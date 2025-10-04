交易所DEX+
分析師表示，隨著銀行和機構的大規模採用，XRP 價格可達到 $1,000

作者：Bitcoinist
2025/10/04 08:00
XRP 價格再次成為數位資產世界討論的焦點。一位分析師分享了大膽觀點，認為如果銀行和金融機構開始大規模使用該代幣，它有朝一日可能達到極高的價格水平。他相信，加密市場過去的模式顯示了增長，但 XRP 的下一步可能是全新且更大的發展。

這一論點認為，真正的全球採用將創造一個在加密歷史上前所未有的情況。如果這種情況發生，代幣價格可能會遠遠超過許多交易者目前預期的水平。

分析師 BarriC 認為 XRP 價格的真正潛力在於大規模採用

他表示，任何聲稱 XRP 價格"永遠不會達到 1,000 美元"的人都不了解他們在談論什麼。據他所說，沒有歷史數據顯示當加密貨幣被銀行和大型金融機構採用和使用時會發生什麼。因此，對 XRP 未來可能上漲的幅度設限是不正確的。

BarriC 解釋說，分析師不能僅從過去的圖表或價格走勢來研究 XRP 的未來價值相反，他們必須通過全球採用的視角來看待它。如果全球銀行和金融系統開始使用 XRP 來轉移資金，那麼市場將面臨全新的情況，這與過去的週期無法比較。這就是為什麼，他說，不應將 XRP 視為只能攀升到 4 美元或 5 美元等有限水平的代幣。

為什麼 XRP 價格可能超越 20 美元並邁向 1,000 美元

BarriC 還指出 XRP 過去的增長作為可能性的例子。他提醒追隨者，該代幣曾經從 0.006 美元飆升到了 3 美元。這一上漲發生在典型的四年週期限制內，該週期遵循 Bitcoin 減半事件、牛市、山寨幣季節，然後是熊市。即使沒有大規模採用，XRP 仍然實現了這一巨大飛躍。

分析師表示，真正的問題是當銀行和機構大規模採用 XRP 時會發生什麼。如果銀行和機構開始通過 XRP 轉移數百萬、數十億甚至數萬億美元，那麼需求和使用量將在加密世界中前所未有。 

在他看來，當這種規模的資金流入 XRP 時，價格不可能止步於 20 美元。相反，這種採用可能會創造條件使 XRP 價格達到 100 美元、1,000 美元甚至更高。BarriC 表示，這就是為什麼他相信人們應該以不同於大多數山寨幣的方式看待該代幣的未來。對他來說，市場週期和現實世界採用的結合可能會使 XRP 脫穎而出，成為市場上最有價值的加密貨幣之一。

XRP price chart from Tradingview.com
免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

