WTI 原油價格增加到 $62.80，因 OPEC+ 縮減供應增加計劃

原油在週一交易走高，因為有消息報導，OPEC+計劃在10月進行的下一次供應增加將低於先前預期，而烏克蘭最近的襲擊事件也引發了對俄羅斯原油進一步制裁的猜測。
美國基準西德克薩斯中質原油(WTI)當日交易價格上漲約1美元，日內高點剛好超過62.80美元，接近週五的高點63.25美元。
OPEC+國家同意更溫和的供應增加
包括OPEC國家以及俄羅斯和其他盟國在內的OPEC+集團，在週日同意將產量提高到137,000桶/日，遠低於9月和8月分別宣布的555,000桶/日和411,000桶/日的增幅。
同樣在週日，美國總統Trump確認他已準備好對俄羅斯實施第二輪制裁，以報復週末對烏克蘭的襲擊，該襲擊造成四人死亡並使基輔政府大樓陷入火海
Trump上個月對來自印度的進口商品徵收了50%的關稅，以回應德里購買俄羅斯石油的行為，該國正在推測類似措施可能擴展到其他俄羅斯原油買家。
來源：https://www.fxstreet.com/news/wti-crude-prices-rise-to-6280-as-opec-dials-down-supply-hike-plans-202509081129