XRP 價格預測：Canary Capital CEO 談論 $10 Billion ETF 資金流入

這篇關於 XRP 價格預測以及 Canary Capital 執行長談論 100 億美元 ETF 資金流入的文章首次發表於 Coinpedia Fintech News

XRP 目前交易價格略高於 3.30 美元，在過去 24 小時內增加了超過 9%。儘管美國政府關閉導致證券交易委員會（SEC）凍結，暫停了所有待處理的現貨 XRP ETF 申請進展，但 XRP 仍然出現了漲勢。分析師表示，缺乏進展並非因為被拒絕，而僅僅是因為沒有工作人員可以審查或批准申請。

目前，來自 Grayscale、21Shares、Bitwise、WisdomTree、Canary Capital 和 CoinShares 的六個 XRP ETF 提案仍然活躍。一旦 SEC 恢復運作，可能會一次性發布多項批准，類似於今年早些時候的 Bitcoin ETF 批准浪潮。

Canary Capital 執行長預測 ETF 資金流入創紀錄

在最近與 Paul Barron 的訪談中，Canary Capital 執行長 Steven McClurg 重申了他對 XRP ETF 的大膽展望。他最初預測第一個月內將有 50 億美元的資金流入，但現在表示這個數字可能會增加到高達 100 億美元。

「我認為這是一個非常安全的賭注，」McClurg 說。他回憶起他參與的第一個 Bitcoin 期貨 ETF 在首日吸引了超過 10 億美元的資金，在歷史上排名前十的 ETF 發行中。考慮到 Bitcoin 在單日內吸引了超過 30 億美元，他表示如果 XRP ETF 在第一天達到 2-3 億美元也不會令人驚訝。

他補充說，這樣的資金流入將使 XRP ETF 躋身有史以來前 20 名 ETF 之列，甚至可能進入前 10 名，這取決於發行時的市場條件。

監管路徑仍然至關重要

XRP 的前景也取決於監管明確性。SEC 和 CFTC 最近開始就加密貨幣監管進行聯合討論，這一舉措被視為朝向美國統一監管的早期步驟。前 SEC 委員 Paul Atkins 推動「創新豁免」以加速數字資產批准，這可能直接有利於 XRP。

XRP 價格預測：接下來會怎樣？

XRP 目前正努力突破 3.10 美元至 3.15 美元之間的強大阻力區。每次代幣進入這個範圍時，都會面臨拒絕，這意味著賣家在這些水平上仍然活躍。

在下行方面，第一個關鍵支撐位在 2.93-2.94 美元左右。如果 XRP 跌破這一水平，分析師預計價格可能會重新測試接近 2.70-2.80 美元的更強支撐區域，這是一個在最近幾個月內引發多次反彈的區域。