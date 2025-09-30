這篇文章「XRP ETF 批准機率達到 100%，Solana ETF 可能『隨時』推出」首次發表於 Coinpedia Fintech News

隨著美國證券交易委員會（SEC）要求加密貨幣 ETF 發行商撤回其 19b-4 申請文件，Bloomberg 分析師 Eric Balchunas 已將加密貨幣 ETF 獲批機率提高到 100%。他表示，現在 ETF 申請只需要有 S-1 註冊聲明，19b-4 申請文件已變得無效。

Eric Balchunas 表示加密貨幣 ETF 機率躍升至 100%

在 2025 年中期，Balchunas 和 James Seyffart，這兩位 Bloomberg 專家，將加密貨幣 ETF 的機率提高到了 90% 至 95%。但現在，隨著 SEC 的最新更新，他們進一步將機率提高到了 100%。

Balchunas 表示，隨著通用上市標準的實施，19b-4 申請文件及其 240 天的時間表已變得不相關。他說，申請人只需要 S-1 申請文件和 SEC 公司財務部門的正式批准。

Balchunas 寫道：「老實說，現在機率真的是 100%。通用上市標準使 19b-4 及其『時鐘』變得毫無意義。這只留下 S-1 等待公司財務部門的正式綠燈。他們剛剛提交了 Solana 的第 4 號修正案。這個寶貝可能隨時會來。做好準備。」

現貨加密貨幣 ETF 截止日期本週開始

三個加密貨幣 ETF，Litecoin、XRP 和 Solana，已提交 S-1 申請，其決定截止日期定於十月的本週。從 10 月 2 日開始，Canary、Grayscale 和 Coinshares 的 Litecoin ETF 命運將被確定。

同時，包括 Grayscale、VanEck、21Shares、Canary、Bitwise、Franklin 和 Fidelity 在內的全球公司，其 Solana ETF 申請將於 10 月 10 日由 SEC 審查。

此外，XRP ETF 申請人，包括 Grayscale、Bitwise、Canary、21Shares、WisdomTree、Coinshares 和 Franklin，將於 10 月 17 日收到 SEC 的決定。

密切關注這些加密貨幣 ETF 截止日期，Balchunas 表示這將是一個瘋狂的月份。Nova Dius Wealth 總裁 Nate Geraci 也表示，這將是現貨加密貨幣 ETF 的重要一週。他寫道：「SEC 最終截止日期正接近眾多申請。本週開始，首先是 Canary 現貨 LTC ETF 的截止日期。隨後將是關於 SOL、DOGE、XRP、ADA 和 HBAR ETF 的決定（儘管 SEC 可以隨時批准其中任何一個或全部）。」