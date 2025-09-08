為何綠灣包裝工隊看起來像是 NFC 北區中最難擊敗的球隊

綠灣包裝工隊防守端鋒Micah Parsons (1)在週日對陣底特律獅隊時慶祝他的擒殺。 Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Rashan Gary知道這不是一場普通的比賽。

當綠灣包裝工隊防守端鋒在週日駕車前往Lambeau球場時——請注意，這是在開球前4個半小時——他已經感受到了興奮之情。

「開車進場時氣氛非常瘋狂，」Gary說。「每個人看起來都準備好了，每個人都很興奮。然後當我開車進來時，大家都對著車子大喊，諸如此類的事情。我心想，足球回來了。」

綠灣包裝工隊可能也回來了。

綠灣取得了本十年最令人印象深刻的勝利之一，以27-13擊敗來訪的底特律。

獅隊近年來一直主導NFC北區，連續兩年贏得分區冠軍，並在最近三次造訪Lambeau球場時取得3勝0敗的戰績。但包裝工隊這次主宰了一支近年來已成為他們最大對手之一的球隊。

「我不知道在我之前的幾代包裝工隊球迷最痛恨誰，」緊端Tucker Kraft說。「但你可以看出當這兩支球隊在場上相遇時，我們的（尾巴）下面有火，我們準備好要比賽了。」

獅隊在2024年取得了15勝2負的戰績，曾在最近七場對陣綠灣的比賽中贏得六場。而在底特律上賽季第14週以34-31擊敗綠灣後，許多包裝工隊球員談到希望在季後賽再次對陣獅隊。

但在綠灣在季後賽外卡輪被淘汰後，這一願望未能實現。

包裝工隊整個休賽期都在等待與NFC北區冠軍獅隊的對決，然後他們充分利用了這個機會。

「（髒話），感覺不錯，」後衛Sean Rhyan說。「我可以告訴你這一點。感覺絕對不錯。他們是一支優秀的球隊，但我認為我們剛剛讓所有人警覺起來，有人可能要回來了。」

包裝工隊在2019-2021年間連續三年贏得NFC北區冠軍，在那段時間對陣分區對手取得15勝3負的戰績。綠灣還打進了兩次NFC冠軍賽，並在那段時間成為NFC的第一種子。

然而，近幾個賽季情況急轉直下。

包裝工隊在2022-'24年間對陣NFC北區的戰績僅為8勝10負，兩次排名分區第三，一次排名第二。

在此過程中，獅隊已成為分區的霸主，連續贏得分區冠軍。

「對我來說，我想在主場擊敗獅隊，」Kraft說。「在我的職業生涯中，我還沒有做到過這一點。」

現在他做到了。

一年前，獅隊在得分方面領先NFL，場均得分達到33.2分。底特律在總進攻碼數方面也排名聯盟第二（409.5）。

在這個夜晚，綠灣的防守表現出色，將獅隊限制在246碼。底特律也創下自2023年第7週以來的最低得分。

獅隊擁有可以說是NFL最佳的跑衛組合Jahmyr Gibbs和David Montgomery。包裝工隊將Gibbs限制在9次攜球僅得19碼（平均2.1碼），並將獅隊的總跑動碼數控制在46碼。

綠灣還完成了四次擒殺，其中一次來自最近加入的邊鋒Micah Parsons，他在29次出場機會中產生了重大影響（三次施壓）。

「我們帶著正確的心態出場，我們充滿活力，我們專注於自己的工作，」包裝工隊安全衛Xavier McKinney說。「這真的是你所能要求的全部。」

在進攻方面，綠灣在前三次進攻中得到17分，迫使獅隊整晚都處於被動。

「我們的一個重要目標是來這裡並快速開始，」Love說。「我感覺在我們過去幾場對陣他們的比賽中，我們開局緩慢，讓自己處於落後位置，所以我們的一個重要目標是出場並快速開始。我們確實做到了這一點。開場進攻就得分，這正是你想要的開始方式。」

開始——和結束。

包裝工隊兩者都做到了。在這個過程中，他們發出了一個重要的第一週宣言。

「我認為人們已經把我們視為一支非常好的球隊，」Parsons說。「但我不認為他們真正理解我們能有多好。」

McKinney表示贊同。

「是的，這正是我預想我們會做的，」McKinney說。「我們在整個訓練營、整個休賽期都為此做準備。顯然，去年0勝2負的戰績讓我們心中留下了不好的感覺。」

目前，包裝工隊對陣獅隊——以及NFC北區——的戰績為1勝0負。

他們已經邁出了奪回分區的第一步。