為何山寨幣可能在下一階段表現優於 Bitcoin

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 17:34
AltcoinsBitcoin

比特幣可能仍然主導加密貨幣領域，但一些分析師開始認為其市場份額已經沒有太多上升空間。

知名交易員 Crypto Daan 建議，這個週期的頂峰可能已經達到，為山寨幣慢慢成為焦點打開了大門。

Daan 並不預期直線下降，而是設想主導地位會先短暫上升。他表示，這種情況可能發生在兩種截然不同的市場背景下——要麼比特幣下跌並拖累其他市場，要麼突破新高並超越其他替代代幣。這兩種結果雖然方向相反，但都會暫時有利於 BTC。

然而，在他看來，長期情況是不同的。到 2025 年，Daan 預期山寨幣將對比特幣取得優勢，但他警告投資者不要假設每個代幣都會同等受益。以太坊和一些知名項目更有可能表現優異，而許多小型項目可能會難以跟上。

這位分析師還反思了市場動態，指出可持續的漲勢往往始於比特幣的明確領先。當山寨幣與比特幣一起過快上漲時，更廣泛的上升趨勢往往會失去動力。

至於他自己的投資定位，Daan 採取了平衡的方法：投資組合一半是比特幣，一半是山寨幣。在早期週期中，他在這個階段幾乎完全傾向於山寨幣，但現在他將其描述為高風險策略。他給其他投資者的建議是——正確的組合取決於了解自己的風險承受能力，而非市場時機。

如果他的展望成真，比特幣可能會在短期內繼續引領步伐，但週期的下一階段可能會為山寨幣帶來重新崛起的機會。

本文提供的信息僅供參考，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com 不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定之前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

作者

Alex 是一位經驗豐富的金融記者和加密貨幣愛好者。他擁有超過 8 年報導加密貨幣、區塊鏈和金融科技行業的經驗，精通複雜且不斷發展的數字資產世界。他富有洞察力和引人深思的文章為讀者提供了市場最新發展和趨勢的清晰圖景。他的方法能夠將複雜的概念分解為易於理解且深入的內容。關注他的出版物以了解最重要的趨勢和主題。

來源：https://coindoo.com/market-outlook-why-altcoins-may-outperform-bitcoin-in-the-next-phase/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

