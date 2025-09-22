為何 Solana 可能提供加密貨幣中最大的上漲空間 – Pantera Capital 解釋

知名投資公司 Pantera Capital 表示，Solana 正在接近其在消費者、金融科技和機構採用方面的重大轉折點。

Pantera Capital 強調了機構對 SOL 的配置不足，並預測 ETF 批准將引發大量需求。

Pantera 押注 Solana

在 X 平台上的一系列推文中，Pantera Capital 解釋說，與 Bitcoin 和 Ethereum 不同，這兩種加密貨幣的機構採用已通過數十個交易所交易基金（ETF）和大量企業持有而得到鞏固，Solana 的旅程才剛剛開始。

目前，還沒有 Solana ETF，只有五家上市公司持有 SOL，機構擁有的總供應量不到 1%，遠低於 Bitcoin 的 16% 和 Ethereum 的 7%。

儘管如此，根據這家風險投資巨頭的說法，Solana 的基本面越來越難以忽視。像 Stripe 和 PayPal 這樣的主要參與者正在積極建設網絡，這進一步提升了該資產作為實際應用的實用選擇的地位。

此外，雖然其市值只是 Bitcoin 和 Ethereum 的一小部分，但 Solana 在交易吞吐量和用戶活動等關鍵使用指標上領先於兩者。隨著潛在的 Solana ETF 批准最早可能在 2025 年第四季度出現，Pantera 認為機構將很快趕上配置不足的差距。

Pantera 的最新觀察發表於納斯達克上市公司 Helius Medical Technologies 通過超額認購的 PIPE 籌集了超過 5 億美元以實施 Solana 支持的財政計劃的幾天後。除了 Pantera Capital 外，Summer Capital 也將領導此次發行。股票以 6.881 美元的價格出售，附帶可以 10.134 美元行使的認股權證。

該公司計劃部署資金購買 SOL 作為其主要儲備資產，並創建一個財政工具，同時開闢新的資本機會以支持 Solana 持續的網絡擴展和採用。

Solana 財政優勢

其他幾位分析師預測，SOL 財政公司可能在 2025 年表現優於 Bitcoin 和 Ethereum，這要歸功於前者獨特的收益率、吞吐量和增長潛力組合。Galaxy 的 Michael Marcantonio 最近表示，SOL 提供 7-8% 的總質押收益率，相比之下 ETH 為 3-4%，而 BTC 則完全沒有收益。

這使財政公司能夠重新投資獎勵，更快地增加淨資產價值（NAV），並創造穩定的收入流。儘管市值較小，Solana 處理的交易量更大，覆蓋的用戶也比 ETH 多，這使財政部門從網絡採用中獲得更大的上升空間。

SOL 歷來較高的波動性，約為 80%，相比 BTC 的 40% 和 ETH 的 65%，使融資工具更便宜，代幣積累更快，從而增強了財政機制。Marcantonio 指出，這些因素 - 更高的收益率、優越的吞吐量和更高效的積累 - 使 Solana 財政公司有潛力超越 BTC 和 ETH 儲備，並有助於在 2025 年產生更強勁的回報並加速 NAV 增長。

這篇文章《為什麼 Solana 可能提供加密貨幣中最大的上升空間 - Pantera Capital 解釋》首次發表於 CryptoPotato。