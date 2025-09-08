為何山寨幣可能在下一階段表現優於 Bitcoin

AltcoinsBitcoin

比特幣可能仍然主導加密貨幣領域，但一些分析師開始認為其市場份額已經沒有太多上升空間。

知名交易員 Crypto Daan 建議，這個週期的頂峰可能已經達到，為山寨幣慢慢成為焦點打開了大門。

Daan 並不預期直線下降，而是設想主導地位會先短暫上升。他表示，這種情況可能發生在兩種截然不同的市場背景下——要麼比特幣下跌並拖累其他市場，要麼突破新高並超越其他替代代幣。這兩種結果雖然方向相反，但都會暫時有利於 BTC。

然而，在他看來，長期情況是不同的。到 2025 年，Daan 預期山寨幣將對比特幣取得優勢，但他警告投資者不要假設每個代幣都會同等受益。以太坊和一些知名項目更有可能表現優異，而許多小型項目可能會難以跟上。

這位分析師還反思了市場動態，指出可持續的漲勢往往始於比特幣的明確領先。當山寨幣與比特幣一起過快上漲時，更廣泛的上升趨勢往往會失去動力。

至於他自己的投資定位，Daan 採取了平衡的方法：投資組合一半是比特幣，一半是山寨幣。在早期週期中，他在這個階段幾乎完全傾向於山寨幣，但現在他將其描述為高風險策略。他給其他投資者的建議是——正確的組合取決於了解自己的風險承受能力，而非市場時機。

如果他的展望成真，比特幣可能會在短期內繼續引領步伐，但週期的下一階段可能會為山寨幣帶來重新崛起的機會。

