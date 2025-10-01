風力發電算力：Soluna 將在德克薩斯州託管 20 MW 的 Canaan 礦機 作者：Coinstats 2025/10/01 02:55 分享

Soluna Holdings 和 Canaan Inc. 簽署了一項託管協議，將在德克薩斯州 Briscoe 縣 Soluna 的風力發電 Project Dorothy 站點部署 20 兆瓦的 Avalon A15 XP Bitcoin 礦機。Canaan 的 Avalon A15 XP 礦機前往 Soluna 在 Briscoe 縣的風力發電場。週二宣布的協議使 Canaan 能夠放置大約 1 exahash 每 [...]