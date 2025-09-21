誰將撰寫美國的加密貨幣規則手冊？爭奪戰已經開始

關於如何監管加密貨幣的爭議在美國參議院已進入新階段。十二名民主黨人正在向共和黨施壓，要求讓他們參與實際撰寫加密市場結構法案，而不是僅僅對共和黨起草的提案發表評論。他們的要求突顯了這項立法的高風險，這可能會定義SEC和CFTC之間的權力平衡，重塑對數位資產的監管，並為投資者和交易所設定遊戲規則。

民主黨呼籲真正的合作

十二名參議院民主黨人發表聲明，敦促共和黨允許兩黨共同撰寫正在國會推進的加密市場結構立法。這些立法者強調，如此全面的監管法案不應由一個政黨單獨制定。他們強調，兩黨共同撰寫歷來是這種規模立法的常態，並主張有意義的合作對於可信度和速度是必要的。

誰簽署了聲明？

簽署者包括一些在數位資產領域最活躍的民主黨聲音：紐約州的Kirsten Gillibrand、新澤西州的Cory Booker、亞利桑那州的Ruben Gallego和維吉尼亞州的Mark Warner等。這個團體此前提出了一個七大支柱框架來監管加密市場，表明他們有意塑造討論，而不僅僅是對共和黨提案做出反應。

共和黨法案和明確法案

由共和黨領導的草案，被稱為明確法案，已經通過眾議院，目前正在參議院審查。該法案指示證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)成立一個關於監管協調的聯合委員會。這是試圖彌合兩個機構之間的差距，這兩個機構在如何分類和監管數位資產方面採取了不同的立場。

民主黨的替代願景

民主黨的框架採取了不同的方法。它將賦予CFTC對非證券代幣的現貨市場明確的權力，同時也創建一個過程來確定何時代幣應該歸入SEC管轄範圍。他們的提案在解決利益衝突方面也更進一步，尋求禁止民選官員及其家人在任職期間發起或從加密項目中獲利。此外，他們正在推動為金融監管機構提供更多資金，以處理加密市場的複雜性。

參議院委員會的角色

民主黨的另一個關鍵點是與監督CFTC的參議院農業委員會的協調。他們認為，該委員會必須在塑造加密監管方面發揮核心作用。據報導，參議院銀行業共和黨人已經留下了接收意見的機會，直到10月20日，儘管委員會尚未確定其時間表。

政治暗流

限制政府官員在任職期間從加密貨幣中獲利的呼籲也帶有尖銳的政治色彩。這是因為Donald Trump總統在任職期間和之後通過加密貨幣投資顯著增加了他的財富。對民主黨人來說，這不僅關乎市場穩定，也關乎解決與公職人員參與私人加密交易相關的感知道德風險。

接下來會發生什麼？

接下來的幾週將測試共和黨是否願意向兩黨意見開放起草過程。如果明確法案在沒有變更的情況下推進，民主黨可能會推出自己的修正案或在委員會中阻礙進展。結果可能會塑造美國加密監管的未來多年，決定市場是在平衡的框架下運作，還是主要由一個政黨的願景塑造。