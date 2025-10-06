XRP 新聞：Ripple 擴張帝國為亞洲代幣經濟鋪路

曾經作為 Ripple 的快速匯款網絡，現在正在為日本及其鄰近市場的全新金融層奠定基礎。

數位獎勵的新篇章

在幕後，Ripple 與 SBI Holdings 的合資企業正在積累動力。以 SBI Ripple Asia 的名義運營，該集團最近與日本最大旅遊公司之一的 Tobu Top Tours 合作，試驗基於區塊鏈的獎勵系統。他們即將推出的平台將在 XRP Ledger (XRPL) 上運行，將旅遊福利、NFT 收藏品和數位支付合併為單一的鏈上體驗。

旅行者不僅可以支付旅費，還能夠獲得數位獎勵，甚至收集與特定目的地相關的區塊鏈紀念品。該計劃旨在 2026 年中期前推出，可能成為由 XRP 驅動的首批主流代幣獎勵計劃之一。

區域擴張和戰略定位

Ripple 在日本的存在已經難以忽視。該國大多數主要銀行都連接到使用 XRP 基礎設施的系統。作為 Ripple 最強大的盟友之一，SBI Holdings 繼續持有大量 XRP 儲備 – 這明確表明對網絡增長的長期信心。

除了日本，Ripple 的技術在香港也引起了轟動，據報導，香港金融管理局正在探索基於 XRP 的結算模式，作為其代幣化策略的一部分。根據 Apex Crypto Consulting 的 Jesse 表示，這些步驟構成了更廣泛趨勢的一部分："Ripple 的合作夥伴關係正逐漸將 XRP 編入亞洲的金融結構中。這不再僅僅是關於支付 – 而是關於在數位經濟的每個層面的整合。"

完美的測試場地：2025 年世博會

日本即將舉行的大阪世界博覽會可能標誌著 XRP 公眾知名度的決定性時刻。預計將有數千萬訪客，該活動提供了一個真實世界的展示，展示 Ripple 的區塊鏈如何大規模處理高速、低成本的交易。如果成功，XRPL 可能成為亞洲未來忠誠度計劃、NFT 市場和旅遊相關數位資產的基礎。

未來之路

Ripple 穩步進入亞洲主流金融系統的信號，比另一個加密貨幣合作夥伴關係更為重大。這是朝向基礎設施級別採用的轉變 – XRP 的速度、可擴展性和生態效率成為企業在幕後運營的必要條件。

用 Jesse 的話來說，"XRP 正在成為亞洲下一次數位革命的無聲引擎 – 將支付、NFT 和代幣獎勵連接成未來的無縫經濟。"

如果目前的發展繼續以這種速度進行，XRP 可能很快從一種加密貨幣演變為支持整個地區如何消費、賺取和與價值互動的底層網絡。

