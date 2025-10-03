交易所DEX+
唐納德·特朗普（Donald Trump Jr.）最近對於與其家族相關的加密貨幣企業世界自由金融（World Liberty Financial，WLFI）潛在利益衝突的批評採取了強硬立場。在新加坡舉行的 Token2049 會議上，他駁斥了投資者可能試圖討好特朗普政府的擔憂，稱這是「完全荒謬的」。

世界自由金融：川普小子為公司辯護反對政治指控

作者：Bitcoinist
2025/10/03 18:00
Donald Trump Jr. 最近對圍繞世界自由金融（World Liberty Financial，WLFI）的潛在利益衝突批評採取了強硬立場，該加密貨幣企業與他的家族有關。 

在新加坡舉行的 Token2049 會議上，他駁斥了投資者可能試圖討好 Trump 政府的擔憂，稱這是「完全荒謬的」。

WLFI 領導人堅稱政治聯繫被誇大

在活動中接受 CNBC 採訪時，Trump Jr. 強調他的父親 Donald Trump 總統或 Zach Witkoff 的父親 Steve Witkoff 查看區塊鏈分類帳以識別投資者並決定任何優惠待遇的可能性極低。 

「我不認為任何人真的相信我的父親或 [Zach 的] 父親會查看區塊鏈上的分類帳來看誰買了什麼，並因此給予任何形式的優待，」他表示，強調他認為這些指控毫無根據。

作為世界自由金融的共同創始人，Trump Jr. 在活動中與 CEO Zach Witkoff 一同出席，後者作為前美國中東特使的兒子與 Trump 政府有聯繫。 

Witkoff 呼應了 Trump Jr. 的觀點，聲稱他們的商業使命很重要，但他們父親的政治議程更為龐大。「他們不關注穩定幣，也不參與穩定幣業務，」他補充道，試圖進一步將他們的企業與政治聯繫區分開來。

與世界自由金融相關的「前所未有的衝突」

儘管該公司努力在加密貨幣市場建立自己的地位，批評者對其與 Trump 政府的聯繫提出了警告，特別是在尋求國際合作夥伴關係並擴展到借記卡支付和代幣化資產等領域時。 

在會議的主題演講中，Trump Jr. 和 Witkoff 都試圖淡化任何政治影響，聲稱他們的公司「100% 不是政治組織」。

雖然世界自由金融的網站表示，一個與 Trump 相關的實體 DT Marks DEFI LLC 和 Trump 家族成員獲得平台收入的大部分份額並持有 WLFI 代幣，但它也澄清 Donald Trump 和他的家族在公司或其附屬機構中不擔任任何正式角色。

對世界自由金融平台的持續審查正值 Donald Trump 總統在第二任期內公開擁抱加密貨幣行業，將自己重新定位為「加密貨幣總統」之際。 

鑑於這些發展，包括參議員 Elizabeth Warren 和 Maxine Waters 在內的民主黨議員已呼籲對世界自由金融進行調查，將該公司與總統的聯繫描述為可能影響加密貨幣政策的「前所未有的衝突」。

World Liberty Financial

撰寫本文時，WLFI 交易價格為 0.20 美元，在每週時間框架內錄得 7% 的漲幅。然而，該代幣的價格仍比 9 月 1 日首次亮相後達到的 0.33 美元紀錄低了 37%。 

特色圖片來自 NBC，圖表來自 TradingView.com 

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

