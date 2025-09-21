WWE WrestlePalooza 2025 賽果：Cody Rhodes 擊敗 Drew McIntyre

Cody Rhodes 最近在短暫休息後重返 WWE。（來源：Rich Wade/WWE via Getty Images） WWE via Getty Images

Cody Rhodes 在 WWE WrestlePalooza 2025 上面臨了迄今為止最艱難的挑戰之一，對手是前 WWE 冠軍 Drew McIntyre。

八天前在 SmackDown 上，「美國夢魘」從 WWE 節目的短暫休息中回歸，向 McIntyre 發起挑戰，爭奪 WWE 在 ESPN 上的首次 PLE。McIntyre 剛剛在 SmackDown 的主賽事中擊敗了 Rhodes 的長期朋友和導師 Randy Orton，但沒有太多時間慶祝。

Rhodes 凱旋回歸 SmackDown 為 WWE 冠軍和 McIntyre 在印第安納波利斯的 WWE WrestlePalooza 上的重大對決奠定了基礎。

WWE WrestlePalooza 2025 結果：Cody Rhodes 對戰 Drew McIntyre

WWE 將 WrestlePalooza 呈現為 WrestleMania 級別的賽事，而 Rhodes 和 McIntyre 呈現了一場堪稱「最盛大舞台」的比賽。

在 Gainbridge Fieldhouse 內，Rhodes 和 McIntyre 進行了一場經典的主賽事級別對決，但最終是 Rhodes 站穩腳跟。這位兩屆 WWE 冠軍以一記超級 Cody Cutter 和一記 Cross Rhodes 終結了 McIntyre，保住了他上個月在 SummerSlam 擊敗 John Cena 時贏得的 WWE 冠軍頭銜。

Rhodes 成功衛冕 WWE 冠軍的關鍵亮點包括：

比賽的前幾分鐘勢均力敵，直到 Rhodes 試圖跑向繩索但放慢了速度，暗示腿部受傷。他成功使出了 Cody Cutter 但偏向保護膝蓋。

Rhodes 最終對 McIntyre 使出了一記彈跳踢，隨後是一記自殺式飛撲。他試圖進行第二次飛撲，但 McIntyre 抓住了他，將他脊椎朝向轉角柱撞去，然後將他扔過西班牙解說台。

McIntyre 取得控制權並對 Rhodes 使出了一對腹對腹摔，但在角落錯失了一記肩部攻擊，自己撞上了擂台柱。McIntyre 在鋼製擂台台階上使出 Alabama Slam 重新取得控制權。

McIntyre 爬上頂繩，但 Rhodes 跳起來使出了一記大型超級摔。兩人交換打擊，然後 Rhodes 使出一記衝刺拳擊、一記強力摔和一記災難踢。Rhodes 再次使出 Cody Cutter 並試圖使出 Cross Rhodes，但 McIntyre 用膝蓋攻擊頭部掙脫。McIntyre 使出了 Glasgow Kiss 頭槌和一記雪崩式 White Noise。

McIntyre 試圖使出 Claymore Kick，但 Rhodes 以一記弱力炸彈摔反擊得到兩分。McIntyre 再次嘗試 Claymore Kick，Rhodes 避開並鎖定 Figure Four，但 McIntyre 用一記重拳打向下巴打破了這個鎖技。

在裁判分心時，McIntyre 撕下了轉角墊並將 Rhodes 推向轉角柱。他讓 Rhodes 倒地很長時間，但被迫避開的裁判無法進行計數。這讓 Rhodes 的機會得以保留。

Rhodes 使出 Cross Rhodes，但 McIntyre 掙脫。McIntyre 用一記摔技反制了另一次 Cody Cutter 的嘗試，然後在場外對 Rhodes 使出一記翻轉飛撲。回到擂台上，McIntyre 使出 Claymore Kick，造成了比賽中最接近三秒的近跌。

在場外，McIntyre 準備對著解說台對 Rhodes 使出 Claymore Kick，但裁判介入。這讓 Rhodes 有機會移動並避開了這一腿法，導致 McIntyre 的腿穿過解說台側面。回到擂台上，Rhodes 嘗試 Cody Cutter，但 McIntyre 以 Glasgow Kiss 反制。

Rhodes 使出超級 Cody Cutter，然後將 McIntyre 抬起並用 Cross Rhodes 釘住他。這足以讓他獲得勝利。

自從 2024 年 4 月在 WrestleMania 40 首次贏得 WWE 冠軍以來，Rhodes 現在已經在兩次冠軍統治中累計超過了 425 天的冠軍時間。

WWE WrestlePalooza 2025 結果：Cody Rhodes 和 Drew McIntyre 的下一步是什麼？

WWE WrestlePalooza 2025 可能不是 Rhodes 和 McIntyre 之間恩怨的結束。事實上，這只是開始。

雖然 Rhodes 在印第安納波利斯保住了他的 WWE 冠軍，但他只是在無能的裁判判決可能不止一次讓 McIntyre 失去比賽後才做到這一點。這個複雜的結局和 Rhodes 有爭議的勝利表明，Rhodes 和 McIntyre 之間還有更多故事，他們可以說是目前 SmackDown 上的兩大全職明星。

說實話，Rhodes 在藍色品牌上現在真的沒有太多其他選擇。Cena 回到了 Raw，而 Randy Orton 是一個正面角色，Sami Zayn 也是如此，幾乎沒有其他 SmackDown 的明星被定位為有力的世界冠軍挑戰者。

考慮到 Rhodes 在 SmackDown 上缺乏挑戰者以及 WWE 即將到來的 PLE 日程，他與 McIntyre 的對抗可能並且應該延續到秋季。僅僅三週後，WWE 將前往澳洲珀斯舉辦 Crown Jewel。下個月，WWE 將在聖地牙哥舉辦 Survivor Series: WarGames。

這似乎為 Crown Jewel 的 McIntyre 對 Rhodes 的重賽奠定了基礎，這場恩怨有可能一直延續到 Survivor Series，甚至可能是在 WarGames 比賽中。WWE 在培養 SmackDown 上的反派角色方面做得如此乏力，以至於延長 Rhodes 對 McIntyre 的對抗是唯一現實的選擇。

雖然 Rhodes 可能在 WWE WrestlePalooza 2025 贏得了這場戰鬥，但 McIntyre 與 WWE 冠軍以及 WWE 裁判的戰爭遠未結束。這正是應該的。