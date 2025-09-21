交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章《誰將撰寫美國加密貨幣規則手冊？爭奪戰已經開始》發表於 BitcoinEthereumNews.com。美國如何監管加密貨幣的爭論在參議院進入了新階段。十二名民主黨人正在敦促共和黨人讓他們參與實際撰寫加密貨幣市場結構法案，而不是僅僅對共和黨起草的提案發表評論。他們的要求突顯了這項立法的高風險，這可能會定義 SEC 和 CFTC 之間的權力平衡，重塑對數位資產的監管，並為投資者和交易所設定遊戲規則。民主黨人呼籲真正合作 十二名參議院民主黨人發表聲明，敦促共和黨人允許兩黨共同撰寫正在國會審議的加密貨幣市場結構立法。這些立法者強調，如此全面的監管法案不應由一個政黨單獨制定。他們強調，兩黨共同撰寫歷來是這種規模立法的常態，並主張有意義的合作對於可信度和速度是必要的。誰簽署了聲明？ 簽署者包括一些在數位資產領域最活躍的民主黨聲音：紐約州的 Kirsten Gillibrand、新澤西州的 Cory Booker、亞利桑那州的 Ruben Gallego 和維吉尼亞州的 Mark Warner 等。這個小組此前提出了監管加密貨幣市場的七大支柱框架，表明他們有意塑造討論，而不僅僅是對共和黨提案做出反應。共和黨法案和明確法案 由共和黨領導的草案，即明確法案，已經在眾議院通過，目前正在參議院審查。該法案指示證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）成立一個監管協調聯合委員會。這是試圖彌合兩個機構之間的差距，這兩個機構在如何分類和監管數位資產方面採取了不同的立場。民主黨的替代願景...這篇文章《誰將撰寫美國加密貨幣規則手冊？爭奪戰已經開始》發表於 BitcoinEthereumNews.com。美國如何監管加密貨幣的爭論在參議院進入了新階段。十二名民主黨人正在敦促共和黨人讓他們參與實際撰寫加密貨幣市場結構法案，而不是僅僅對共和黨起草的提案發表評論。他們的要求突顯了這項立法的高風險，這可能會定義 SEC 和 CFTC 之間的權力平衡，重塑對數位資產的監管，並為投資者和交易所設定遊戲規則。民主黨人呼籲真正合作 十二名參議院民主黨人發表聲明，敦促共和黨人允許兩黨共同撰寫正在國會審議的加密貨幣市場結構立法。這些立法者強調，如此全面的監管法案不應由一個政黨單獨制定。他們強調，兩黨共同撰寫歷來是這種規模立法的常態，並主張有意義的合作對於可信度和速度是必要的。誰簽署了聲明？ 簽署者包括一些在數位資產領域最活躍的民主黨聲音：紐約州的 Kirsten Gillibrand、新澤西州的 Cory Booker、亞利桑那州的 Ruben Gallego 和維吉尼亞州的 Mark Warner 等。這個小組此前提出了監管加密貨幣市場的七大支柱框架，表明他們有意塑造討論，而不僅僅是對共和黨提案做出反應。共和黨法案和明確法案 由共和黨領導的草案，即明確法案，已經在眾議院通過，目前正在參議院審查。該法案指示證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）成立一個監管協調聯合委員會。這是試圖彌合兩個機構之間的差距，這兩個機構在如何分類和監管數位資產方面採取了不同的立場。民主黨的替代願景...

誰將撰寫美國的加密貨幣規則手冊？爭奪戰已經開始

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 22:21
Hyperbridge
BRIDGE$0.02853-0.03%
FORM
FORM$0.4604-4.73%
COM
COM$0.005928-7.67%
Wrapped REACT
REACT$0.0971-4.90%
VisionGame
VISION$0.000582+1.27%

關於如何監管加密貨幣的爭議在美國參議院已進入新階段。十二名民主黨人正在向共和黨施壓，要求讓他們參與實際撰寫加密市場結構法案，而不是僅僅對共和黨起草的提案發表評論。他們的要求突顯了這項立法的高風險，這可能會定義SEC和CFTC之間的權力平衡，重塑對數位資產的監管，並為投資者和交易所設定遊戲規則。

民主黨呼籲真正的合作

十二名參議院民主黨人發表聲明，敦促共和黨允許兩黨共同撰寫正在國會推進的加密市場結構立法。這些立法者強調，如此全面的監管法案不應由一個政黨單獨制定。他們強調，兩黨共同撰寫歷來是這種規模立法的常態，並主張有意義的合作對於可信度和速度是必要的。

誰簽署了聲明？

簽署者包括一些在數位資產領域最活躍的民主黨聲音：紐約州的Kirsten Gillibrand、新澤西州的Cory Booker、亞利桑那州的Ruben Gallego和維吉尼亞州的Mark Warner等。這個團體此前提出了一個七大支柱框架來監管加密市場，表明他們有意塑造討論，而不僅僅是對共和黨提案做出反應。

共和黨法案和明確法案

由共和黨領導的草案，被稱為明確法案，已經通過眾議院，目前正在參議院審查。該法案指示證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)成立一個關於監管協調的聯合委員會。這是試圖彌合兩個機構之間的差距，這兩個機構在如何分類和監管數位資產方面採取了不同的立場。

民主黨的替代願景

民主黨的框架採取了不同的方法。它將賦予CFTC對非證券代幣的現貨市場明確的權力，同時也創建一個過程來確定何時代幣應該歸入SEC管轄範圍。他們的提案在解決利益衝突方面也更進一步，尋求禁止民選官員及其家人在任職期間發起或從加密項目中獲利。此外，他們正在推動為金融監管機構提供更多資金，以處理加密市場的複雜性。

參議院委員會的角色

民主黨的另一個關鍵點是與監督CFTC的參議院農業委員會的協調。他們認為，該委員會必須在塑造加密監管方面發揮核心作用。據報導，參議院銀行業共和黨人已經留下了接收意見的機會，直到10月20日，儘管委員會尚未確定其時間表。

政治暗流

限制政府官員在任職期間從加密貨幣中獲利的呼籲也帶有尖銳的政治色彩。這是因為Donald Trump總統在任職期間和之後通過加密貨幣投資顯著增加了他的財富。對民主黨人來說，這不僅關乎市場穩定，也關乎解決與公職人員參與私人加密交易相關的感知道德風險。

接下來會發生什麼？

接下來的幾週將測試共和黨是否願意向兩黨意見開放起草過程。如果明確法案在沒有變更的情況下推進，民主黨可能會推出自己的修正案或在委員會中阻礙進展。結果可能會塑造美國加密監管的未來多年，決定市場是在平衡的框架下運作，還是主要由一個政黨的願景塑造。

來源：https://cryptoticker.io/en/who-will-write-americas-crypto-rulebook-the-fight-is-on/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.644-7.64%
Union
U$0.006088-1.00%
Index Cooperative
INDEX$0.877-0.45%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06099-6.57%
Sleepless AI
AI$0.0611-5.06%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,341.68
$104,341.68$104,341.68

-0.67%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,528.00
$3,528.00$3,528.00

+0.24%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.74
$162.74$162.74

-2.13%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4443
$2.4443$2.4443

-3.35%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17706
$0.17706$0.17706

-1.21%