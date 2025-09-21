WWE WrestlePalooza 2025 賽果：Cody Rhodes 擊敗 Drew McIntyre

Cody Rhodes 最近在短暫休息後重返 WWE。（來源：Rich Wade/WWE via Getty Images）
Cody Rhodes 在 WWE WrestlePalooza 2025 上面臨了迄今為止最艱難的挑戰之一，對手是前 WWE 冠軍 Drew McIntyre。
八天前在 SmackDown 上，「美國夢魘」從 WWE 節目的短暫休息中回歸，向 McIntyre 發起挑戰，爭奪 WWE 在 ESPN 上的首次 PLE。McIntyre 剛剛在 SmackDown 的主賽事中擊敗了 Rhodes 的長期朋友和導師 Randy Orton，但沒有太多時間慶祝。
Rhodes 凱旋回歸 SmackDown 為 WWE 冠軍和 McIntyre 在印第安納波利斯的 WWE WrestlePalooza 上的重大對決奠定了基礎。
WWE WrestlePalooza 2025 結果：Cody Rhodes 對戰 Drew McIntyre
WWE 將 WrestlePalooza 呈現為 WrestleMania 級別的賽事，而 Rhodes 和 McIntyre 呈現了一場堪稱「最盛大舞台」的比賽。
在 Gainbridge Fieldhouse 內，Rhodes 和 McIntyre 進行了一場經典的主賽事級別對決，但最終是 Rhodes 站穩腳跟。這位兩屆 WWE 冠軍以一記超級 Cody Cutter 和一記 Cross Rhodes 終結了 McIntyre，保住了他上個月在 SummerSlam 擊敗 John Cena 時贏得的 WWE 冠軍頭銜。
Rhodes 成功衛冕 WWE 冠軍的關鍵亮點包括：
- 比賽的前幾分鐘勢均力敵，直到 Rhodes 試圖跑向繩索但放慢了速度，暗示腿部受傷。他成功使出了 Cody Cutter 但偏向保護膝蓋。
- Rhodes 最終對 McIntyre 使出了一記彈跳踢，隨後是一記自殺式飛撲。他試圖進行第二次飛撲，但 McIntyre 抓住了他，將他脊椎朝向轉角柱撞去，然後將他扔過西班牙解說台。
- McIntyre 取得控制權並對 Rhodes 使出了一對腹對腹摔，但在角落錯失了一記肩部攻擊，自己撞上了擂台柱。McIntyre 在鋼製擂台台階上使出 Alabama Slam 重新取得控制權。
- McIntyre 爬上頂繩，但 Rhodes 跳起來使出了一記大型超級摔。兩人交換打擊，然後 Rhodes 使出一記衝刺拳擊、一記強力摔和一記災難踢。Rhodes 再次使出 Cody Cutter 並試圖使出 Cross Rhodes，但 McIntyre 用膝蓋攻擊頭部掙脫。McIntyre 使出了 Glasgow Kiss 頭槌和一記雪崩式 White Noise。
- McIntyre 試圖使出 Claymore Kick，但 Rhodes 以一記弱力炸彈摔反擊得到兩分。McIntyre 再次嘗試 Claymore Kick，Rhodes 避開並鎖定 Figure Four，但 McIntyre 用一記重拳打向下巴打破了這個鎖技。
- 在裁判分心時，McIntyre 撕下了轉角墊並將 Rhodes 推向轉角柱。他讓 Rhodes 倒地很長時間，但被迫避開的裁判無法進行計數。這讓 Rhodes 的機會得以保留。
- Rhodes 使出 Cross Rhodes，但 McIntyre 掙脫。McIntyre 用一記摔技反制了另一次 Cody Cutter 的嘗試，然後在場外對 Rhodes 使出一記翻轉飛撲。回到擂台上，McIntyre 使出 Claymore Kick，造成了比賽中最接近三秒的近跌。
- 在場外，McIntyre 準備對著解說台對 Rhodes 使出 Claymore Kick，但裁判介入。這讓 Rhodes 有機會移動並避開了這一腿法，導致 McIntyre 的腿穿過解說台側面。回到擂台上，Rhodes 嘗試 Cody Cutter，但 McIntyre 以 Glasgow Kiss 反制。
- Rhodes 使出超級 Cody Cutter，然後將 McIntyre 抬起並用 Cross Rhodes 釘住他。這足以讓他獲得勝利。
自從 2024 年 4 月在 WrestleMania 40 首次贏得 WWE 冠軍以來，Rhodes 現在已經在兩次冠軍統治中累計超過了 425 天的冠軍時間。
WWE WrestlePalooza 2025 結果：Cody Rhodes 和 Drew McIntyre 的下一步是什麼？
WWE WrestlePalooza 2025 可能不是 Rhodes 和 McIntyre 之間恩怨的結束。事實上，這只是開始。
雖然 Rhodes 在印第安納波利斯保住了他的 WWE 冠軍，但他只是在無能的裁判判決可能不止一次讓 McIntyre 失去比賽後才做到這一點。這個複雜的結局和 Rhodes 有爭議的勝利表明，Rhodes 和 McIntyre 之間還有更多故事，他們可以說是目前 SmackDown 上的兩大全職明星。
說實話，Rhodes 在藍色品牌上現在真的沒有太多其他選擇。Cena 回到了 Raw，而 Randy Orton 是一個正面角色，Sami Zayn 也是如此，幾乎沒有其他 SmackDown 的明星被定位為有力的世界冠軍挑戰者。
考慮到 Rhodes 在 SmackDown 上缺乏挑戰者以及 WWE 即將到來的 PLE 日程，他與 McIntyre 的對抗可能並且應該延續到秋季。僅僅三週後，WWE 將前往澳洲珀斯舉辦 Crown Jewel。下個月，WWE 將在聖地牙哥舉辦 Survivor Series: WarGames。
這似乎為 Crown Jewel 的 McIntyre 對 Rhodes 的重賽奠定了基礎，這場恩怨有可能一直延續到 Survivor Series，甚至可能是在 WarGames 比賽中。WWE 在培養 SmackDown 上的反派角色方面做得如此乏力，以至於延長 Rhodes 對 McIntyre 的對抗是唯一現實的選擇。
雖然 Rhodes 可能在 WWE WrestlePalooza 2025 贏得了這場戰鬥，但 McIntyre 與 WWE 冠軍以及 WWE 裁判的戰爭遠未結束。這正是應該的。
