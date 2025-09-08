世界黃金協會推動倫敦數十億美元市場的黃金支持代幣

倫敦價值9,300億美元的黃金市場正面臨重大變革，而這變革直接來自最高層。

週三，世界黃金協會（WGC）宣布計劃推出一種名為集合黃金權益（Pooled Gold Interest，PGI）的數位代幣。

這種新代幣將由存放在倫敦金庫中的實體黃金條支持，交易者首次可以擁有一根巨大的400盎司金條的部分所有權，而無需購買整根金條。它具有法律效力，可交易，甚至可以用作抵押品。

「這是一種進入市場的方式，持有黃金的數位表示形式，擁有完全的法律權益，並且完全確信黃金確實存在，」世界黃金協會全球市場結構和創新主管Mike Oswin表示。

他告訴 CNBC，這可用於簡單投資或作為抵押品。該協會相信，這種代幣將吸引新參與者，並為他們提供更多使用黃金的方式，尤其是在今年金價不斷創新高的市場中。

WGC希望數位黃金能作為真實抵押品發揮作用

目前，黃金市場主要以兩種方式運作：分配式和非分配式。分配式黃金意味著投資者直接擁有特定的金條或金幣。非分配式黃金則賦予他們對一定數量金屬的索賠權，但不是特定金條。第二種類型在全球最為常見。

問題是什麼？如果存儲黃金的機構倒閉，投資者可能會失去他們的索賠權。

這是WGC試圖通過PGI代幣解決的核心問題之一。Oswin表示，第一階段的主要目標是使黃金更容易用作抵押品。

分配式黃金在許多金融市場中技術上被接受為支持資產，但移動實體金屬如此麻煩，以至於很少以這種方式使用。債券或現金反而被選擇。

Oswin說：「我們希望將黃金作為金融資產與這些類型的抵押品並列。因此，質押黃金將變得與質押數位原生債券或現金一樣簡單。」

他補充說，一旦這一切就緒，該代幣未來可能會開拓更多用途。當被問及這些數位代幣最終是否可用於結算期貨合約時，Oswin表示這不是主要計劃，但可能會發生。

「在未來的某個階段，人們可能會思考，如果PGI作為抵押品在市場上各方之間自由流通...那麼說可能會有使用這種機制作為實際結算方式的期貨合約，這會是一個巨大的飛躍嗎？」他問道。

WGC著眼全球擴張，而批評者提出質疑

PGI的推出目前專注於英國，但他們不會長期局限於本地。Oswin確認他們已經在研究這種模式如何在美國和其他市場運作。該協會本週還發布了一份白皮書，描述其長期願景。

根據WGC數據，Loco倫敦黃金市場（指存儲在英國金庫中的實際金條）截至6月30日擁有8,776噸黃金，價值9,275億美元。僅這個市場每天就交易約2,000萬盎司黃金。但該協會的願景不僅限於日交易量或代幣訪問。Oswin明確表示，他們正在建設的東西可以遠遠超越英國的邊界。

然而，並非所有人都買帳。AJ Bell投資總監Russ Mould表示，一些傳統投資者可能根本不在乎這種數位版本的黃金。

「WGC可能認為這是一項重要發展，因為它試圖在加密貨幣和穩定幣當前受到青睞的世界中，為自己和貴金屬保持相關性，」他說。

他指出，鐵桿黃金投資者，通常被稱為「金蟲」，對花哨的技術不感興趣。吸引他們的是金屬的實體形式，以及它不像法定貨幣那樣憑空出現的事實。

