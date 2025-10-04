創紀錄未平倉合約量會引發 Bitcoin 價格「流動性沖刷」嗎？

重點：

比特幣圍繞著12萬美元的價位徘徊，交易者在現貨價格兩側提升流動性。

分析顯示多頭正在解決"不平衡"問題以推動市場走高。

長期看跌背離繼續對比特幣牛市的未來投下疑慮。

比特幣(BTC)在週五華爾街開盤時鞏固了12萬美元的支撐位，分析師準備迎接新一輪空頭擠壓。

交易員關注12.3萬美元BTC流動性

BTC/USD一小時圖表。來源：Cointelegraph/TradingView

來自Cointelegraph Markets Pro和TradingView的數據顯示當天BTC短期價格波動有所冷卻。

BTC/USD在日線收盤時創下新的區域高點，目前需要突破的水平為12.11萬美元。

對於當前市場設置，知名交易員CrypNuevo將上方賣單流動性視為可能的下一個目標。

"12萬美元的清算已經觸發，"他在X平台上的最新分析中總結道。

BTC清算熱圖。來源：CrypNuevo/X

來自CoinGlass的數據還顯示買單集中在11.85萬美元附近，這代表市場調整時的潛在支撐。

BTC清算熱圖。來源：CoinGlass

關於潛在回調的話題，知名交易員BitBull暗示這可能是由於衍生品市場未平倉合約(OI)激增所致。

"在接下來的1-2週內，BTC和山寨幣將經歷一次大規模槓桿清洗，"他在X平台的帖子中預測道。

交易所比特幣期貨未平倉合約(截圖)。來源：CoinGlass

CoinGlass數據顯示當天各交易所期貨OI總額達到了創紀錄的887億美元。

看跌背離引發擔憂

另一位交易員Roman提出了未來可能出現問題的進一步論據，他關注日線和週線時間框架上的相對強弱指數(RSI)看跌背離。

相關：11萬美元差距？比特幣期貨"積極做多"隨著鯨魚回歸

當RSI創下較低高點而價格創下較高高點時，就會出現看跌背離——這種情況正在比特幣當前12.45萬美元的記錄附近上演。

"我想知道$BTC能夠忽視這些熊市背離和1週及1月圖表上的動能不足多久，"Roman在週二質疑道。

BTC/USD一日圖表與RSI數據。來源：Cointelegraph/TradingView

正如Cointelegraph報導的那樣，四小時RSI繼續處於"超買"區域，強化了對低時間框架價格冷卻的預期。

本文不包含投資建議或推薦。每項投資和交易行為都涉及風險，讀者在做決定時應進行自己的研究。