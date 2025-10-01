為何比特幣無法在黃金飆升時保持步伐？專家解釋原因

比特幣，過去五年投資者的最愛，表現超越黃金九倍，並以高達1,000%的回報率吸引了關注。

然而，2025年已經改變了這種平衡。自1月以來，黃金已經上漲了45%，而比特幣在同期僅增加了20%。

中央銀行和養老基金正轉向黃金作為對抗通貨膨脹、預算赤字和全球不確定性的避風港。雖然比特幣表現並不差，但其表現更接近科技股，這使投資者開始質疑"數字黃金"的比喻。

Direxion另類投資主管Ed Egilinsky評論道："比特幣是一種風險資產，在證明其他情況之前將保持這種狀態。"根據Egilinsky的說法，雖然黃金在投資組合中扮演多元化和保護角色，但比特幣更突出的是作為短期交易工具。

自2017年以來，比特幣與科技為主的Nasdaq 100指數的30天平均相關性為0.32，而與黃金的相關性僅為0.09。換句話說，比特幣在很大程度上跟隨矽谷的節奏，在風險偏好高時上漲，在市場緊縮時下跌。另一方面，黃金在世界動盪時閃耀光芒。

Equity Management Associates創始人Lawrence Lepard認為，我們已經進入了一個量化寬鬆推高資產價格的時期。根據Lepard的說法，在這種情況下黃金佔上風，因為機構投資者仍對比特幣的波動性持謹慎態度。

*這不是投資建議。

