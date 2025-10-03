交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
TLDR VivoPower 透過股權以每股 $6.05 美元籌集了 $19 百萬以擴展 XRP 資金策略 長期機構投資者對該公司的數位資產方法表示信心 XRP 正接近下降三角形模式的關鍵阻力位 技術分析顯示潛在目標為 $4.06、$5.00，甚至可能達到 $5.60 阻力位附近交易活動增加表明興趣正在增長 [...] 這篇文章《XRP (XRP) 價格：技術分析指向潛在三角突破至 $5.60》首次發表於 Blockonomi。TLDR VivoPower 透過股權以每股 $6.05 美元籌集了 $19 百萬以擴展 XRP 資金策略 長期機構投資者對該公司的數位資產方法表示信心 XRP 正接近下降三角形模式的關鍵阻力位 技術分析顯示潛在目標為 $4.06、$5.00，甚至可能達到 $5.60 阻力位附近交易活動增加表明興趣正在增長 [...] 這篇文章《XRP (XRP) 價格：技術分析指向潛在三角突破至 $5.60》首次發表於 Blockonomi。

XRP (XRP) 價格：技術分析指向潛在三角形突破至 $5.60 AI: I've translated the content to Traditional Chinese (zh-TW) as requested, maintaining the original format and cryptocurrency name (XRP) without translation. The translation is concise and accurately conveys the meaning of the original text.

作者：Blockonomi
2025/10/03 17:42
瑞波幣
XRP$2.4447-4.33%
4
4$0.06076-6.79%
NEAR
NEAR$2.643-7.10%

TLDR

  • VivoPower 透過每股 $6.05 的股權籌集了 $19 百萬以擴展 XRP 資金策略
  • 長期機構投資者對公司的數位資產方法表示信心
  • XRP 正接近下降三角形模式的關鍵阻力位
  • 技術分析顯示潛在目標價為 $4.06、$5.00，甚至可能達到 $5.60
  • 阻力位附近交易活動增加表明交易者興趣增長

隨著 VivoPower International 加強對數位資產的承諾，而技術指標也指向潛在的重大價格變動，XRP (XRP) 正在加密貨幣市場掀起波瀾。

在 Nasdaq 上市的 VivoPower 已完成了一項策略性的 $19 百萬股權籌資，通過每股 $6.05 的普通股銷售。此次發行以高於公司先前收盤價的溢價執行，展示了機構對 VivoPower 轉向以 XRP 為中心的數位資產資金管理的興趣增長。

這筆新資金將用於兩個主要目的。首先，它將允許 VivoPower 作為結構化數位資金計劃的一部分，加強其 XRP 持有量。其次，部分資金將用於償還債務，在公司追求長期增長的同時創造更健康的資產負債表。

這些股份被分配給美國和國際市場的長期機構投資者。這種支持突顯了對 VivoPower 轉向數位資產的強烈信心。

此次籌資是對先前由阿卜杜勒阿齊茲·本·圖爾基·本·塔拉勒·阿勒沙特王子殿下領導的 S 條例發行的補充。這表明公司已獲得私人和機構參與者的興趣。

技術分析顯示突破潛力

在價格行動方面，XRP 正在測試其圖表上的關鍵三角形阻力位。乾淨的突破可能在未來幾週內觸發向更高目標的反彈。

經過數月的橫向移動，Ripple 的代幣正在推向下降三角形的上邊界——這種模式通常會導致大幅價格變動。如果這個阻力位讓步，我們可能會看到強勁的上行動能。

交易員 Bitcoin Meraklısı 建議第一個目標將是 $4，延伸收益可能達到 $5.6。

兩個時間框架——日線圖和 3 日圖——都指向 XRP 正接近市場的重大決策點。

在日線圖上，自 2025 年 7 月以來，XRP 一直被限制在下降三角形內。最近接近 $3.04 的推動顯示買家再次測試該趨勢線。

3 日圖顯示夏季反彈後的延續模式。XRP 保持在約 $2.40 的支撐位之上，突破情境預測目標為 $4.06、$5.00，甚至可能達到 $5.60。

XRP Price on CoinGeckoXRP Price on CoinGecko

需要監控的關鍵價格水平

即時阻力區位於 $3.30–$3.50 之間，下降趨勢線與先前高點相遇。超過這一點，$4.06 是第一個主要目標，其次是心理 $5.00 水平。

如果突破失敗，$2.80 提供短期支撐，而 $2.40 標誌著更強的底部，需求先前曾在此出現。

幾個因素使這一時刻對 XRP 很重要。更廣泛的加密貨幣市場對山寨幣顯示出renewed興趣，提供了積極的背景。

Ripple 對 SEC 的部分法律勝利繼續建立投資者對代幣未來的信心。

延長的整合期已壓縮了波動性，並創造了可能導致價格更大變動的條件。

阻力位附近交易活動增加表明零售和機構交易者都在密切關注 XRP。

VivoPower 成立於 2014 年，自 2016 年起公開上市，已在多個地區建立了全球存在。該公司被認可為可持續發展驅動的企業，其 B Corporation 地位反映了其對清潔能源解決方案的承諾。

公司現在將 XRP 視為其資金策略的核心，計劃長期管理和持有該資產。

通過將可持續發展目標與區塊鏈採用相結合，VivoPower 旨在在擴展 XRP Ledger 在去中心化金融和現實世界應用中的使用方面發揮作用。

VivoPower 的發行是根據 F-1 表格的註冊聲明進行的，該聲明於 2025 年 5 月 27 日被美國證券交易委員會宣布生效。

這篇文章 XRP (XRP) 價格：技術分析指向潛在三角形突破朝向 $5.60 首次出現在 Blockonomi 上。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.644-7.64%
Union
U$0.006088-1.00%
Index Cooperative
INDEX$0.877-0.45%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06099-6.57%
Sleepless AI
AI$0.0611-5.06%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,359.60
$104,359.60$104,359.60

-0.66%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,526.48
$3,526.48$3,526.48

+0.19%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.61
$162.61$162.61

-2.21%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4447
$2.4447$2.4447

-3.33%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17685
$0.17685$0.17685

-1.32%