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持倉PoS
PCX
預期年化收益率
1.80%
ChainX 高APY質押
|
在MEXC上質押 PCX
協議簽訂日期
2022-12-17
收益生效日期
2022-12-21
收益結算日期每日結算
ChainX Staking 條款
PCX最低起投數量： 0.0036526枚
持倉POS的收益以PCX進行結算，每日收益=持倉PCX枚數*(年化收益率/365)
預期年化收益會根據礦池實際收益隨時進行調整；
開啟PoS的3日後開始計算收益
每日隨機進行快照，以每日快照最低持倉值進行結算；
無需凍結抵押資產，隨時可交易或提現
可隨時取消PoS，資產餘額小於最低起投值或用戶主動取消協議，則自動退出PoS，收益結算至退出PoS前一日
子賬號無法參與持倉PoS
本人承諾已充分知曉項目風險!
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