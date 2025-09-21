交易所DEX+
XRP Ledger 活躍帳戶數量增加到 700 萬，標誌著新里程碑

作者：Coincentral
2025/09/21 23:57
瑞波幣
XRP$2.4497-4.14%

TLDR

  • XRP Ledger 已達到 700 萬個活躍帳戶的里程碑，展現顯著成長。
  • XRP Ledger 上的活躍帳戶數目目前為 7,000,768。
  • XRP Ledger 上的活躍帳戶定義為持有至少一個 XRP 的最低餘額。
  • XRPScan 報告已有 14,202,427 XRP 被永久銷毀。
  • 目前在 XRP Ledger 上共有 35,308,793,467 XRP 被託管。

XRPScan，一個 XRP Ledger (XRPL) 瀏覽和分析平台，宣布 XRPL 上的活躍帳戶數量已超過七百萬。這一里程碑在最近的更新中揭示，附帶的截圖顯示目前活躍帳戶數為 7,000,768。這標誌著 XRP Ledger 持續成長的重要成就。

XRP Ledger 上的活躍帳戶達到 700 萬

XRPScan 報告了 XRP Ledger 上七百萬活躍帳戶的里程碑。該平台分享了更新後的數字，為 7,000,768 個活躍帳戶。這一數字突顯了 XRP Ledger 及其生態系統日益增加的採用率。

這一里程碑反映了符合一個 XRP 最低餘額要求的帳戶數量。XRPScan 強調，如果一個帳戶至少持有所需的餘額，就被視為「活躍」。值得注意的是，「活躍」的指定僅基於維持這一最低餘額，而非交易頻率。

此更新確認 XRP Ledger 在活躍帳戶方面持續增長。該平台的指標有助於監控和衡量網絡的擴展。隨著活躍帳戶數量的增加，XRP Ledger 的整體使用和受歡迎程度似乎穩步上升。

XRPL 供應和託管詳情

除了帳戶數量里程碑外，XRPScan 還提供了有關 XRP Ledger 供應的額外數據。XRP 的總最大供應量仍為 1000 億，可用量為 99,985,797,573 XRP。目前流通供應量為 64,662,801,679 XRP。

XRPScan 還強調，已有 14,202,427 XRP 被永久銷毀。此外，目前有 35,308,793,467 XRP 被託管。這一託管儲備是 XRP Ledger 上持續供應管理的一部分。

XRPScan 的見解提供了 XRP Ledger 供應動態的清晰概覽。該平台的透明度確保用戶和利益相關者對供應和分配有可靠的理解。這些細節也有助於追蹤網絡的長期健康和成長。

定義 XRP Ledger 上的活躍帳戶

回應一位 X 用戶的詢問，XRPScan 澄清了活躍帳戶的標準。被視為活躍的基本要求是持有一個 XRP 的最低餘額。XRPScan 確認，活躍帳戶的定義僅基於滿足這一餘額要求。

這一澄清意味著 XRP Ledger 計算所有具有最低餘額的帳戶，無論交易活動如何。報告明確表示，活動與交易頻率無關。相反，它純粹基於帳戶滿足 XRP Ledger 最低餘額的能力。

活躍帳戶的定義對於理解網絡的成長至關重要。XRPScan 的透明度幫助用戶掌握 XRP Ledger 的當前狀態。這一里程碑展示了 XRP Ledger 在更廣泛的加密貨幣生態系統中的持續發展和使用。

文章《XRP Ledger 超過 700 萬活躍帳戶，標誌新里程碑》首次發表於 CoinCentral。

