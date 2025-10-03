交易所DEX+
比特幣會在今日加密期權到期之際反轉至 $115K 最大痛點價格嗎？

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/03 17:12
隨著美國政府關閉，大量資金湧入加密貨幣市場，Bitcoin 價格飆升至 $120K 以上。由於加密貨幣期權到期，交易者正準備迎接巨大波動，因為 Bitcoin 和 Ethereum 的最大痛點價格遠低於當前市場價格。

今日需注意 $3.36 億美元 Bitcoin 期權到期

今日（10月3日），近 28K BTC 期權（名義價值為 $3.36 億美元）將在 Deribit 衍生品加密貨幣交易所到期。1.13 的看跌/看漲比率表明看跌期權交易量高於看漲期權，顯示看跌情緒。

在過去 24 小時內，看跌/看漲比率已增加到 0.91。這證實交易者傾向於市場下跌或對沖下跌風險。

BTC 期權未平倉合約。來源：Deribit

Bitcoin 最大痛點價格為 $115K，明顯低於當前市場價格 $120,370。Glassnode 揭示期權集中在 $100K 和 $120K 之間，最高看漲興趣在 $120K。

ETF 流入增加和長期持有者賣壓減緩提供了穩定性，Bitcoin 在短期持有者實現成本基礎上保持支撐。9 月加密貨幣期權到期已重置市場情緒，未平倉合約重建，交易量緩和，資金流向傾向於謹慎的第四季度上漲。

BTC 期權淨溢價行使價熱圖。來源：Glassnode

BlackRock Bitcoin ETF 在 Bitcoin 期權方面超越 Deribit

上週，BlackRock Bitcoin ETF 超越 Deribit 成為最大的 BTC 期權交易場所。這是在上週 $23 億美元加密貨幣期權到期後發生的，Nasdaq 上市的 IBIT 的 BTC 未平倉合約達到近 $38 億美元，相比之下 Deribit 為 $32 億美元。

投資者和分析師現在更加關注 BTC 期權市場。Deribit 和 IBIT 上的 BTC 期權按名義基礎計算現已接近 $80 億美元。

Bloomberg 高級 ETF 分析師 Eric Balchunas 分享了按發行商劃分的期權未平倉合約明細，IBIT 明顯佔主導地位。他補充說："期權傾向於贏家通吃，而 ETF 資產管理規模則更分散。"

BlackRock 的 IBIT 主導 BTC ETF 期權未平倉合約。來源：Eric Balchunas

$9.6651 億美元 Ethereum 期權即將到期

超過 216K Ethereum 期權（名義價值為 $9.6651 億美元）將在 Deribit 到期，看跌/看漲比率為 0.93。這個略微看跌的看跌/看漲比率表明交易者在波動性上升的情況下預期下行。

在過去 24 小時內，看漲交易量明顯高於看跌交易量，看跌/看漲比率為 0.50。這表明交易者購買更多看漲期權，對進一步上漲更有信心。

此外，最大痛點價格為 $4,200，高於撰寫時的當前市場價格 $4,508。這表明 ETH 價格下跌的可能性較高，但由於加密貨幣期權到期，突然下跌的可能性極低。

ETH 期權未平倉合約。來源：Deribit

來源：https://coingape.com/will-bitcoin-reverse-115k-max-pain-price-crypto-options-expiry-today/

