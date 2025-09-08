ZNS Connect 與 Somnia 合作轉變 Web3 身份

目錄 1. ZNS 創建鏈上身份的未來 2. ZNS Connect 加速 Web3 採用 顯示更多

ZNS 宣布與 Somnia 建立尖端合作夥伴關係，以推動下一波 Web3 身份發展。這項合作旨在為智能合約的互動以及輕鬆的去中心化身份開闢新的道路。通過這一聯盟，用戶可以鑄造自己的 .somnia 域名，部署他們的智能合約，並直接在網絡上進行互動。

這一倡議將開啟個性化區塊鏈體驗的新時代。ZNS Connect，一個去中心化身份和域名協議，已通過其官方 X 帳戶宣布了這一消息。另一個合作夥伴 Somnia 是一個沉浸式元宇宙和 Web3 社交平台。

ZNS 創建鏈上身份的未來

用戶利用這一合作來確保他們的 .somnia 域名，以加強他們的數字身份。這一倡議進一步旨在確保在 Somnia 不斷發展的生態系統中直接參與。

在 Spmnia 上，說「GM」是一個互動和可驗證的行動，而不僅僅是區塊鏈上的一個短語。通過這些實時和早期互動，ZNS 將描述基於域名的數字身份及其超越命名的努力。這些身份成為現實世界鏈上實用工具的途徑。

ZNS Connect 加速 Web3 採用

通過這一合作夥伴關係，ZNS Connect 準備鞏固其簡化 Web3 訪問的聲譽。在此過程中，該平台重新定義域名以構建強大的身份工具。該平台整合到 Somnia 中以直接部署智能合約，突顯了身份和實用性的融合。通過這種方式，用戶可以獲得更易於訪問和互動的區塊鏈體驗。

ZNS 和 Somnia 通過聯手，準備為擴展去中心化生態系統鋪平道路。隨著這一聯盟的發展，兩個平台都致力於通過提供更多戰略功能來賦能建設者和用戶。有了這些，他們準備定義 Web3 創新的下一代。