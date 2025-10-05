交易所DEX+
Bitcoin是改變人生的加密貨幣收益的基準，早期投資者將小額資金轉變為財富。雖然今天的買家無法回到十年前，但XRP Tundra的預售提供了一種替代方案：一個由結構性機制支持的固定價格入場，確保在啟動時獲得指數級上漲。Tundra不是將結果留給市場週期，而是鎖定其首次亮相價格

XRP Tundra 預售：在加密貨幣交易所啟動前將 $100 轉變為 Bitcoin 級別的財富

作者：Tronweekly
2025/10/05 18:00
瑞波幣
XRP$2.4443-4.35%
LIFE
LIFE$0.00002605-2.32%
GAINS
GAINS$0.01697-2.69%
Threshold
T$0.01273-1.24%
XRP Tundra

Bitcoin 是改變人生的加密貨幣收益的基準，早期投資者將小額資金轉變為財富。雖然今天的買家無法回到十年前，但 XRP Tundra 的預售提供了一個替代方案：固定價格入場，由結構性機制支持，確保在啟動時獲得指數級上漲。

Tundra 不將結果留給市場週期，而是鎖定其首發價格 — TUNDRA-S 為 $2.50，TUNDRA-X 為 $1.25。每位預售參與者都確切知道他們購買的是什麼，以及當交易開始時他們的代幣將具有多少價值。對於習慣於波動性首發的投資者來說，這種清晰度是一種不尋常且強大的吸引力。

在 Cryo Vaults 中質押 XRP

傳統 XRP 持有者面臨一個問題：他們擁有一個頂級資產，但幾乎沒有原生收益。XRP Tundra 引入了 Cryo Vaults，這是在 XRP Ledger 上的質押池，允許持有者鎖定代幣 7 至 90 天。獎勵隨承諾時間長度而增加，而 Frost Keys — NFT 助推器 — 增強支付或減少鎖定期。在最佳條件下，收益率可達到 30% APY。

雖然質押尚未啟動，但預售投資者可獲得保證的保險庫訪問權。這種分配很重要，因為保險庫槽位是有限的；在預售期間購買可以在更廣泛需求開放前鎖定參與資格。

兩種代幣，一個入口點

與單一代幣預售不同，Tundra 提供雙重曝光。每次購買都提供 TUNDRA-S，一種基於 Solana 的代幣，驅動實用性和收益，以及免費的 TUNDRA-X，基於 XRPL 的治理和儲備資產。

在當前的第 5 階段，TUNDRA-S 的價格為 $0.091，買家可獲得 15% 的代幣獎勵。同時，投資者還會獲得價值 $0.0455 的 TUNDRA-X 分配。在啟動時，對比變得鮮明：TUNDRA-S 為 $2.50，TUNDRA-X 為 $1.25。即使是 $100 的預售入場也能轉化為與 Bitcoin 早期時代曾經相關的指數級回報相媲美的倍數。

使用 DAMM V2 強化流動性

Tundra 整合了 Meteora 的 DAMM V2 流動性池，以防止困擾大多數啟動的早期混亂。DAMM V2 應用動態費用，開始時高達 50%，隨時間降低，這使得機器人利用和即時拋售變得無利可圖。

流動性位置通過 NFT 進行追蹤，允許靈活性和位置的二級交易。永久流動性鎖定選項防止突然提款，保證去中心化市場的深度。最重要的是，從早期交易活動中收集的費用直接回饋到質押獎勵中，將流動性激勵與長期持有者而非投機者對齊。

支持承諾的驗證

預售歷來在透明度方面存在困難。為解決這個問題，XRP Tundra 接受了 Cyberscope、Solidproof 和 Freshcoins 的外部審計。團隊身份也通過 Vital Block KYC 進行了驗證。

這些審查確保合約、代幣經濟學和團隊披露不僅僅是理論性的 — 它們是公開記錄的。對於尋求超越營銷宣傳的保證的投資者來說，這種開放的驗證層是 Tundra 吸引力的基石。

交易所上市前的固定財富路徑

這次預售的定義特徵是其固定的啟動定價。投資者不必猜測市場在第一天會如何反應 — 他們提前知道他們的代幣在上市時的價值。隨著 TUNDRA-S 設定為 $2.50，TUNDRA-X 設定為 $1.25，第 5 階段定價與交易所首發之間的差距是巨大的。

包括 Crypto Goat 在內的獨立評論員指出，這種模式是小額入場 — $100、$500、$1,000 — 在代幣交易前就能複合成可觀金額的罕見機會之一。在一個充滿不確定性的領域，固定啟動估值將預售從投機轉變為明確的機會。

領取您的分配和保險庫訪問權

XRP Tundra 的預售正在進行中，第 5 階段提供折扣的 TUNDRA-S、免費的 TUNDRA-X 和保證的 Cryo Vault 質押權。隨著固定啟動價格已經設定，從預售到財富創造的路徑是明確的。

網站：https://www.xrptundra.com/
Medium：https://medium.com/@xrptundra
Telegram：https://t.me/xrptundra
X：https://x.com/Xrptundra

聯繫人：Tim Fénix，contact@xrptundra.com

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

