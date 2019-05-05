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5.00%-8.00%
Polkadot 高APY質押
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在MEXC上質押 DOT
鎖倉開始時間
2022-12-20
可解鎖時間
2023-01-20
解鎖15日後發放本金
鎖倉數量
可用餘額：--DOT
全部
最低鎖倉數量 1DOT
30日預期收益0 DOT
Polkadot Staking 條款
最少申購數量1 DOT ，最少質押時長30天
開始產生收益時間： 2022-12-21
T 代表質押日期。收益將從 T+1（第二天）開始，並將在 T+2 分配到您的賬戶。在您解除質押資產的當天不會產生任何收益。收益將每天分配到您的現貨賬戶。
贖回前，質押的資產不能參與交易，無法提現，也不能提前解鎖
在達到最少質押時長後，您可選擇贖回或者繼續質押，最終收益按照實際質押天數核算
贖回後，您的本金將會在15日後解鎖
本人承諾已充分知曉項目風險!
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