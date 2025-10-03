交易所DEX+
文章《XRP 價格預測 2025，SEC 案件之後，Ripple 的勝利如何奠定基礎，以及為何 Pepeto 預售領先成為最佳迷因幣選擇》首次發表於 Coinpedia Fintech News。目前 XRP 交易價格約為 2.97 美元，交易者正在密切關注 Ripple 的法律時間表，就像關注圖表一樣。在 2025 年 8 月（UTC +8），SEC 正式結束了對 Ripple 的訴訟，Ripple 支付了 1.25 億美元的罰款，以解決過去與未註冊證券銷售相關的指控。XRP 現在有了更清晰的法律立足點，但一些包袱仍然存在，從...

XRP 價格預測 2025，SEC 案件之後，Ripple 的勝利如何奠定基礎，以及為何 Pepeto 預售領先最佳迷因幣選擇

作者：CoinPedia
2025/10/03 15:07
瑞波幣
XRP$2.4464-4.27%
WINK
WIN$0.0000374-1.86%
WHY
WHY$0.00000002286+0.35%
Memecoin
MEME$0.001596-5.72%
xrp-pepeto

這篇文章《XRP 2025年價格預測，SEC案件之後，Ripple的勝利如何奠定基礎，以及為何Pepeto預售領先成為最佳迷因幣選擇》首次發表於Coinpedia金融科技新聞

當XRP現在交易價格約為2.97美元時，交易者正在密切關注Ripple的法律時間表和圖表。在2025年8月，SEC正式結束了對Ripple的訴訟，而Ripple支付了1.25億美元的罰款，以解決過去與未註冊證券銷售相關的指控。

XRP現在有更清晰的法律立足點，但一些包袱仍然存在，從機構猶豫到代幣分類的問題，這些都仍然限制了人們的熱情。相比之下，Pepeto (PEPETO)沒有法律負擔，完全通過審計，有明確的路線圖，以及符合迷因幣買家需求的社區優先吸引力。

XRP現狀，價格區間和Ripple SEC案件背景

經過一段穩定期後，XRP的價格為2.97美元。交易量保持穩定，但市場格局混合，3.20至3.50美元附近的阻力很強，如果無法突破該區域，價格可能會橫向波動一段時間。

xrp-coinmarketcap

來源：Coinmarketcap

在監管方面，SEC撤訴是一個里程碑，但和解表明Ripple確實承擔了法律風險。XRP現在可以聲稱有更多清晰度，但品牌仍然反映過去的訴訟，這是Pepeto沒有的陰影。

Pepeto對比XRP，全新開始和具體步驟

Pepeto已籌集超過690萬美元，預售價格為0.000000156美元，為早期買家提供了高度不對稱的入場機會。其質押計劃提供223%的年收益率，允許持有者在任何上市前增加持有量。

在推出其演示交易所後，Pepeto通過了SolidProof和Coinsult的審計。這種組合提供了信任和安全優勢，而XRP只是在後來才鞏固了這一點，而且在這樣做的過程中承受了壓力。

Pepeto還與Pepe共享相同的420萬億最大供應量，同時重塑故事。Pepe保留了P E P E，即Power（力量）、Energy（能量）、Precision（精確）、Efficiency（效率），而Pepeto則傾向於T代表Technology（技術）和O代表Opportunity（機會），這些元素代表了實用性和未來增長。

如果Pepeto僅達到Pepe價格的一小部分，預售買家可能會看到改變生活的上漲空間，而且沒有法律包袱會在敘事在迷因幣圈中傳播時減緩這種上漲。

XRP價格預測，Ripple和Pepeto並排比較

如果每個都達到一個顯著標記，這裡是一個直接比較：

代幣 當前價格 假設目標 現在投資10,000美元的價值 XRP 2.97美元 5.00美元 約17,420美元 Pepeto 0.000000156美元 匹配Pepe的0.000009701美元（約62倍） 約625,000+美元

即使XRP翻倍，Pepeto的規模化入場也創造了更激進的上漲空間。加上223%的年收益率質押，對於尋找現在最佳迷因幣的買家來說，差距會更大。

底線，XRP還是Pepeto

XRP已重建信譽並走出法律動盪。今天，它的交易價格為2.87美元，擺脫了曾經威脅它的SEC案件，儘管舊頭條仍然影響著人們的看法。

相比之下，Pepeto正在全新起步。完全通過審計。路線圖推進中。迷因文化加產品。入場價格為0.000000155美元。質押、演示交易所，以及一個向原始Pepe致敬同時瞄準更高目標的故事，這種組合與基於以太坊的迷因幣觀察者產生共鳴。

錯過這次加密貨幣預售可能意味著錯過人們將在多年後記住的下一個突破，無論是讓他們致富的那個，還是他們後悔錯過的那個。請謹慎選擇你的立場。

如何立即行動並購買Pepeto 

連接MetaMask或Trust錢包

前往官方網站pepeto.io

選擇USDT、ETH、BNB或信用卡支付

以當前預售價格0.000000156美元購買

質押獲得223%的年收益率，並在項目成長時持有

免責聲明

要購買PEPETO，請使用官方網站https://pepeto.io。隨著上市日期臨近，一些人可能會嘗試利用這個名稱創建假平台。保持警惕並驗證來源。

  • 網站：https://pepeto.io 
  • Telegram：https://t.me/pepeto_channel 
  • X：https://x.com/Pepetocoin 
免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

