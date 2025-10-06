交易所DEX+
探索為何 XYZVerse 是現在最佳的加密貨幣預售投資選擇，XLM 持有者正湧向 XYZ 生態系統中這個打破紀錄的投資機會，承諾巨大潛力和早鳥優勢

XYZVerse 是現在最佳的加密貨幣預售，因為 XLM 持有者紛紛湧入創紀錄的 XYZ

作者：Cryptodaily
2025/10/06 15:51
隨著更多投資者尋求新機會，對 XYZVerse 的興趣持續飆升。該項目因其快速增長和獨特功能而吸引關注。XLM 持有者正大量加入，推動 XYZVerse 達到新高。市場觀察家稱 XYZVerse 為當下的傑出項目，激發了人們對其獨特之處及未來發展方向的好奇心。

Stellar Lumens：小世界的快速資金

Stellar 始於 2014 年，有一個明確目標：快速且低成本地在任何地方轉移價值。其網絡在一個開放系統上連接銀行、錢包，甚至其他幣種。巴黎的一家咖啡館可以在幾秒鐘內收到來自奈洛比購物者的美元，而一家科技公司可以不用排隊等候銀行就能將 Bitcoin 兌換成歐元代幣。在幕後，Stellar Development Foundation 保持代碼開放，爭取大型合作夥伴，並鼓勵數字藝術和簡單智能交易等新用途。

當今市場青睞解決實際任務的幣種，而非僅追逐炒作。Bitcoin 儲存財富；Ethereum 驅動複雜應用；Stellar 專注於純支付。費用保持微小，碳排放低，這對環保意識的投資者來說是一個優勢。測試跨境支付的大型機構增添了新的熱度，數字美元的興起可能會增加網絡流量。Ripple 等競爭系統和較新的區塊鏈爭奪同一賽道，因此增長並非必然。不過，憑藉已證實的速度、長壽命和擴展空間，隨著周期從噪音轉向實用性，XLM 看起來是較穩定的選擇之一。

被低估的 $XYZ 迷因幣準備在主要中心化交易所上市

XYZVerse ($XYZ) 是一種迷因幣，因其在預售階段從 $0.0001 增加到 $0.1 的雄心壯志而成為頭條新聞。

到目前為止，它已完成一半路程，籌集了超過 1500 萬美元，$XYZ 代幣的價格目前為 $0.0055。

在預售的下一階段，$XYZ 代幣價值將進一步增加到 $0.0056，這意味著早期投資者有機會獲得更大的折扣。

預售結束後，$XYZ 將在主要中心化和去中心化交易所上市。團隊尚未披露詳情，但他們已為大型發布會發布了預告。

為鬥士而生，為冠軍而建

XYZVerse 正在為那些渴望在加密貨幣中獲得豐厚利潤的人建立社區——不懈努力的人，有雄心壯志的人，以及追求主導地位的人。這是一種為真正的鬥士準備的幣種——一種與運動員和體育迷產生共鳴的心態。$XYZ 是為追求刺激、尋找下一個大型迷因幣的人準備的代幣。

XYZVerse 故事的核心是 XYZepe——一個在迷因幣領域的鬥士，努力攀升排行榜並在 CoinMarketCap 上登頂。它會成為下一個 DOGE 或 SHIB 嗎？時間會告訴我們答案。

社區優先氛圍

在 XYZVerse 中，社區主導一切。活躍參與者獲得豐厚獎勵，團隊已分配了總代幣供應量的 10%——約 100 億 $XYZ——用於空投，使其成為有記錄以來最大的空投之一。

在穩健的代幣經濟學、戰略性 CEX 和 DEX 上市以及定期代幣銷毀的支持下，$XYZ 為冠軍之路而打造。每一步都旨在提升動力、推動價格增長，並凝聚一個忠誠的社區，他們知道這可能是某些傳奇的開始。

空投、獎勵等更多福利——加入 XYZVerse 解鎖所有好處

結論

XLM 在牛市中保持穩固，但首個全運動迷因幣 XYZVerse (XYZ) 融合了迷因文化和體育，提供早期進入機會，並通過粉絲驅動的路線圖瞄準 PEPE 式收益。

您可以在以下位置找到有關 XYZVerse (XYZ) 的更多信息：

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse, https://x.com/xyz_verse

 

免責聲明：本文僅供參考。它不作為法律、稅務、投資、財務或其他建議提供或使用。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

