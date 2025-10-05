交易所DEX+
XRP 價格預測指向 $4 – 但 $BEST 預售可能帶來更大收益

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/05 16:26
加密貨幣新聞

在美國證券交易委員會（SEC）最終撤銷對 XRP 的訴訟後，XRP 在 6-7 月間飆升了超過 82%，這有效地恢復了該代幣在經歷多年不確定性後的完整監管清晰度。

自上次大幅上漲以來，$XRP 一直處於一個整齊的下降三角形整合區域，拒絕下行趨勢線的同時得到約 $2.7 水平的平坦基礎支撐。目前交易價格為 $3.03。

繼續閱讀，本文將深入探討 XRP 價格預測的詳細內容，概述這款知名加密貨幣的短期和長期目標，同時也為您指出現在最佳的加密貨幣投資選擇 – Best Wallet Token ($BEST) – 以搭乘這波即將到來的浪潮。

XRP 價格預測：突破目標短期 $4 及未來數月 $17

如前所述，日線圖上的 $XRP 現在即將突破下降三角形模式 – 這一模式自 7 月第三週以來一直存在。

這樣的重大突破可能會引發急劇上漲，潛在地將代幣推向其歷史最高點 $3.66。話雖如此，雖然歷史高點無疑將成為主要阻力位，但下降三角形模式本身給我們的目標是 $4。

專家通過測量三角形的最大寬度並從突破水平向上投射來確定這一目標。

如果您更關心 $XRP 在未來幾個月可能的走向，而不僅僅是快速飆升和這裡那裡的 30-40% 的收益，那麼我們需要查看 XRP 的月線圖，因為它能更清晰地展示代幣的長期潛力。

根據專家的說法，XRP 有強烈的傾向跟隨重大技術突破。例如，在 2017 年 3 月，XRP 突破了類似的下降三角形模式，這使得該代幣在不到一年的時間內飆升了超過 35,000%。

該代幣在 2024 年 11 月也實現了類似的突破，當時在單月內飆升了近 283%。話雖如此，專家們現在認為當時開始的漲勢仍在進行中。

因此，如果以 2017 年的突破為參考，我們可能會看到 $XRP 在未來幾個月至少達到 $17 的水平。

為什麼聰明的投資者正轉向 $BEST 與 XRP 並行

XRP 的潛在上行空間清楚地表明，如果遇到適當的市場條件，實用性支持的山寨幣可以表現得多麼出色。

現在，雖然 XRP 本身是一項出色的投資，但至少在短期內，用藍籌加密貨幣獲得 100 倍回報是非常困難的。

這就是為什麼精明的投資者正在囤積低市值、高上行潛力的預售寶石，如 Best Wallet Token ($BEST)。

特別是 $BEST，完美地定位於不僅能搭乘這波山寨幣熱潮，還能搭乘整個加密貨幣行業的整體增長。

什麼是 Best Wallet Token？

$BEST 是 Best Wallet 的原生加密貨幣，Best Wallet 是一個去中心化、多鏈且免費的加密貨幣錢包，為用戶提供前所未見的頂級安全性和日常易用性的組合。

首先，Best Wallet 是非託管的，這意味著除了您之外沒有人可以訪問您錢包的私鑰，確保嚴密的隱私並防止任何未授權的訪問。

其次，出色的數據加密和雙因素認證，包括生物識別登錄，提供了額外的保護層。

此外，Best Wallet 還配備了針對常見鏈上威脅（如詐騙、黑客攻擊和釣魚網站）的保護措施。

Best Wallet 提供無與倫比的易用性

安全性不言而喻，Best Wallet 最大的亮點是其「即將推出的代幣」部分。簡單來說，它允許您以最無縫且節省時間的方式購買最佳的加密貨幣預售。

與其他需要您訪問外部預售網站、在那裡連接您的錢包並在應用程序和瀏覽器之間進行繁瑣來回操作的加密貨幣錢包不同，Best Wallet 的「即將推出的代幣」部分原生列出所有頂級預售新幣，讓您只需點擊幾下即可直接在應用程序內購買。

更好的是，Best Wallet 的內部團隊在列出每個代幣之前都會進行驗證，因此您可以放心，不會成為詐騙代幣或冒充原始網站的假網站的受害者。

為什麼在預售中購買 $BEST 可以給您 1000 倍回報

鑑於 Best Wallet 有望在 2027 年佔據 40% 的非託管加密貨幣錢包市場，Best Wallet Token ($BEST) 無疑將享有最大的上行空間。

此外，$BEST 目前正在預售中，因此您可以以有史以來最低的價格獲取它。

目前，1 個 $BEST 的價格僅為 $0.025745，該項目輕鬆成為今年最突出的新加密貨幣發布之一，已經從早期投資者那裡籌集了超過 $16.29M。

$BEST 通過添加一系列獨家特權，進一步為代幣持有者提供更多優惠，包括：

  • 降低了交易和 Gas 費用
  • 對關鍵平台決策的投票權
  • 目前收益率為 81% 的質押獎勵
  • 提前訪問其「即將推出的代幣」部分的權限

立即獲取您的 $BEST 代幣 – 價格即將上漲。

