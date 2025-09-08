交易所DEX+
WSPN 完成收購 Aplauz NL B.V.

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 11:51
TORTOLA，英屬維京群島，2025年9月8日 /PRNewswire/ — 全球穩定幣支付網絡（WSPN），一家領先的全球數位支付公司，今日宣布成功收購Aplauz NL B.V.，這是一家獲得許可的荷蘭電子貨幣機構（EMI）及Aplauz Financial Services Ltd的子公司。該交易已於2025年6月獲得荷蘭中央銀行（DNB）批准，並於2025年7月完成。

此次收購強調了WSPN致力於建立全球影響力，同時在關鍵市場推進合規的穩定幣支付生態系統的承諾。這反映了WSPN推動穩定幣服務標準化並擴大其在各種現實世界應用中的覆蓋範圍的決心，有助於加速未來金融基礎設施的發展。

高管聲明

"收購Aplauz NL B.V.增強了我們在歐洲的影響力，並加速了我們開創透明和包容性數位支付的使命，"WSPN創始人兼首席執行官Raymond Yuan表示。"憑藉Aplauz已建立的平台和團隊，我們將探索更廣泛的市場機會，將穩定幣用例產品化，為更多合作夥伴和用戶提供創新的下一代支付網絡解決方案。"

"我們很高興完成我們旅程中的這一步，"Aplauz Financial Services Ltd董事Goran Abramović表示"我們成功將荷蘭業務出售給WSPN，這突顯了Aplauz平台的實力及其在當今不斷發展的數位支付領域的相關性。我們相信WSPN將在此基礎上繼續發展，為Aplauz NL B.V.開啟令人興奮的機會。"

關於WSPN

WSPN是下一代穩定幣基礎設施的領先提供商，致力於為全球經濟建立更安全、高效和透明的支付解決方案。其產品組合包括穩定幣和多樣化的現實世界穩定幣支付場景產品化解決方案，所有這些都旨在建立和擴展WSPN網絡生態系統。在其"穩定幣2.0"願景的指導下，WSPN將可用性、可靠性和可訪問性置於其方法的核心，推動穩定幣在全球的主流採用。

關於Aplauz

Aplauz Financial Services Ltd.是一家金融科技公司，開發和運營平台及監管服務，使合作夥伴能夠建立和擴展合規的數位支付解決方案。Aplauz成立於2020年，已從面向消費者的支付提供商發展成為B2B技術和合規合作夥伴。

作為這一戰略轉型的一部分，Aplauz已剝離其歐洲EMI業務 — 包括Aplauz NL B.V.和之前的Aplauz CH GmbH — 以專注於提供技術、許可和監管基礎設施，賦能數位支付領域的企業。

