交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
探索 Zero Knowledge Proof (ZKP) 如何為您證明事實而付費。了解如何通過其基於真相的拍賣系統在白名單階段賺取收益。探索 Zero Knowledge Proof (ZKP) 如何為您證明事實而付費。了解如何通過其基於真相的拍賣系統在白名單階段賺取收益。

白名單即將開啟：零知識證明（ZKP）如何在區塊鏈上獎勵你所知道的

作者：Blockchainreporter
2025/10/04 03:00
SOON
SOON$2.1173+1.40%
ZeroLend
ZERO$0.000010588+15.38%
Panther Protocol
ZKP$0.01051-0.66%
Brainedge
LEARN$0.01329-1.48%
Swarm Network
TRUTH$0.02564-13.17%
zkp

如今，資訊傳播的速度遠超過人們建立信任的速度。任何人都能在網上發布聲明，但要證明這些聲明卻困難得多。零知識證明 (ZKP) 幣就是為了改變這一現狀而來。這個即將推出的項目引入了一個可以測試和獎勵事實的區塊鏈系統。

零知識證明 (ZKP) 幣建立在一個明確的概念上：如果你擁有知識，你可以證明它並獲得報酬。隨著白名單訪問的臨近，ZKP 預售拍賣正在為第一批用戶做準備。早期參與者將幫助創建一個由經過驗證的知識驅動的信譽網絡，使加密貨幣投資既有吸引力又有回報。

零知識證明 (ZKP) 簡單解釋

對於新手來說，最大的問題是：什麼是零知識證明 (ZKP)？雖然這個術語來自密碼學，但在這裡它是一個新的區塊鏈項目的名稱。它的目標很簡單：建立一個公平的系統，在這個系統中，知識可以被測試、確認和獎勵。

大多數線上平台依賴算法或中央權力來判斷可信度。零知識證明 (ZKP) 提供了另一種方法。任何人都可以提出一個聲明，如「這個事實是真的」或「這個細節是正確的」，並在其上質押代幣。然後，該聲明進入公開檢查階段，其他人可以確認或質疑它。如果聲明站得住腳，發布者將獲得獎勵。如果失敗，他們質押的代幣將被損失。

這確保了真相具有價值，而虛假信息則會讓用戶付出代價。參與者不是追求點贊或點擊，而是通過準確性本身獲得獎勵。

知識拍賣：角色如何使證明變為現實

為了使系統具有互動性，零知識證明 (ZKP) 使用了一個稱為知識拍賣的過程。這包括三個角色：證明者、驗證者和挑戰者。

證明者是提出聲明並用代幣支持它的人。然後，驗證者介入審查該聲明，根據證據支持或拒絕它。如果他們同意該聲明是真實的，他們會確認它。另一方面，挑戰者會質疑他們認為是虛假的聲明，並用證據支持他們的挑戰。

結果由網絡決定。如果證明者是對的，他們和正確的驗證者都會獲得代幣。如果證明者錯了，他們的質押會被削減，成功的挑戰者會獲得獎勵。

使這一系統與眾不同的是其信譽系統。每個用戶隨著時間的推移建立可信度。準確的證明提高信任，而重複的錯誤則降低信任。這創建了一個任何人都可以看到的透明可靠性記錄。對於那些投資加密貨幣的人來說，這個信譽特性使項目更具吸引力。

為什麼早期進入白名單會給你優勢

零知識證明 (ZKP) 白名單尚未開放，但很快就會上線。在區塊鏈項目中，白名單訪問意味著在公眾之前確保一個早期位置。對於 ZKP，這一時刻具有額外的重要性。這是建立一個將決定如何驗證知識的社區的開始。

早期用戶將是第一批嘗試拍賣系統的人，他們將作為證明者、驗證者和挑戰者參與，並開始增長他們的鏈上信譽。因為信任是隨著時間建立的，所以早期開始可以幫助你更快地獲得可信度。

ZKP

早期加入白名單不僅是獲取代幣的一種方式。這是一個機會，可以塑造在去中心化設置中如何評價真相。對於新手來說，這也是學習區塊鏈可信度如何運作的簡單途徑。零知識證明 (ZKP) 使其變得簡單：證明你所知道的，檢查他人的聲明，並質疑你懷疑的內容。這個過程清晰、有回報且對初學者友好。

最終思考

零知識證明 (ZKP) 正在創建一個區塊鏈，在這個區塊鏈中，知識本身變成了一種數字資產。通過獎勵準確性和懲罰虛假聲明，它建立了一個公平透明的系統。對於區塊鏈新手來說，這是一種進入這個領域的方式，不僅僅是通過投機，而是通過貢獻經過驗證的真相。

隨著白名單訪問即將到來，現在是了解 ZKP 如何運作並準備加入的時候了。在一個充斥著未經檢查的聲明的世界中，零知識證明 (ZKP) 提供了一個直接的答案：真相應該始終得到獎勵。對於任何投資加密貨幣的人來說，這是一個難得的機會，可以成為一個為證明你所知道的而付費的項目的一部分。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.644-7.64%
Union
U$0.006088-1.00%
Index Cooperative
INDEX$0.877-0.45%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06099-6.57%
Sleepless AI
AI$0.0611-5.06%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,341.68
$104,341.68$104,341.68

-0.67%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,528.00
$3,528.00$3,528.00

+0.24%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.74
$162.74$162.74

-2.13%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4443
$2.4443$2.4443

-3.35%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17706
$0.17706$0.17706

-1.21%