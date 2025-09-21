交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
TLDR Jake Claver，Digital Ascension Group 的 CEO，相信在適當的全球宏觀經濟事件下，XRP 可能達到 $2,500。Claver 強調，潛在的供應衝擊，而非市值，是 XRP 價值增加的關鍵。XRP 的固定供應量，上限為 1000 億枚幣，使其成為一種獨特的資產，可能經歷顯著的價格 [...] 這篇文章《XRP 可能達到 $2,500，CEO Claver 分析關鍵因素》首次發表於 CoinCentral。TLDR Jake Claver，Digital Ascension Group 的 CEO，相信在適當的全球宏觀經濟事件下，XRP 可能達到 $2,500。Claver 強調，潛在的供應衝擊，而非市值，是 XRP 價值增加的關鍵。XRP 的固定供應量，上限為 1000 億枚幣，使其成為一種獨特的資產，可能經歷顯著的價格 [...] 這篇文章《XRP 可能達到 $2,500，CEO Claver 分析關鍵因素》首次發表於 CoinCentral。

XRP 可能達到 $2,500，CEO Claver 分析關鍵因素

作者：Coincentral
2025/09/21 23:41
瑞波幣
XRP$2.4491-4.16%

TLDR

  • Digital Ascension Group 的執行長 Jake Claver 認為，在適當的全球宏觀經濟事件下，XRP 可能達到 2,500 美元。
  • Claver 強調，潛在的供應衝擊，而非市值，是 XRP 價值增加的關鍵。
  • XRP 的固定供應量上限為 1000 億枚代幣，使其成為一種可能經歷顯著價格增長的獨特資產。
  • XRP 的通縮模式，每日銷毀 5,000 枚代幣，促進了日益增長的稀缺性，可能提升其價值。
  • Claver 預測 XRP 達到 2,500 美元取決於全球經濟轉變、需求增加和供應減少。

Digital Ascension Group 的執行長 Jake Claver 最近討論了 XRP 達到每枚 2,500 美元價格的潛在路徑。Claver 認為，在適當的全球事件組合下，價格可能飆升。他強調，這種價格飆升不會在一夜之間發生，而是通過一系列宏觀經濟轉變。

供應衝擊可能推動 XRP 達到 2,500 美元

Claver 堅持認為，供應衝擊是推動 XRP 價值達到 2,500 美元的關鍵。他解釋說，要實現這種價格增長，某些宏觀經濟事件必須展開。這些事件將導致 XRP 可用供應量大幅減少，使其成為稀有且備受追捧的資產。

這個想法是，XRP 的有限供應量，加上不斷增長的需求，可能推高價格。這與 Claver 的信念一致，即市值不如實際可供購買的供應量重要。

XRP 的固定供應量上限為 1000 億枚代幣，在這一理論中扮演著重要角色。與其他加密貨幣不同，XRP 不能無限鑄造。這賦予了它一個獨特的特性，可能有助於其未來價值。Claver 的預測取決於這種稀缺性，這將隨著時間的推移增加其價值。

每日 XRP 銷毀推動潛在價格飆升

Claver 還強調 XRP 的通縮模式是一個關鍵因素。他指出，通過交易，每天約有 5,000 枚 XRP 被銷毀，減少了供應量。「它實際上是除了鈾之外，地球上唯一的通縮資產，」他說。

每日銷毀確保 XRP 的總供應量持續縮減。隨著可供購買的 XRP 代幣減少，稀缺性可能會增加其價格。這種通縮模式增強了 Claver 對 XRP 有潛力達到四位數價格的信心。

根據 Claver 的說法，這些結合因素——供應衝擊和通縮性質——可能導致價格顯著飆升。隨著需求增長和供應減少，XRP 的價值可能呈指數級增長。他仍然相信，在適當條件下，XRP 可以達到 2,500 美元。

Claver 對 XRP 的大膽預測與他之前的預測一致，即該代幣到 2026 年可能達到 1,500 至 2,000 美元。他將這些估計建立在他認為將推動價格上漲的相同宏觀經濟轉變和不斷增加的需求上。

這篇文章《XRP 可能達到 2,500 美元，執行長 Claver 分析關鍵因素》首次發表於 CoinCentral。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.644-7.64%
Union
U$0.006088-1.00%
Index Cooperative
INDEX$0.877-0.45%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06099-6.57%
Sleepless AI
AI$0.0611-5.06%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,460.84
$104,460.84$104,460.84

-0.56%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,536.42
$3,536.42$3,536.42

+0.48%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.04
$163.04$163.04

-1.95%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4491
$2.4491$2.4491

-3.16%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17730
$0.17730$0.17730

-1.07%