XRP 價格可能達到 $170,000，分析師拒絕傳統模型

作者：Coincentral
2025/10/03 19:05
TLDR

  • 一位加密貨幣分析師預測 XRP 可能達到每枚 $170,000 的價格，拒絕傳統估值模型。
  • 該分析師認為，傳統金融指標如市值已不再適用於 XRP 等數位資產。
  • 在全球金融系統快速轉向數位貨幣的變革中，XRP 的價值被視為必然。
  • 技術分析顯示 XRP 正在重現其 2017 年牛市模式，暗示價格將進一步飆升。
  • 分析師相信，隨著數兆美元轉移到數位軌道，XRP 將在連接全球金融機構中扮演關鍵角色。

一個大膽預測 XRP 可能達到每枚 $170,000 的說法已引起加密貨幣愛好者的注意。這一預測挑戰了傳統估值方法，聲稱傳統模型無法衡量 XRP 的真正潛力。根據加密貨幣分析師「XRP Dragon」的說法，數位貨幣世界運作的原則與傳統金融系統不同。他聲稱，隨著數位經濟的發展，XRP 的 $170,000 價格目標不僅可以實現，而且是必然的結果。

XRP 價格 $170,000 挑戰傳統模型

XRP 價格預測達到 $170,000 已引起關注，但這一預測背後的分析師對自己的立場充滿信心。他認為，在分析數位資產特別是 XRP 時，「舊世界數學」是無效的。傳統指標，如市值，是為過時系統設計的，不再適用於 XRP 等數位貨幣。

在其分析附帶的影片中，XRP Dragon 解釋說，互聯網的顛覆性潛力曾經被誤解。在 1995 年，互聯網的力量無法用電話簿等工具來衡量，因為它代表了一個新世界。同樣，XRP 的真正價值不應使用傳統金融的過時模型來衡量，因為它在新興數位經濟中服務於不同的目的。

分析師相信，XRP 已準備好連接全球金融系統，通過數位軌道連接銀行和國家。隨著數兆美元轉向數位貨幣，XRP 被設計用來促進跨境價值交換。根據 XRP Dragon 的說法，金融格局的這種快速轉變支持了 XRP 潛在價格不僅是可能性而是必然結果的說法。

技術分析顯示 XRP 正在重現 2017 年牛市週期

技術分析揭示，XRP 價格走勢正在呼應 2017 年牛市週期中的模式。加密貨幣分析師 EtherNasyonal 指出，XRP 當時遵循了一個可預測的序列，包括積累、上漲、再積累和爆發性增長。目前，XRP 處於整合階段，類似於 2017 年價格大幅上漲前的情況。

EtherNasyonal 的圖表表明，XRP 可能會遵循類似路徑，潛在達到 $10 後進入分配階段。分析師相信，這種模式可能會在 2025 年實現，屆時另一輪上漲可能會推高 XRP 價格。如果歷史趨勢重演，XRP 可能會在穩定前獲得可觀收益。

這篇文章「XRP 價格可能達到 $170,000，分析師拒絕傳統模型」首次發表於 CoinCentral。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

