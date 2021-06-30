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HYDRA

預期年化收益率10.00%-18.00%

Hydra 高APY質押 | 在MEXC上質押 HYDRA

鎖倉開始時間

2022-12-20

可解鎖時間

2022-12-22

解鎖0日後發放本金

鎖倉數量
可用餘額--HYDRA
全部
最低鎖倉數量 0.1HYDRA
1日預期收益0 HYDRA

Hydra Staking 條款

  1. 最少申購數量0.1 HYDRA ，最少質押時長1天
  2. 開始產生收益時間： 2022-12-21
  3. T 代表質押日期。收益將從 T+1（第二天）開始，並將在 T+2 分配到您的賬戶。在您解除質押資產的當天不會產生任何收益。收益將每天分配到您的現貨賬戶。
  4. 贖回前，質押的資產不能參與交易，無法提現，也不能提前解鎖
  5. 在達到最少質押時長後，您可選擇贖回或者繼續質押，最終收益按照實際質押天數核算
  6. 贖回後，您的本金將會在10分鐘內解鎖

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