WTI 原油價格增加到 $62.80，因 OPEC+ 縮減供應增加計劃

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 00:40
  • 原油價格在10月供應增加更為溫和的希望中反彈。
  • OPEC+宣布下個月增加了137,000桶/日的產量。
  • Trump已經標記對俄羅斯的第二輪制裁。

原油在週一交易走高，因為有消息報導，OPEC+計劃在10月進行的下一次供應增加將低於先前預期，而烏克蘭最近的襲擊事件也引發了對俄羅斯原油進一步制裁的猜測。

美國基準西德克薩斯中質原油(WTI)當日交易價格上漲約1美元，日內高點剛好超過62.80美元，接近週五的高點63.25美元。

OPEC+國家同意更溫和的供應增加

包括OPEC國家以及俄羅斯和其他盟國在內的OPEC+集團，在週日同意將產量提高到137,000桶/日，遠低於9月和8月分別宣布的555,000桶/日和411,000桶/日的增幅。

同樣在週日，美國總統Trump確認他已準備好對俄羅斯實施第二輪制裁，以報復週末對烏克蘭的襲擊，該襲擊造成四人死亡並使基輔政府大樓陷入火海

Trump上個月對來自印度的進口商品徵收了50%的關稅，以回應德里購買俄羅斯石油的行為，該國正在推測類似措施可能擴展到其他俄羅斯原油買家。

WTI石油常見問題

WTI石油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI代表西德克薩斯中質原油，是三種主要類型之一，包括Brent和Dubai原油。WTI也被稱為「輕質」和「甜質」，分別因為其相對較低的比重和硫含量。它被視為容易精煉的高品質石油。它源自美國，通過Cushing樞紐分配，該樞紐被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常在媒體中被引用。

與所有資產一樣，供需是WTI石油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以推動需求增加，反之亦然，全球增長疲軟則會減少需求。政治不穩定、戰爭和制裁可能會擾亂供應並影響價格。OPEC（一個主要石油生產國集團）的決策是另一個價格的關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元走弱可以使石油更加負擔得起，反之亦然。

美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每週石油庫存報告影響WTI石油價格。庫存變化反映了供需波動。如果數據顯示庫存下降，可能表明需求增加，推高石油價格。庫存增加可能反映供應增加，壓低價格。API的報告每週二發布，EIA的報告在次日發布。它們的結果通常相似，75%的時間內彼此差異在1%以內。EIA的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。

OPEC（石油輸出國組織）是由12個石油生產國組成的集團，他們在每年兩次的會議上共同決定成員國的生產配額。他們的決策經常影響WTI石油價格。當OPEC決定降低配額時，可能會緊縮供應，推高石油價格。當OPEC增加生產時，會產生相反的效果。OPEC+指的是一個擴大的集團，包括額外的十個非OPEC成員，其中最著名的是俄羅斯。

來源：https://www.fxstreet.com/news/wti-crude-prices-rise-to-6280-as-opec-dials-down-supply-hike-plans-202509081129

