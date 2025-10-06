交易所DEX+
洛杉磯，加利福尼亞 – 2023年11月19日：休斯頓火箭隊的Alperen Sengun #28在Crypto.com競技場對陣洛杉磯湖人隊的Anthony Davis #3被判進攻犯規後做出反應，比賽在洛杉磯進行到第四節。用戶須知：用戶明確承認並同意，通過下載或使用此照片，用戶同意Getty Images許可協議的條款和條件。（照片由Katelyn Mulcahy/Getty Images拍攝）Getty Images Alperen Sengun終於受到關注。上個賽季，他首次入選全明星賽。今年夏天，他在場均得到21.6分、9.6個籃板和6.8次助攻後，被選入歐洲籃球錦標賽最佳陣容。在NBA常規賽中，他在76場比賽中場均上場31.5分鐘，得到19.1分、10.3個籃板和4.9次助攻，投籃命中率為49.6%，但三分球命中率僅為23.3%。他的防守在整個賽季有了很大提升，也因此獲得了重要認可，在聯盟範圍內和大個子球員中的多項進階數據類別中排名很高，這取決於人們對這些指標的信任程度。值得注意的是，他能夠在季後賽中對陣金州勇士隊時留在場上，而不成為球隊的負擔，這是批評者自他進入聯盟以來一直認為他做不到的事情。Sengun在2025-2026賽季的前景如何？首先，Kevin Durant加入了球隊，而Jalen Green、Dillon Brooks和Fred VanVleet（因傷）離開了。這意味著Sengun將與頂級得分手Durant並肩作戰，但同時也需要在本賽季承擔更多的組織任務。我們會在火箭隊的進攻中看到更多以Sengun為中心的戰術嗎？Steven...

2025-2026 年 Alperen Sengun 的未來展望？

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 10:05
洛杉磯，加利福尼亞 – 2023年11月19日：休士頓火箭隊的Alperen Sengun #28在Crypto.com競技場對陣洛杉磯湖人隊的Anthony Davis #3被判進攻犯規後做出反應，比賽在第四節進行中。洛杉磯，加利福尼亞。使用者須知：使用者明確承認並同意，通過下載和使用此照片，使用者同意Getty Images許可協議的條款和條件。（照片由Katelyn Mulcahy/Getty Images拍攝）

Getty Images

Alperen Sengun終於受到關注。上個賽季，他首次入選全明星賽。今年夏天，他在場均得到21.6分、9.6個籃板和6.8次助攻後，被選入歐洲籃球錦標賽最佳陣容。在NBA常規賽中，他在76場比賽中場均上場31.5分鐘，得到19.1分、10.3個籃板和4.9次助攻，投籃命中率為49.6%，但三分球命中率僅為23.3%。

他還因整個賽季防守大幅提升而獲得重要認可，在多項高級數據類別中在聯盟和大個子球員中排名靠前，這些數據被認為是可靠的。值得注意的是，他能夠在季後賽中對陣金州勇士隊時留在場上，而不成為球隊負擔，這是批評者從他剛進入聯盟時就說他做不到的事情。

Sengun在2025-2026賽季會有什麼發展？首先，Kevin Durant加入，而Jalen Green、Dillon Brooks和Fred VanVleet離隊（VanVleet是因為受傷）。這意味著Sengun將與頂級得分手Durant並肩作戰，但本賽季也需要承擔更多組織進攻的責任。我們會在火箭隊的進攻中看到更多以Sengun為中心的戰術嗎？

Steven Adams在夏季重新簽約回歸，Clint Capela也回到休士頓；據報導，火箭隊計劃盡可能多地採用大陣容，他們喜歡上賽季Sengun和Adams一起在場上的「雙大個」陣容。當兩名大個子同時在場時，休士頓在籃板球上壓制對手，而Sengun面對較小的防守者時能夠在內線施展自己的意志。

Sengun下個賽季最需要關注的領域將是重拾他聯盟初期的得分效率。在2023-2024賽季，Sengun的整體投籃命中率為53.7%，兩分球命中率為56.7%。但在2024-2025賽季，這些數據分別降低到了49.6%和51.9%。效率下降的原因可能是他在防守端付出更多努力而導致的疲勞？或許他仍在從2024年3月10日遭受的嚴重右腳踝扭傷中恢復體力？

無論如何，現在他已經鞏固了自己的防守，要想真正被視為聯盟中最佳大個子之一，並爭取入選NBA最佳陣容，Sengun需要重拾他的得分觸感。他在上週火箭隊的媒體日談到了這一點。這將對火箭隊實現季後賽目標大有幫助。

來源：https://www.forbes.com/sites/rahathuq/2025/10/05/whats-ahead-for-alperen-sengun-in-2025-2026/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

