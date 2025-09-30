交易所DEX+
文章《為什麼美國政府正在關閉？加密貨幣市場影響解析》首次發表於 Coinpedia Fintech News 時間正在逼近 10 月 1 日，美國政府關閉的可能性已在 Polymarket 上激增到 84%。這是一個潛在的市場震盪。AvaTrade 首席分析師 Kate Lyman 警告，"美國聯邦政府關閉不僅僅是華盛頓的政治遊戲。它製造了不確定性，並蔓延至全球...

為什麼美國政府正在關閉？加密貨幣市場影響解析

作者：CoinPedia
2025/09/30 20:04
Crypto Market Update LIVE Federal Reserve News, Nvidia Stock, Bitcoin Price Today, Trump UN Speech , ASTER Coin

這篇文章《為什麼美國政府即將關閉？加密貨幣市場影響解析》首次發表於 Coinpedia Fintech News

時間正在逼近10月1日，美國政府關閉的可能性已在 Polymarket 上激增至84%。這是一個潛在的市場震盪。 

對於那些不了解情況的人來說，這個問題關乎聯邦預算。民主黨正在推動增加醫療保健資金，而共和黨只希望暫時延期至11月21日。 

總統 Donald Trump 和副總統 JD Vance 都已表示政府關閉可能不可避免。隨著國會爭相避免資金中斷，加密貨幣交易者正面臨動盪的一週。

數據延遲可能震盪市場

如果政府關閉，關鍵經濟數據 – 如就業和通脹報告 – 將暫停發布。 

Lyman 解釋道，沒有這些信號，"解讀經濟和預測 Fed 下一步行動將變得更加困難。" 央行的利率決策，特別是10月可能的第二次降息，是加密貨幣流動性和市場情緒的主要驅動因素。

過去的政府關閉提供了一個複雜的圖景。 

在2013年持續16天的政府關閉期間，Bitcoin 價格從132美元跳升至151美元，增加了14%。相比之下，2018-2019年持續35天的政府關閉期間，BTC 價格從3,802美元降低至3,575美元，降低了6%。 

加密貨幣政策暫停？

政府關閉可能會擾亂市場，但它肯定會使加密貨幣政策陷入停滯。旨在為該行業創建監管框架的 CLARITY 法案可能面臨延遲，SEC 對現貨 ETF 的審查也可能如此。 

監管機構在可能的情況下繼續推進，但從參議院委員會法案到更廣泛的市場結構討論，正在進行的立法努力可能會放緩。 

Bitcoin 成為焦點

短期波動幾乎是必然的。投資者 Ted Pillows 指出歷史趨勢："我認為本週可能會引起顯著波動。" 

同樣，Web3 研究員 Vladimir Menaskop 建議從官僚、政治和經濟角度看待政府關閉。他強調，雖然投機者可能會對混亂做出反應，但長期加密貨幣前景仍與更廣泛的經濟力量相關，而非暫時的政治僵局。

在撰寫本文時，Bitcoin 交易價格約為113,100美元，在過去24小時內上漲了0.87%。 

美元隨緊張局勢上升而下跌

美元正承受壓力，對日元和瑞士法郎等避險貨幣下跌。MUFG 策略師 Lee Hardman 指出政治不確定性是罪魁禍首，而 ING 策略師則指出，如果政府關閉成為現實，美元/日元交易走弱可能成為焦點。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

