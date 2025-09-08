交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
ZNS Connect 與 Somnia 合作轉變 Web3 身份認證 目錄 1. ZNS 創建鏈上身份的未來 2. ZNS Connect 加速 Web3 採用 顯示更多 ZNS 宣布與 Somnia 建立前沿合作夥伴關係，以推動下一波 Web3 身份認證。這項合作旨在為智能合約的互動以及輕鬆的去中心化身份認證開闢新途徑。通過這一聯盟，用戶可以鑄造自己的 .somnia 域名，部署他們的智能合約，並直接在網絡上互動。這一倡議將開啟個性化區塊鏈體驗的新時代。 ZNS Connect，一個用於去中心化身份和域名的協議，已通過其官方 X 帳戶宣布了這一消息。另一個合作夥伴 Somnia 是一個沉浸式元宇宙和 Web3 社交平台。 ZNS 創建鏈上身份的未來 用戶利用這一合作確保他們的 .somnia 域名，以加強他們的數字身份。這一倡議進一步旨在確保在 Somnia 不斷發展的生態系統中直接參與。在 Somnia 上，說「GM」是一個互動和可驗證的行動，而不僅僅是區塊鏈上的一個短語。通過這些實時和早期互動，ZNS 將描述基於域名的數字身份及其超越命名的努力。這些身份成為現實世界鏈上實用工具的途徑。 ZNS Connect 加速 Web3 採用 通過這一合作，ZNS Connect 準備鞏固其簡化 Web3 訪問的聲譽。在此過程中，該平台重新定義域名以構建強大的身份工具。該平台整合到 Somnia 中以直接部署智能合約，突顯身份和實用性的融合。這樣，用戶可以獲得更易於訪問和互動的區塊鏈體驗。 ZNS 和 Somnia 通過聯手，準備為擴展去中心化生態系統鋪平道路。隨著這一聯盟的發展，兩個平台致力於賦能建設者和用戶...ZNS Connect 與 Somnia 合作轉變 Web3 身份認證 目錄 1. ZNS 創建鏈上身份的未來 2. ZNS Connect 加速 Web3 採用 顯示更多 ZNS 宣布與 Somnia 建立前沿合作夥伴關係，以推動下一波 Web3 身份認證。這項合作旨在為智能合約的互動以及輕鬆的去中心化身份認證開闢新途徑。通過這一聯盟，用戶可以鑄造自己的 .somnia 域名，部署他們的智能合約，並直接在網絡上互動。這一倡議將開啟個性化區塊鏈體驗的新時代。 ZNS Connect，一個用於去中心化身份和域名的協議，已通過其官方 X 帳戶宣布了這一消息。另一個合作夥伴 Somnia 是一個沉浸式元宇宙和 Web3 社交平台。 ZNS 創建鏈上身份的未來 用戶利用這一合作確保他們的 .somnia 域名，以加強他們的數字身份。這一倡議進一步旨在確保在 Somnia 不斷發展的生態系統中直接參與。在 Somnia 上，說「GM」是一個互動和可驗證的行動，而不僅僅是區塊鏈上的一個短語。通過這些實時和早期互動，ZNS 將描述基於域名的數字身份及其超越命名的努力。這些身份成為現實世界鏈上實用工具的途徑。 ZNS Connect 加速 Web3 採用 通過這一合作，ZNS Connect 準備鞏固其簡化 Web3 訪問的聲譽。在此過程中，該平台重新定義域名以構建強大的身份工具。該平台整合到 Somnia 中以直接部署智能合約，突顯身份和實用性的融合。這樣，用戶可以獲得更易於訪問和互動的區塊鏈體驗。 ZNS 和 Somnia 通過聯手，準備為擴展去中心化生態系統鋪平道路。隨著這一聯盟的發展，兩個平台致力於賦能建設者和用戶...

ZNS Connect 與 Somnia 合作轉變 Web3 身份

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:32
RealLink
REAL$0.06771-3.99%
GET
GET$0.001043-1.23%
Moonveil
MORE$0.00417-12.65%
COM
COM$0.005906-8.17%
Edge
EDGE$0.27753+3.24%

目錄

  1. 1. ZNS 創建鏈上身份的未來
  2. 2. ZNS Connect 加速 Web3 採用

顯示更多

ZNS 宣布與 Somnia 建立尖端合作夥伴關係，以推動下一波 Web3 身份發展。這項合作旨在為智能合約的互動以及輕鬆的去中心化身份開闢新的道路。通過這一聯盟，用戶可以鑄造自己的 .somnia 域名，部署他們的智能合約，並直接在網絡上進行互動。

這一倡議將開啟個性化區塊鏈體驗的新時代。ZNS Connect，一個去中心化身份和域名協議，已通過其官方 X 帳戶宣布了這一消息。另一個合作夥伴 Somnia 是一個沉浸式元宇宙和 Web3 社交平台。

ZNS 創建鏈上身份的未來

用戶利用這一合作來確保他們的 .somnia 域名，以加強他們的數字身份。這一倡議進一步旨在確保在 Somnia 不斷發展的生態系統中直接參與。

在 Spmnia 上，說「GM」是一個互動和可驗證的行動，而不僅僅是區塊鏈上的一個短語。通過這些實時和早期互動，ZNS 將描述基於域名的數字身份及其超越命名的努力。這些身份成為現實世界鏈上實用工具的途徑。

ZNS Connect 加速 Web3 採用

通過這一合作夥伴關係，ZNS Connect 準備鞏固其簡化 Web3 訪問的聲譽。在此過程中，該平台重新定義域名以構建強大的身份工具。該平台整合到 Somnia 中以直接部署智能合約，突顯了身份和實用性的融合。通過這種方式，用戶可以獲得更易於訪問和互動的區塊鏈體驗。

ZNS 和 Somnia 通過聯手，準備為擴展去中心化生態系統鋪平道路。隨著這一聯盟的發展，兩個平台都致力於通過提供更多戰略功能來賦能建設者和用戶。有了這些，他們準備定義 Web3 創新的下一代。

擁有多年經驗的加密貨幣記者，提供區塊鏈和去中心化金融的深入分析和新聞。憑藉敏銳的洞察力，Shahzaib 提供探索加密和區塊鏈生態系統最新趨勢、市場動向和創新的見解文章。他的工作專注於教育讀者，同時就數字資產、DeFi 協議和區塊鏈技術的更廣泛影響提供專家評論。

來源：https://blockchainreporter.net/zns-connect-partners-with-somnia-to-transform-web3-identity/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01271-0.39%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12408-0.64%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

當更廣泛的市場動盪不安，但一個預售卻在用戶、收入和需求方面持續攀升時會發生什麼？這正是為什麼數千名買家本週稱BlockchainFX為2025年最佳加密貨幣預售選擇的原因。Bitcoin正在下滑，Zcash正在突破水平，而BlockchainFX正在上升，因為它提供真實的實用性、每日USDT獎勵，[...] 這篇文章《2025年11月加密貨幣市場新聞：Bitcoin走弱，Zcash攀升，BlockchainFX在其早期交易許可證批准和LICENSE50獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣》首次發表於Blockonomi。
Nowchain
NOW$0.00232+1.31%
WHY
WHY$0.00000002286+0.35%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 20:17
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0.17661-2.96%
Swarm Network
TRUTH$0.02526-10.23%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,445.13
$104,445.13$104,445.13

-0.58%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,536.79
$3,536.79$3,536.79

+0.49%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.62
$162.62$162.62

-2.20%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4403
$2.4403$2.4403

-3.51%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17746
$0.17746$0.17746

-0.98%