席維斯·史特龍的《塔爾薩之王》第三季何時開始？如何觀看

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/20 20:45
《塔爾薩之王》第3季部分海報。

Paramount+

塔爾薩之王，由Taylor Sheridan創作、席維斯·史特龍主演的犯罪劇，本週末將帶來第3季。新季何時開始在Paramount+上串流播出？

塔爾薩之王於2022年首播，並在2024年推出第二季。史特龍在劇中飾演Dwight "將軍" Manfredi，一位前黑手黨頭目，在服刑25年後，被紐約市的犯罪頭目派往奧克拉荷馬州的塔爾薩，建立新的犯罪企業。

塔爾薩之王第3季的劇情簡介為："隨著Dwight的帝國擴張，他的敵人和團隊面臨的風險也隨之增加。現在，他在塔爾薩面臨最危險的對手：Dunmire家族，一個不按舊世界規則行事的強大舊錢家族，迫使Dwight為他所建立的一切而戰，並保護他的家人。"

塔爾薩之王第3季還有Martin Starr、Jay Will、Annabella Sciorra、Neal McDonough、Robert Patrick、Beau Knapp、Bella Heathcote、Chris Caldovino、McKenna Quigley Harrington、Mike "Cash Flo" Walden、Kevin Pollak、Vincent Piazza、Frank Grillo、Michael Beach、James Russo、Garrett Hedlund和Dana Delany等人主演。

塔爾薩之王第3季從第1集開始，標題為血與波本，將於週日東部時間凌晨3點/太平洋時間凌晨12點（UTC +8 週日下午3點）在Paramount+開始串流。與前兩季塔爾薩之王一樣，第3季將包含10集。

Paramount+提供兩種串流方案：包含廣告的Paramount+ Essential，每月費用為7.99美元，以及無廣告的Paramount+ Premium，每月費用為12.99美元。

Samuel L. Jackson在《塔爾薩之王》第3季客串出演，之後將獲得自己的衍生劇

塔爾薩之王第3季將特別邀請黑色追緝令奧斯卡提名演員Samuel L. Jackson客串。

根據Paramount+的消息，Jackson將在本季塔爾薩之王中飾演Russell Lee Washington Jr.，這個角色將從塔爾薩移居到新奧爾良，為衍生劇NOLA王做準備。

同時，Paramount+於週三宣布，塔爾薩之王已獲續訂第四季。

席維斯·史特龍和Samuel L Jackson在《塔爾薩之王》第3季中。

Paramount+/Brian Douglas

塔爾薩之王第3季延續了第2季的高收視率。根據Paramount+的數據，塔爾薩之王第2季首播在全球Paramount+平台吸引了2110萬觀眾，成為該串流平台歷史上收視率最高的劇集首播。整季節目的總觀看次數達到了1.59億次。

塔爾薩之王第3季的執行製作人之一是Dave Erickson，他也是該劇的總監製。

塔爾薩之王第3季將於週日東部時間凌晨3點/太平洋時間凌晨12點（UTC +8 週日下午3點）在Paramount+開始串流。

來源：https://www.forbes.com/sites/timlammers/2025/09/20/what-time-does-sylvester-stallones-tulsa-king-season-3-begin-how-to-watch/

