柴犬幣會達到 1 美元嗎？這 2 個低市值迷因幣本月可能超越它

市場再次因圍繞Shiba Inu的猜測而熱鬧起來，交易者正在討論這個代幣是否有能力達到難以捉摸的1美元標誌。雖然SHIB社區一直很強大，且鯨魚們繼續支持這個項目，但許多分析師認為，從數學角度來看，短期內達到這一水平的可能性不大。

這為規模較小、具有高上漲潛力的代幣提供了搶佔風頭的機會。事實上，兩個小市值競爭者，Layer Brett，Ethereum的Layer 2領域的新星，以及迷因代幣BERT，正開始吸引大量零售流動性。

Shiba Inu：SHIB能否挑戰重力？

爭論的焦點是Shiba Inu，它繼續穩居加密貨幣排名的前列。儘管其品牌強大且擁有忠實的社區，但達到1美元仍然是一個巨大的挑戰。對於SHIB來說，要達到這一里程碑，將需要數萬億的市值——這是連Bitcoin和Ethereum都從未達到的水平。

儘管如此，SHIB支持者指出，持續的代幣銷毀、生態系統升級和新的整合是保持樂觀的理由。在整體市場上漲期間，投機資金已經回流，使SHIB仍然是討論的焦點，即使其他迷因項目正在搶佔風頭。

為什麼$LBRETT被稱為現在最佳的加密貨幣投資

如果SHIB在近期達到1美元的路徑看起來不太可能，交易者轉而關注高增長的預售項目，這些項目的較小市值可以帶來指數級回報。這就是$LBRETT的機會所在。

目前預售價格僅為每個代幣0.0058美元，分析師給出了大膽的上漲預測，甚至達到100倍的領域。作為Ethereum的Layer 2構建，它擁有10,000 TPS的處理能力，費用約為0.001美元，這一技術基礎使其遠超大多數迷因幣。

除了架構之外，接近600% APY的質押獎勵正在吸引長期信徒，而100萬美元的贈品活動每天都在吸引新的零售交易者。與主要依靠社區力量的SHIB不同，$LBRETT將實用性、獎勵和炒作結合成一個包裝，感覺就像是為這個週期的迷因幣狂熱量身定制的。

BERT：不按常理出牌的迷因挑戰者

除了$LBRETT之外，另一個引起關注的小市值項目是BERT。憑藉其幽默的品牌和早期社區推動，BERT已經開始在社交媒體上獲得關注。雖然它還沒有與$LBRETT相同的基礎設施或獎勵計劃，但其低市值使其成為投機交易者的主要目標，這些交易者熱衷於快速獲利。

僅在過去一個月，BERT的日交易量激增，因為交易者從較老的迷因玩法轉向更新、市值更低的代幣。隨著BERT的趨勢和迷因季節的升溫，短期反彈仍然是可能的。

聰明的投機資金可能流向何處

大問題是：Shiba Inu 會達到1美元嗎？現實來看，這似乎有些牽強。雖然SHIB可能會繼續成為迷因幣文化的主要代表，但本月真正爆發性的上漲潛力可能在於那些規模較小的名字。

在$LBRETT的預售熱潮、質押獎勵、Layer 2基礎和100萬美元贈品的結合，以及BERT作為小市值社區代幣的原始動力之間，交易者有兩個競爭者可能在短期內超越SHIB。

對於追求10倍至100倍回報的投機者來說，數學很簡單：SHIB是傳統名稱，但$LBRETT和BERT可能是本月最大漲幅的火力來源。

在這兩者之間選擇？Layer Brett毫無疑問擁有最佳的潛在收益。

了解更多關於Layer Brett ($LBRETT)：

預售：LayerBrett | 快速且有回報的Layer 2區塊鏈

Telegram：查看 @layerbrett

X：Layer Brett (@LayerBrett) / X

免責聲明：這是一篇付費文章，不應被視為新聞/建議。LiveBitcoinNews對本新聞稿中提及的內容、產品或服務造成的任何損失或損害不承擔責任。

Shiba Inu會達到1美元嗎？這2個小市值迷因幣本月可能超越它 一文最先出現在Live Bitcoin News。