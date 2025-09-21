XRP 可能達到 $2,500，CEO Claver 分析關鍵因素

Digital Ascension Group 的執行長 Jake Claver 最近討論了 XRP 達到每枚 2,500 美元價格的潛在路徑。Claver 認為，在適當的全球事件組合下，價格可能飆升。他強調，這種價格飆升不會在一夜之間發生，而是通過一系列宏觀經濟轉變。
Claver 堅持認為，供應衝擊是推動 XRP 價值達到 2,500 美元的關鍵。他解釋說，要實現這種價格增長，某些宏觀經濟事件必須展開。這些事件將導致 XRP 可用供應量大幅減少，使其成為稀有且備受追捧的資產。
這個想法是，XRP 的有限供應量，加上不斷增長的需求，可能推高價格。這與 Claver 的信念一致，即市值不如實際可供購買的供應量重要。
XRP 的固定供應量上限為 1000 億枚代幣，在這一理論中扮演著重要角色。與其他加密貨幣不同，XRP 不能無限鑄造。這賦予了它一個獨特的特性，可能有助於其未來價值。Claver 的預測取決於這種稀缺性，這將隨著時間的推移增加其價值。
Claver 還強調 XRP 的通縮模式是一個關鍵因素。他指出，通過交易，每天約有 5,000 枚 XRP 被銷毀，減少了供應量。「它實際上是除了鈾之外，地球上唯一的通縮資產，」他說。
每日銷毀確保 XRP 的總供應量持續縮減。隨著可供購買的 XRP 代幣減少，稀缺性可能會增加其價格。這種通縮模式增強了 Claver 對 XRP 有潛力達到四位數價格的信心。
根據 Claver 的說法，這些結合因素——供應衝擊和通縮性質——可能導致價格顯著飆升。隨著需求增長和供應減少，XRP 的價值可能呈指數級增長。他仍然相信，在適當條件下，XRP 可以達到 2,500 美元。
Claver 對 XRP 的大膽預測與他之前的預測一致，即該代幣到 2026 年可能達到 1,500 至 2,000 美元。他將這些估計建立在他認為將推動價格上漲的相同宏觀經濟轉變和不斷增加的需求上。
這篇文章《XRP 可能達到 2,500 美元，執行長 Claver 分析關鍵因素》首次發表於 CoinCentral。