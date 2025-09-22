交易所DEX+
Yakovenko：量子電腦可能在5年內破解Bitcoin安全性

作者：Coincentral
2025/09/22 03:12
TLDR

  • Solana 共同創辦人 Anatoly Yakovenko 警告，量子電腦可能在五年內破解 Bitcoin 的安全性。
  • Yakovenko 強調 Bitcoin 的加密技術對量子電腦使用的 Shor 演算法的脆弱性。
  • 由於依賴橢圓曲線數位簽名演算法（ECDSA），Bitcoin 網絡可能會暴露風險。
  • 約 25-30% 的 Bitcoin，包括中本聰早期持有的幣，面臨量子攻擊的風險。
  • Bitcoin 在交易過程中的公鑰暴露可能讓量子電腦有機會利用漏洞。

Solana 共同創辦人 Anatoly Yakovenko 對 Bitcoin 面臨的量子計算威脅發出警告。在 All-In Summit 2025 上發言時，他表示在五年內，量子電腦破解 Bitcoin 加密安全措施的可能性為「50/50」。擔憂的焦點在於運行 Shor 演算法的量子電腦可能會破壞 Bitcoin 抵禦攻擊的防禦能力。

量子威脅可能破壞 Bitcoin 的安全措施

Bitcoin 的安全性依賴橢圓曲線數位簽名演算法（ECDSA）來保護私鑰。Yakovenko 警告，量子電腦可能使用 Shor 演算法破解這個系統。他說，

升級 Bitcoin 加密技術的想法引發了爭論。雖然一些專家，如 Yakovenko，敦促立即採取行動，但其他人認為威脅仍然遙遠。例如，Blockstream 的 CEO Adam Back 表示，量子計算仍然是一個遙遠的問題。然而，他確實提到，使 Bitcoin 具有量子安全性是「相對簡單的」。

由於其加密結構，Bitcoin 的安全性可能進一步受到威脅。該網絡使用 secp256k1 曲線來保護私鑰。這使其特別容易受到 Shor 演算法的攻擊，該演算法可能在多項式時間內從公鑰中揭示私鑰。

量子安全 Bitcoin 網絡的緊迫性

量子計算在 Bitcoin 中的潛在風險是顯著的。約 25-30% 的 Bitcoin，超過 400 萬 BTC，存儲在傳統地址中。這些被稱為 Pay-to-Public-Key 的地址特別容易受到攻擊，因為它們的公鑰在區塊鏈上是可見的。在量子突破的情況下，這些暴露的公鑰可能成為目標，使數十億美元面臨風險。

此外，Bitcoin 交易本身也增加了暴露風險。當用戶發起交易時，他們的公鑰會暴露約 10 分鐘。如果量子電腦變得足夠強大，它可能會利用這短暫的暴露來推導出私鑰並在交易完成前重新路由資金。

關於量子威脅的討論已經分裂了 Bitcoin 社區。雖然有些人認為風險是真實的，但其他人則淡化它，表示量子威脅並非迫在眉睫。Bitcoin Core 貢獻者如 Peter Todd 和 Luke Dashjr 對量子計算風險的緊迫性仍然不以為然。

這篇文章 Yakovenko：量子電腦可能在 5 年內破解 Bitcoin 安全性 首次發表於 CoinCentral。

