ADA 失敗後最佳加密貨幣是什麼？專家暗示 MUTM 可快速實現 10 倍增長

作者：Coinstats
2025/10/05 22:06
艾達幣
ADA$0.5758-3.72%
Hive Intelligence
HINT$0.003392+3.60%
Quickswap
QUICK$0.01794-1.96%
GAINS
GAINS$0.01697-2.69%
RealLink
REAL$0.06768-4.35%
mutm-ada

這篇文章「ADA失敗後最佳購買加密貨幣是什麼，專家暗示MUTM可快速10倍增長」首次發表於Coinpedia Fintech News

隨著ADA努力維持發展，投資者正在尋找能提供短期收益和實際用途的加密項目。Mutuum Finance (MUTM)將成為這個市場的強勁競爭者。它擁有去中心化貸款平台，具備穩定幣機制、P2C和P2P借貸，以及質押獎勵，這些特性將吸引個人和機構投資者。ADA缺乏進展顯示了市場需要實用平台，在這些平台上代幣的實用性能推動採用和市場活動。Mutuum Finance (MUTM)將自身定位為具有真正增長潛力的解決方案。

借貸機制和收益生成

目前，第6階段的價格已設定為$0.035，到目前為止已籌集了約$16.8百萬，該階段份額的55%已售出。超過16,750人已購買該代幣，這表明社區有著濃厚的興趣。在第7階段，價格將上漲到$0.040，這是15%的增長。這將促使投資者爭相購買折扣代幣，趁它們仍然可用。這些預售指標為早期採用者提供了獲取短期收益的明確窗口，而價格趨勢則由實用性故事支持。

Mutuum Finance (MUTM)將使用的兩種貸款系統是低風險池化借貸和針對風險較高代幣的協商P2P市場。用戶將存入「藍籌」資產，並在P2C池中獲得相當於池1:1份額的mtTokens。存款人將以穩定的APY獲得利息，而借款人將能夠獲得現金而無需出售其資產。例如，存入價值$12,000的ETH的用戶將獲得mtETH並賺取14%的APY，相當於每年$1,680。同時，以$1,000的ETH作為抵押品的借款人將能夠以75% LTV借入$750的USD。這使他們能夠獲得流動性，同時仍保持資產增值的可能性。

如果利率保持穩定，借款人將能夠以較高的利率鎖定已知成本，而貸款人則因過度抵押和分層LTV而保持安全。清算人折扣和高達55%的儲備因素是該平台在市場壓力下保持平衡和穩定的一些方式。這種強大的結構將創造一個環境，短期交易者和尋求回報的投資者將能夠參與並獲利，同時也增加了代幣的整體價值。

mtToken質押和需求驅動增長

Mutuum Finance (MUTM)將擁有質押合約，mtToken用戶將從平台收入中獲得MUTM福利。買入並分配系統將部分收入轉化為公開市場MUTM購買。這將增加代幣的價值並幫助短期內價格上漲。這種收益、質押獎勵和回購的組合將創造一個循環增長模式，鼓勵用戶持有他們的代幣並參與社區。隨著更多人使用mtTokens和MUTM，需求將更快增長，推動價格進一步上漲。

mutm

Mutuum Finance (MUTM)計劃將進入第2階段，這將全面關注構建核心智能合約和dApp界面。在第3階段，將在測試網上發布一個工作測試版。用戶將能夠在演示版本中嘗試借貸、借款和質押功能。第4階段將完成交易所上市項目並為網站投入實際使用做準備。每個里程碑都將導致區塊鏈和社區活動，這將支持預期的短期收益。當這些步驟完成後，專家認為實用性將轉化為市場需求，這支持了價格可能從早期預售價格增加到10倍的想法。

安全性和社區激勵

該項目將接受CertiK審計，結合手動審查和靜態分析，Token Scan得分為90.00，Skynet得分為79.00。此外，Mutuum Finance (MUTM)將分配50,000 USDT的漏洞獎勵，跨越不同嚴重程度層級，以鼓勵負責任的報告。一個$100,000的持續贈品將獎勵早期支持者，提供十個$10,000的MUTM獎品，進一步刺激參與和採用。儀表板和Top 50排行榜將突出顯示頂級持有者，鼓勵積極參與和競爭性質押。

在第7階段將價格提高到$0.040之前，在第6階段以$0.035購買代幣的投資者將能夠以折扣價獲得它們。當短期收益、實用性驅動採用和價值過程結合在一起時，它們為希望快速賺錢的交易者創造了絕佳機會。Mutuum Finance (MUTM)將在加密貨幣中脫穎而出，因為它有明確的計劃、強大的安全性和實用的用例。早期採用者將能夠獲得短期收益和參與的長期獎勵。

由於ADA在交付方面遇到困難，Mutuum Finance (MUTM)將成為希望看到增長和高收益的買家的首選加密貨幣。獲得第6階段剩餘分配早期訪問權的參與者將擁有戰略優勢，並能夠從短期價格行動和平台實用性的融合中受益。這將鞏固MUTM在下一波加密投資浪潮中的市場領導者地位。

欲了解更多關於Mutuum Finance (MUTM)的信息，請訪問以下鏈接：

網站：https://www.mutuum.com

Linktree：https://linktr.ee/mutuumfinance

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

