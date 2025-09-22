交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
隨著 Stripe 和 PayPal 在 Solana 上構建，Pantera 表示區塊鏈的採用故事才剛剛開始展開。隨著 Stripe 和 PayPal 在 Solana 上構建，Pantera 表示區塊鏈的採用故事才剛剛開始展開。

為何 Solana 可能提供加密貨幣中最大的上漲空間 – Pantera Capital 解釋

作者：CryptoPotato
2025/09/22 01:02
MAY
MAY$0.02784-0.64%
WHY
WHY$0.00000002286+0.35%

知名投資公司 Pantera Capital 表示，Solana 正在接近其在消費者、金融科技和機構採用方面的重大轉折點。

Pantera Capital 強調了機構對 SOL 的配置不足，並預測 ETF 批准將引發大量需求。

Pantera 押注 Solana

在 X 平台上的一系列推文中，Pantera Capital 解釋說，與 Bitcoin 和 Ethereum 不同，這兩種加密貨幣的機構採用已通過數十個交易所交易基金（ETF）和大量企業持有而得到鞏固，Solana 的旅程才剛剛開始。

目前，還沒有 Solana ETF，只有五家上市公司持有 SOL，機構擁有的總供應量不到 1%，遠低於 Bitcoin 的 16% 和 Ethereum 的 7%。

儘管如此，根據這家風險投資巨頭的說法，Solana 的基本面越來越難以忽視。像 Stripe 和 PayPal 這樣的主要參與者正在積極建設網絡，這進一步提升了該資產作為實際應用的實用選擇的地位。

此外，雖然其市值只是 Bitcoin 和 Ethereum 的一小部分，但 Solana 在交易吞吐量和用戶活動等關鍵使用指標上領先於兩者。隨著潛在的 Solana ETF 批准最早可能在 2025 年第四季度出現，Pantera 認為機構將很快趕上配置不足的差距。

Pantera 的最新觀察發表於納斯達克上市公司 Helius Medical Technologies 通過超額認購的 PIPE 籌集了超過 5 億美元以實施 Solana 支持的財政計劃的幾天後。除了 Pantera Capital 外，Summer Capital 也將領導此次發行。股票以 6.881 美元的價格出售，附帶可以 10.134 美元行使的認股權證。

該公司計劃部署資金購買 SOL 作為其主要儲備資產，並創建一個財政工具，同時開闢新的資本機會以支持 Solana 持續的網絡擴展和採用。

Solana 財政優勢

其他幾位分析師預測，SOL 財政公司可能在 2025 年表現優於 Bitcoin 和 Ethereum，這要歸功於前者獨特的收益率、吞吐量和增長潛力組合。Galaxy 的 Michael Marcantonio 最近表示，SOL 提供 7-8% 的總質押收益率，相比之下 ETH 為 3-4%，而 BTC 則完全沒有收益。

這使財政公司能夠重新投資獎勵，更快地增加淨資產價值（NAV），並創造穩定的收入流。儘管市值較小，Solana 處理的交易量更大，覆蓋的用戶也比 ETH 多，這使財政部門從網絡採用中獲得更大的上升空間。

SOL 歷來較高的波動性，約為 80%，相比 BTC 的 40% 和 ETH 的 65%，使融資工具更便宜，代幣積累更快，從而增強了財政機制。Marcantonio 指出，這些因素 - 更高的收益率、優越的吞吐量和更高效的積累 - 使 Solana 財政公司有潛力超越 BTC 和 ETH 儲備，並有助於在 2025 年產生更強勁的回報並加速 NAV 增長。

這篇文章《為什麼 Solana 可能提供加密貨幣中最大的上升空間 - Pantera Capital 解釋》首次發表於 CryptoPotato。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.644-7.64%
Union
U$0.006088-1.00%
Index Cooperative
INDEX$0.877-0.45%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06099-6.57%
Sleepless AI
AI$0.0611-5.06%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,409.23
$104,409.23$104,409.23

-0.61%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,530.93
$3,530.93$3,530.93

+0.32%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.86
$162.86$162.86

-2.06%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4462
$2.4462$2.4462

-3.27%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17724
$0.17724$0.17724

-1.11%