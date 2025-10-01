交易所DEX+
白名單啟動 2025：為什麼投資具有零知識證明的加密貨幣可能是重大突破

作者：Blockchainreporter
2025/10/01 02:00
每年，加密貨幣領域都會有一個轉捩點，人們事後回顧時會說，那就是一切改變的時刻。2025年，這個轉捩點可能是零知識證明(ZKP)。多年來，開發者和隱私支持者一直讚揚這個理念，但普通人卻沒有明確的途徑及早參與。這一切隨著白名單發布而改變。

這不僅僅是一個註冊連結；它是通往可能改變區塊鏈隱私、擴展性和易用性設計的早期入口。錯過它，你可能只能聽到那些先行者的故事。對於任何考慮投資加密貨幣的人來說，這是一種難得一見的機會。

為何零知識證明現在如此重要

零知識證明不僅僅是一個巧妙的數學技巧。它改變了人們在網上處理信任和隱私的方式。你不必展示所有數據，只需證明必要的部分。這種轉變改變了用戶和應用程式之間的合作方式。白名單發布是廣大群眾首次能夠與長期被視為未來的設計保持一致的機會。這不是炒作；它解決了實際問題。私人支付、實用案例和無風險連接的應用程式只是開始。 

這就是為何許多人現在將其視為頂級加密貨幣，不僅是技術專家，還有知道時機重要性的早期參與者。如果2024年是嘗試的一年，2025年看起來將是全面啟動的一年。

以隱私為先的設置作為關鍵優勢

線上系統依賴於數據暴露運行。每次點擊、交易或行動都會留下痕跡。零知識證明顛覆了這個系統。你可以證明自己年滿18歲而不透露出生日期，證明交易有效而不透露金額，或者證明合規性而不公開完整的資產負債表。這將控制權還給用戶，並降低了銀行或監管機構持有敏感數據的風險。審核者獲得證明，而用戶保持隱藏。當隱私變得簡單，人們就會採用它。這就是為何零知識證明被視為頂級加密貨幣投資，不僅因為其設計，還因為其使用範圍之廣。白名單為那些想加入重新定義公開與私密界限的系統的人提供了早期席位。

可組合應用程式無暴露風險

零知識證明帶來的最被忽視但最令人興奮的變化之一是它如何允許應用程式連接。在加密貨幣領域，可組合性意味著應用程式像樂高積木一樣拼接在一起。到目前為止的問題是暴露；連接應用程式通常意味著洩露用戶或交易數據。零知識證明通過讓應用程式在不顯示事實的情況下檢查事實來解決這個問題。 

借貸應用程式可以確認你能夠還款而不需要你的完整錢包記錄。遊戲可以檢查NFT所有權而不需要你的完整持有清單。應用程式連接，但你的信息仍然是你的。這種重新設計不僅僅是理論。開發者知道如何實現它；他們只需要用戶。這就是為何白名單感覺如此關鍵。零知識證明可能是推動下一波連接應用程式浪潮的缺失層，這使其成為值得深入研究的加密貨幣投資首選。

為何白名單發布可能標誌著2025年

時機至關重要。多年來，零知識證明存在於論文和小型項目中，但現在白名單將其帶給每個人。早期進入意味著輕鬆訪問、比後期階段更低的成本，以及在重大故事中的一席之地。在加密貨幣領域，先行者通常被視為那些在其他人之前發現變化的人。行動的推動力是真實的。等待，你的故事可能只是你如何看著其他人佔據他們的位置而你卻呆住了。

ZKP

加密貨幣的過去充滿了這樣的時刻，而零知識證明可能是2025年的那個時刻。這就是為何許多人已經稱其為頂級加密貨幣。這不僅僅是關於加入；而是關於避免在市場其餘部分醒來時被落下。

零知識證明作為加密貨幣投資的首選 

零知識證明已經慢慢成長為區塊鏈最強大的部分之一，但白名單發布是更廣泛公眾終於獲得訪問權的時刻。它關乎隱私優先的系統、實際使用和無風險連接的應用程式。最重要的是，它關乎時機；無論你是加入早期行列還是只是在一旁觀望。回顧過去，2025年可能是零知識證明加密貨幣從小眾走向主流的一年。 

而那些在白名單期間加入的人將是講述這個故事的人。這就是為何許多人現在稱其為頂級加密貨幣，也是為何如果你今天正在投資加密貨幣，它值得認真考慮。

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻,而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
Wintermute 表示,Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
TeraWulf (WULF) 股票:第三季度營收激增 87%,Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣:BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻,而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示,Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票:第三季度營收激增 87%,Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎:當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析:BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Tether Gold 與實物黃金投資比較(更新於 2025 年 11 月 11 日)

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

