白宮表示隨著停擺持續無談判將裁員

眾議院少數黨領袖哈基姆·傑弗里斯昨日在國會大廈辦公室告訴記者，儘管圍繞持續關閉政府的噪音越來越大，在與唐納德·川普總統和國會領導人在白宮會面後，仍然存在「一條有意義的兩黨共同資助政府的途徑」。

據《華爾街日報》報導，傑弗里斯表示白宮擔心年底前《平價醫療法案》強化健康保險補貼到期的問題，稱這是一個真正令人關注的點，但他補充說，政府關於未授權移民醫療保健的言論「除了其政治影響力外，並不是談判的嚴重障礙」。他還表示，大規模解僱和削減民主黨傾向州項目的威脅「將適得其反」，並且「不會損害民主黨的團結」。

傑弗里斯明確區分了他所稱的週一在白宮的嚴肅討論和之後發生的事情。「不幸的是，總統在白宮會議後的行為惡化為失控且不嚴肅的行動，」他說，指出川普在網上向他發送的「墨西哥音樂主題」迷因。傑弗里斯表示，即使政府關閉持續，他的黨團將繼續推動達成協議。

傑弗里斯團結民主黨人，同時參議院抵抗共和黨法案

上個月，哈基姆·傑弗里斯說服了200多名眾議院民主黨人中除一人外的所有人投票反對共和黨的臨時撥款法案以維持政府運作，採取了民主黨過去曾拒絕的立場。

傑弗里斯這次也讓參議院少數黨領袖查克·舒默堅定地站在他一邊，不像三月份時黨內分裂。當時，舒默和幾位參議院民主黨人投票支持共和黨保持政府開放的法案，而不是面對政府關閉。

這一次，只有少數參議院民主黨人叛變，使共和黨人未能獲得通過其七週支出法案所需的60票，包括他們週五最近的嘗試。

民主黨人要求永久延長強化保費稅收抵免，以幫助美國人通過《平價醫療法案》購買私人健康保險，並希望得到保證，白宮不會試圖單方面取消任何協議中同意的支出。查克·舒默週日告訴CBS的《面對國家》節目，「他們拒絕與我們交談，」表示僵局只能通過川普和四位國會領導人之間的進一步會談來解決。

白宮在沒有談判的情況下關閉政府持續，發出裁員信號

隨著政府關閉在週日進入第五天，一位白宮高級官員表示，如果唐納德·川普總統認為與國會民主黨人的談判「絕對無法進行」，政府將開始大規模裁減聯邦工作人員。

白宮國家經濟委員會主任凱文·哈塞特告訴CNN的《國家聯盟》節目，仍然希望民主黨人「讓步」，避免代價高昂的政府關閉和白宮預算主任羅素·沃特威脅的聯邦僱員裁員。「川普總統和羅素·沃特正在安排事情，準備在必要時採取行動，但希望不必如此，」哈塞特說。

「如果總統認為談判絕對無法進行，那麼將開始裁員。但我認為每個人仍然抱有希望，當我們在週初重新開始時，我們可以讓民主黨人看到避免這樣的裁員只是常識。」

川普週日將潛在的裁員描述為「民主黨裁員」，告訴記者，「任何被裁員的人都是因為民主黨人。」政府關閉始於10月1日，即2026財政年度的開始，此後參議院民主黨人拒絕了一項短期資金措施，該措施本可使聯邦機構開放至11月21日。

