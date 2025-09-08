交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
世界黃金協會推動倫敦數十億美元市場的黃金支持代幣的帖子出現在BitcoinEthereumNews.com。倫敦價值9300億美元的黃金市場正面臨重大變革，而且這變革直接來自最高層。週三，世界黃金協會(WGC)宣布計劃推出一種名為集合黃金權益(PGI)的數位代幣。這種新代幣將由存放在倫敦金庫內的實體黃金條支持，交易者首次可以擁有一根巨大的400盎司金條的部分，而無需擁有整根金條。它具有法律效力，可交易，甚至可以用作抵押品。"這是一種進入市場的方式，持有黃金的數位表示形式，具有完全的法律權利，並且完全確信黃金就在那裡，"世界黃金協會全球市場結構和創新主管Mike Oswin說。他告訴CNBC，它可以用於簡單投資或作為抵押品。該協會相信，這種代幣將吸引新參與者，並為他們提供更多使用黃金的方式，尤其是在今年金價不斷創新高的市場中。WGC希望數位黃金能作為真正的抵押品發揮作用。目前，黃金市場主要以兩種方式運作：已分配和未分配。已分配黃金意味著投資者直接擁有特定的金條或金幣。未分配黃金給予他們對一定數量金屬的索賠權，但不是特定的金條。這第二種類型在全球最為常見。問題是什麼？如果存儲黃金的機構倒閉，投資者可能會失去他們的索賠權。這是WGC試圖通過PGI代幣解決的核心問題之一。Oswin表示，第一階段的主要目標是使黃金更容易用作抵押品。已分配黃金在技術上被許多金融市場接受為支持資產，但移動實體金屬是如此麻煩以至於它...世界黃金協會推動倫敦數十億美元市場的黃金支持代幣的帖子出現在BitcoinEthereumNews.com。倫敦價值9300億美元的黃金市場正面臨重大變革，而且這變革直接來自最高層。週三，世界黃金協會(WGC)宣布計劃推出一種名為集合黃金權益(PGI)的數位代幣。這種新代幣將由存放在倫敦金庫內的實體黃金條支持，交易者首次可以擁有一根巨大的400盎司金條的部分，而無需擁有整根金條。它具有法律效力，可交易，甚至可以用作抵押品。"這是一種進入市場的方式，持有黃金的數位表示形式，具有完全的法律權利，並且完全確信黃金就在那裡，"世界黃金協會全球市場結構和創新主管Mike Oswin說。他告訴CNBC，它可以用於簡單投資或作為抵押品。該協會相信，這種代幣將吸引新參與者，並為他們提供更多使用黃金的方式，尤其是在今年金價不斷創新高的市場中。WGC希望數位黃金能作為真正的抵押品發揮作用。目前，黃金市場主要以兩種方式運作：已分配和未分配。已分配黃金意味著投資者直接擁有特定的金條或金幣。未分配黃金給予他們對一定數量金屬的索賠權，但不是特定的金條。這第二種類型在全球最為常見。問題是什麼？如果存儲黃金的機構倒閉，投資者可能會失去他們的索賠權。這是WGC試圖通過PGI代幣解決的核心問題之一。Oswin表示，第一階段的主要目標是使黃金更容易用作抵押品。已分配黃金在技術上被許多金融市場接受為支持資產，但移動實體金屬是如此麻煩以至於它...

世界黃金協會推動倫敦數十億美元市場的黃金支持代幣

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:25
RealLink
REAL$0.06771-3.99%
GET
GET$0.001043-1.23%
Moonveil
MORE$0.00417-12.65%
TokenFi
TOKEN$0.007001-6.31%
TOP Network
TOP$0.000096--%

倫敦價值9,300億美元的黃金市場正面臨重大變革，而這變革直接來自最高層。

週三，世界黃金協會（WGC）宣布計劃推出一種名為集合黃金權益（Pooled Gold Interest，PGI）的數位代幣。

這種新代幣將由存放在倫敦金庫中的實體黃金條支持，交易者首次可以擁有一根巨大的400盎司金條的部分所有權，而無需購買整根金條。它具有法律效力，可交易，甚至可以用作抵押品。

「這是一種進入市場的方式，持有黃金的數位表示形式，擁有完全的法律權益，並且完全確信黃金確實存在，」世界黃金協會全球市場結構和創新主管Mike Oswin表示。

告訴 CNBC，這可用於簡單投資或作為抵押品。該協會相信，這種代幣將吸引新參與者，並為他們提供更多使用黃金的方式，尤其是在今年金價不斷創新高的市場中。

WGC希望數位黃金能作為真實抵押品發揮作用

目前，黃金市場主要以兩種方式運作：分配式和非分配式。分配式黃金意味著投資者直接擁有特定的金條或金幣。非分配式黃金則賦予他們對一定數量金屬的索賠權，但不是特定金條。第二種類型在全球最為常見。

問題是什麼？如果存儲黃金的機構倒閉，投資者可能會失去他們的索賠權。

這是WGC試圖通過PGI代幣解決的核心問題之一。Oswin表示，第一階段的主要目標是使黃金更容易用作抵押品。

分配式黃金在許多金融市場中技術上被接受為支持資產，但移動實體金屬如此麻煩，以至於很少以這種方式使用。債券或現金反而被選擇。

Oswin說：「我們希望將黃金作為金融資產與這些類型的抵押品並列。因此，質押黃金將變得與質押數位原生債券或現金一樣簡單。」

他補充說，一旦這一切就緒，該代幣未來可能會開拓更多用途。當被問及這些數位代幣最終是否可用於結算期貨合約時，Oswin表示這不是主要計劃，但可能會發生。

「在未來的某個階段，人們可能會思考，如果PGI作為抵押品在市場上各方之間自由流通...那麼說可能會有使用這種機制作為實際結算方式的期貨合約，這會是一個巨大的飛躍嗎？」他問道。

WGC著眼全球擴張，而批評者提出質疑

PGI的推出目前專注於英國，但他們不會長期局限於本地。Oswin確認他們已經在研究這種模式如何在美國和其他市場運作。該協會本週還發布了一份白皮書，描述其長期願景。

根據WGC數據，Loco倫敦黃金市場（指存儲在英國金庫中的實際金條）截至6月30日擁有8,776噸黃金，價值9,275億美元。僅這個市場每天就交易約2,000萬盎司黃金。但該協會的願景不僅限於日交易量或代幣訪問。Oswin明確表示，他們正在建設的東西可以遠遠超越英國的邊界。

然而，並非所有人都買帳。AJ Bell投資總監Russ Mould表示，一些傳統投資者可能根本不在乎這種數位版本的黃金。

「WGC可能認為這是一項重要發展，因為它試圖在加密貨幣和穩定幣當前受到青睞的世界中，為自己和貴金屬保持相關性，」他說。

他指出，鐵桿黃金投資者，通常被稱為「金蟲」，對花哨的技術不感興趣。吸引他們的是金屬的實體形式，以及它不像法定貨幣那樣憑空出現的事實。

KEY Difference Wire：加密項目用來獲得保證媒體報導的秘密工具

Source: https://www.cryptopolitan.com/gold-backed-tokens-londons-dollar-market/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01271-0.39%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12408-0.64%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

當更廣泛的市場動盪不安，但一個預售卻在用戶、收入和需求方面持續攀升時會發生什麼？這正是為什麼數千名買家本週稱BlockchainFX為2025年最佳加密貨幣預售選擇的原因。Bitcoin正在下滑，Zcash正在突破水平，而BlockchainFX正在上升，因為它提供真實的實用性、每日USDT獎勵，[...] 這篇文章《2025年11月加密貨幣市場新聞：Bitcoin走弱，Zcash攀升，BlockchainFX在其早期交易許可證批准和LICENSE50獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣》首次發表於Blockonomi。
Nowchain
NOW$0.00232+1.31%
WHY
WHY$0.00000002286+0.35%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 20:17
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0.17661-2.96%
Swarm Network
TRUTH$0.02526-10.23%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,478.42
$104,478.42$104,478.42

-0.54%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,537.33
$3,537.33$3,537.33

+0.50%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.70
$162.70$162.70

-2.15%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4420
$2.4420$2.4420

-3.44%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17757
$0.17757$0.17757

-0.92%