每個加密貨幣投資者的目標都是在市場其他人之前發現下一個 Ethereum 或 Solana。但在實踐中，這比說起來容易做起來難。對於每一個真正突破的幣種，可能有數百個歸零的幣種。然而，作為投資者，你可以關注一些明確的信號。關注開發者 第一個也可能是最重要的指標是項目背後的團隊。一個嚴肅的"寶石"項目不是靠漂亮的營銷來識別，而是靠實際建設的內容。定期發布更新、修復錯誤和維護文檔的團隊表明他們是為長期發展而工作。這種進展很容易通過公開的 GitHub 檔案或查看黑客松或其他開發者活動中的獎項來驗證。獲得例如 Optimism 或 Arbitrum 支持的項目，通常有堅實的基礎。真實用戶，真實收入 接下來的問題是產品是否真的被使用。查看令人印象深刻的 TVL 數據很誘人，但如果這些數據純粹由獎勵計劃驅動，那麼意義不大。更重要的是人們是否願意為服務付費。結構性產生交易費用並保留部分收入的協議要強大得多。每用戶費用的增加和活躍錢包數量的穩定是比空投後消失的臨時峰值更好的指標。流動性 即使一個項目看起來很受歡迎，交易往往是一個絆腳石。一個代幣在紙面上可能有很大的交易量，但如果訂單簿中沒有真正的深度，進出市場就很困難。在嚴肅的項目中，你會看到流動性分佈在多個交易所，價格在波動時期仍然保持穩定。一旦幾乎所有流動性都集中在一個交易所或池中，你就知道出現問題的可能性很大。代幣經濟學 有前途的項目仍然可能因為項目背後糟糕的經濟模型而失敗。特別是低流通供應量與極高的完全稀釋估值結合是危險的：一旦大量代幣釋放，價格往往會下跌。因此，查看解鎖計劃至關重要。逐步透明地釋放代幣的項目有更好的機會不會使市場過載，並在投資者中建立信任。安全和信任 最後是協議的安全性。如果你不知道誰進行了審計以及發現的錯誤是否已被修復，審計印章的意義不大。此外，治理也扮演著重要角色。一個人是否可以通過管理員密鑰隨意更改規則，還是內置了多重簽名和時間鎖？進行多次最新審計並對其錯誤修復保持透明的項目與其他項目區分開來。例如，CertiK 是一個很好的審計機構。紀律勝於炒作 發現早期加密貨幣寶石需要的不僅僅是運氣。這是一個批判性審視誰在建設、是否有真實用戶、項目有多健康、代幣經濟學是否可持續以及安全性是否到位的過程。當所有這些拼圖碎片拼在一起時，你可能找到了一個可能成為下一個重大突破的候選項目。然而，最重要的教訓仍然相同：紀律總是戰勝 FOMO。炒作可能會讓你快速賺錢，但只有一致的方法才能幫助你在大眾意識到之前找到真正的珍珠。

注意：加密貨幣是一種非常波動且不受監管的投資。請自行研究。

文章《如何在大眾之前發現早期加密貨幣寶石》由 Gijs Smit 撰寫，首次發表於 Bitcoinmagazine.nl。