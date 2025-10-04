交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章《創紀錄的未平倉合約會引發比特幣價格的「流動性沖刷」嗎？》發表於BitcoinEthereumNews.com。要點：比特幣圍繞著120,000美元的標記徘徊，交易者在現貨價格兩側提升流動性。分析認為多頭正在解決「不平衡」以推高市場。長期看跌背離繼續對比特幣牛市的未來投下疑慮。比特幣(BTC)在週五華爾街開盤時鞏固了120,000美元的支撐位，分析師準備迎接新一輪空頭擠壓。BTC/USD一小時圖表。來源：Cointelegraph/TradingView 交易者關注123,000美元BTC流動性 來自Cointelegraph Markets Pro和TradingView的數據顯示當天BTC價格短期波動性降低。BTC/USD在日線收盤時創下新的區域高點，現在需要突破的水平是121,100美元。評論當前市場設置時，知名交易員CrypNuevo將上方賣單流動性視為可能的下一個目標。「120,000美元的清算已經觸發，」他在X平台上的最新分析中總結道。「現在我們處於這個流動性池(LP)中，它代表著圖表中的不平衡，需要完全回補至123,200美元。」BTC清算熱圖。來源：CrypNuevo/X CoinGlass的數據還顯示，買單集中在118,500美元附近，這代表市場調整時的潛在支撐。BTC清算熱圖。來源：CoinGlass 關於潛在回調的話題，知名交易員BitBull暗示，這可能是由於衍生品市場未平倉合約(OI)激增所致。「在接下來的1-2週內，BTC和山寨幣將有一次大規模的槓桿沖刷，」他在X帖子中預測。「這將迫使人們賣出他們的幣，因為他們認為十月行情已經結束。之後，比特幣和山寨幣將再次反彈並創下新高。」交易所比特幣期貨未平倉合約(截圖)。來源：CoinGlass CoinGlass數據顯示，當天交易所期貨總未平倉合約達到創紀錄的887億美元。看跌背離引發擔憂 下行趨勢的進一步論據...這篇文章《創紀錄的未平倉合約會引發比特幣價格的「流動性沖刷」嗎？》發表於BitcoinEthereumNews.com。要點：比特幣圍繞著120,000美元的標記徘徊，交易者在現貨價格兩側提升流動性。分析認為多頭正在解決「不平衡」以推高市場。長期看跌背離繼續對比特幣牛市的未來投下疑慮。比特幣(BTC)在週五華爾街開盤時鞏固了120,000美元的支撐位，分析師準備迎接新一輪空頭擠壓。BTC/USD一小時圖表。來源：Cointelegraph/TradingView 交易者關注123,000美元BTC流動性 來自Cointelegraph Markets Pro和TradingView的數據顯示當天BTC價格短期波動性降低。BTC/USD在日線收盤時創下新的區域高點，現在需要突破的水平是121,100美元。評論當前市場設置時，知名交易員CrypNuevo將上方賣單流動性視為可能的下一個目標。「120,000美元的清算已經觸發，」他在X平台上的最新分析中總結道。「現在我們處於這個流動性池(LP)中，它代表著圖表中的不平衡，需要完全回補至123,200美元。」BTC清算熱圖。來源：CrypNuevo/X CoinGlass的數據還顯示，買單集中在118,500美元附近，這代表市場調整時的潛在支撐。BTC清算熱圖。來源：CoinGlass 關於潛在回調的話題，知名交易員BitBull暗示，這可能是由於衍生品市場未平倉合約(OI)激增所致。「在接下來的1-2週內，BTC和山寨幣將有一次大規模的槓桿沖刷，」他在X帖子中預測。「這將迫使人們賣出他們的幣，因為他們認為十月行情已經結束。之後，比特幣和山寨幣將再次反彈並創下新高。」交易所比特幣期貨未平倉合約(截圖)。來源：CoinGlass CoinGlass數據顯示，當天交易所期貨總未平倉合約達到創紀錄的887億美元。看跌背離引發擔憂 下行趨勢的進一步論據...

創紀錄未平倉合約量會引發 Bitcoin 價格「流動性沖刷」嗎？

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 13:20
OpenLedger
OPEN$0.27954-5.58%
Illusion of Life
SPARK$0.002916-29.08%
COM
COM$0.005936-7.55%
Boost
BOOST$0.05181-15.03%
BULLS
BULLS$240.14-1.89%

重點：

  • 比特幣圍繞著12萬美元的價位徘徊，交易者在現貨價格兩側提升流動性。

  • 分析顯示多頭正在解決"不平衡"問題以推動市場走高。

  • 長期看跌背離繼續對比特幣牛市的未來投下疑慮。

比特幣(BTC)在週五華爾街開盤時鞏固了12萬美元的支撐位，分析師準備迎接新一輪空頭擠壓。

BTC/USD一小時圖表。來源：Cointelegraph/TradingView

交易員關注12.3萬美元BTC流動性

來自Cointelegraph Markets Pro和TradingView的數據顯示當天BTC短期價格波動有所冷卻。

BTC/USD在日線收盤時創下新的區域高點，目前需要突破的水平為12.11萬美元。

對於當前市場設置，知名交易員CrypNuevo將上方賣單流動性視為可能的下一個目標。

"12萬美元的清算已經觸發，"他在X平台上的最新分析中總結道。 

BTC清算熱圖。來源：CrypNuevo/X

來自CoinGlass的數據還顯示買單集中在11.85萬美元附近，這代表市場調整時的潛在支撐。

BTC清算熱圖。來源：CoinGlass

關於潛在回調的話題，知名交易員BitBull暗示這可能是由於衍生品市場未平倉合約(OI)激增所致。

"在接下來的1-2週內，BTC和山寨幣將經歷一次大規模槓桿清洗，"他在X平台的帖子中預測道。 

交易所比特幣期貨未平倉合約(截圖)。來源：CoinGlass

CoinGlass數據顯示當天各交易所期貨OI總額達到了創紀錄的887億美元。

看跌背離引發擔憂

另一位交易員Roman提出了未來可能出現問題的進一步論據，他關注日線和週線時間框架上的相對強弱指數(RSI)看跌背離。 

相關：11萬美元差距？比特幣期貨"積極做多"隨著鯨魚回歸

當RSI創下較低高點而價格創下較高高點時，就會出現看跌背離——這種情況正在比特幣當前12.45萬美元的記錄附近上演。

"我想知道$BTC能夠忽視這些熊市背離和1週及1月圖表上的動能不足多久，"Roman在週二質疑道。 

BTC/USD一日圖表與RSI數據。來源：Cointelegraph/TradingView

正如Cointelegraph報導的那樣，四小時RSI繼續處於"超買"區域，強化了對低時間框架價格冷卻的預期。

本文不包含投資建議或推薦。每項投資和交易行為都涉及風險，讀者在做決定時應進行自己的研究。

來源：https://cointelegraph.com/news/bitcoin-squeeze-record-88-billion-open-interest-flush-worries?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.644-7.64%
Union
U$0.006088-1.00%
Index Cooperative
INDEX$0.877-0.45%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06099-6.57%
Sleepless AI
AI$0.0611-5.06%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,417.48
$104,417.48$104,417.48

-0.60%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,531.37
$3,531.37$3,531.37

+0.33%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.88
$162.88$162.88

-2.05%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4455
$2.4455$2.4455

-3.30%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17724
$0.17724$0.17724

-1.11%