誰是錢志敏？全球最大BTC查扣案背後的女性

中國籍的錢志敏在被指控「逃避司法」五年後，因非法獲取和持有61,000 BTC而被定罪。由於她的加密貨幣相關計劃，這位女性在中國被稱為財富女神。

摘要 中國籍的錢志敏，又名張亞迪，承認非法獲取和持有與中國大規模詐騙相關的61,000 BTC。

英國當局查扣了這些比特幣，目前價值69億美元，他們稱這是全球最大規模的BTC查扣行動。

根據BBC最近的報導，錢志敏近期承認了非法獲取和持有高達61,000個比特幣(BTC)的罪名，這些比特幣是去年才從錢志敏處查扣的。當局認為這位47歲的女性可能在歷史上最大的洗錢計劃之一中扮演了關鍵角色。

錢志敏，又名張亞迪，45歲，被指控在2014年至2017年間在中國策劃了一場大規模詐騙，騙取了超過128,000名受害者的資金。這些被盜資金後來被錢志敏存儲為大量BTC，構成了被當局稱為「全球最大規模的BTC查扣」，按當前價格計算價值近70億美元。

「今天的認罪標誌著大都會經濟犯罪團隊和我們的合作夥伴多年專注調查的culmination，」大都會警察局經濟網絡犯罪指揮部負責人Will Lyne在媒體引述中表示。

其他媒體報導稱，錢志敏有成為「財富女神」的野心，甚至計劃建立自己的王國。她的被盜BTC寶藏甚至超過了BTC財庫公司如MARA Holdings、XXI和日本的Metaplanet的持有量。

錢志敏如何逃避當局？

從2014年到2017年，錢志敏經營著一家名為天津藍天格瑞電子科技的中國公司，該公司向投資者承諾高達300%的回報。然而，錢志敏的公司並沒有將資金實際投入合法的金融產品，而是簡單地將資金注入加密貨幣。

據報導，這些投資者大多年齡在50至75歲之間，向錢志敏推廣的投資項目投入了「數十萬至數千萬」元人民幣。該計劃依賴於當時中國數字資產日益增長的普及度，承諾高額股息和保證利潤。

在中國當局已經追查她的情況下，錢志敏於2017年9月使用假文件逃離中國並來到英國。當局表示，她與一名叫溫健的同謀合作，後者因在該計劃中的角色去年被判處六年零八個月監禁。

根據皇家檢察署的說法，溫健幫助錢志敏洗錢，從住在餐廳樓上到在倫敦北部租用價值數百萬英鎊的房屋。此外，錢志敏和溫健還使用被盜資金在杜拜購買了兩處價值超過50萬英鎊的房產。

溫健堅稱這些房產是代表中國雇主購買的，但檢察官辯稱，她的比特幣持有規模和缺乏合法的文件記錄表明了犯罪來源。

英國當局在2018年收到關於犯罪資產轉移的線報後，在案件中取得了突破。同年，警方突襲了錢志敏的家，發現了包含61,000 BTC的數字錢包。

在2024年10月，錢志敏此前曾否認洗錢指控，並計劃對這些指控提出抗辯。另一名被告凌勝學也對相關指控不認罪。

目前，錢志敏在等待判刑期間被羈押，判刑日期尚未確定。到目前為止，皇家檢察署聲稱，許多受害者已通過中國當局設立的賠償計劃收回了部分資金。