30 天預測是多少？ 在 5% 的假設下，計算器推演未來 30 天 Billions 約為 0.075458 USD ，30 天遊算會隨輸入百分比或市場現價即時更新，建議作為情景參考，尤其在高波動階段不宜視為“必然結果”。 Billions 在 2026 年值得買嗎？ 5% 的情景推演，2026 年 Billions 約為 0.07515 USD ，但推演數值不應直接替代決策，更穩妥的做法是結合： 技術面：趨勢強弱、波動水平、回撤風險等歷史價格特徵； 基本面：生態活躍度（用戶、交易、手續費）、開發者進展、真實需求驅動； 市場環境：流動性週期與整體加密市場情緒。 “是否值得買”取決於你的假設與風險承受能力，按的情景推演，2026 年 Billions 約為，但推演數值不應直接替代決策，更穩妥的做法是結合： 如果你計畫面向 2026 佈局，建議把本頁結果當作“假設推演”，並做好倉位與風險控制。 立即註冊

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