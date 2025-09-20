比特幣會擊敗標普500指數嗎？Michael Saylor說：「永遠會」

在最近的比特幣新聞中，Strategy執行長Michael Saylor再次對比特幣(BTC USD)的未來做出大膽宣稱。他表示，比特幣將"永遠"優於標普500指數。

據他所說，與頂級加密貨幣相比，該指數每年將損失近29%的價值。

在他的聲明中，Saylor強調了比特幣作為長期投資的優勢。他相信其固定供應量和全球採用將繼續推動其價值上升。

另一方面，他認為像標普500這樣的傳統指數將難以跟上步伐。

比特幣新聞：為何它是"數位資本"，比標普500更強大

在接受Coin Stories採訪時，MicroStrategy執行董事長Michael Saylor解釋說，比特幣是一種獨特的數位投資工具。

據他所說，它的價值增長速度遠快於傳統資產。Saylor指出，標普500的平均回報率通常被視為投資增長的標準衡量。

然而，他強調比特幣(BTC USD)始終超越這一基準。他說，這種差異突顯了明顯的績效差距。

因此，Saylor認為一場重大的金融轉變正在發生。他認為比特幣正在成為投資者的優越選擇，這一觀點在最近的新聞中越來越受歡迎。

在他看來，與傳統資產相比，它也作為更強大的抵押品。在他看來，比特幣的穩定增值給投資者提供了創造由該資產支持的新形式信貸的機會。

他解釋說，比特幣支持的貸款可以持續更長時間，提供更高回報，並重塑全球金融。

Michael Saylor還強調，這一觀點影響了他在政策討論中的角色。最近，他與其他加密貨幣高管一起參加會議，倡導戰略比特幣儲備法案。

此外，他比較了比特幣的可靠性與傳統貨幣的弱點。

他認為，任何貨幣，如美元，都會因通貨膨脹和中央銀行政策而隨著時間的推移繼續貶值。

Michael Saylor解釋什麼使比特幣成為堅實的抵押品

據這位堅定的比特幣倡導者表示，使用傳統貨幣作為抵押品可能會造成金融不穩定。

相比之下，他認為比特幣的固定供應和去中心化系統使其成為信貸和投資的更強基礎。

自從Strategy在2020年開始積累比特幣以來，Saylor一直是最直言不諱的企業比特幣擁護者之一。

該公司現在持有超過638,500個BTC，價值數百億美元。對他來說，比特幣不僅僅是一種數位資產。

他將其視為一種強大的價值儲存，比股票或法定貨幣更強大、更可靠。

如果比特幣(BTC USD)每年超過標普500指數29%，Michael Saylor認為全球金融的轉變將不可否認。

他預測，該指數在未來21年中每年都可能以這一幅度落後於比特幣。

當被問及Strategy缺席標普500指數時，Saylor解釋說，該公司最近才符合資格。

他表示，公允價值會計的變化和持續盈利是公司首先需要達到的關鍵里程碑。

即便如此，他承認加入該指數是一個緩慢而謹慎的過程。他預計Strategy將在顯示幾個季度的穩定性後被納入。

同時，Michael Saylor強調，儘管錯過了最新的標普500指數上市，但Strategy與傳統投資工具相比表現強勁。