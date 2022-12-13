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持倉PoS
SOL

預期年化收益率0.90%

Solana 高APY質押 | 在MEXC上質押 SOL

協議簽訂日期

2022-12-13

收益生效日期

2022-12-15

收益結算日期每日結算

Solana Staking 條款

  1. SOL最低起投數量： 0.1枚
  2. 持倉POS的收益以SOL進行結算，每日收益=持倉SOL枚數*(年化收益率/365)
  3. 預期年化收益會根據礦池實際收益隨時進行調整；
  4. 開啟PoS的1日後開始計算收益
  5. 每日隨機進行快照，以每日快照最低持倉值進行結算；
  6. 無需凍結抵押資產，隨時可交易或提現
  7. 可隨時取消PoS，資產餘額小於最低起投值或用戶主動取消協議，則自動退出PoS，收益結算至退出PoS前一日
  8. 子賬號無法參與持倉PoS

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