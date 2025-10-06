交易所DEX+
SWIFT 的區塊鏈對穩定幣和全球銀行意味著什麼

作者：Coinstats
2025/10/06 00:00
SWIFT，全球金融訊息系統的骨幹，正朝著成為一個成熟的區塊鏈基礎設施提供者邁進一步。

本週，該網絡揭露了建立共享分類帳平台的計劃，該平台將允許銀行在多個區塊鏈上結算涉及穩定幣和代幣化資產的交易。

雖然SWIFT長期以來一直作為跨境資金流動的訊息層，但新平台將使其更接近價值轉移的中心。

這對於一個有超過50年歷史的傳統金融組織來說是一個重大轉變，該組織以處理超過11,500家銀行之間的通訊而聞名，而非自身移動資金。

SWIFT的角色變化

「重大發展是SWIFT正在改變其商業模式以應對區塊鏈去中介化，」Crypto Is Macro Now通訊的作者Noelle Acheson表示。「如今，SWIFT不轉移價值；它發送訊息。在鏈上，訊息和轉移是同一件事。

Acheson認為，新平台可以作為數字貨幣和代幣化資產的「切換」層，連接原本孤立的系統。然而，她質疑在可編程貨幣的世界中，SWIFT是否仍然必要。

「在代幣化金融系統中，SWIFT是必要的嗎？不，它不是——但它確實與幾乎所有全球銀行都有連接，」她說。

銀行接入穩定幣

這些連接可能會在銀行尋找進入區塊鏈經濟的途徑時給SWIFT帶來優勢。

「行業正在快速發展，穩定幣在全球的採用速度之快，使得傳統銀行不得不關注，」OpenPayd的銀行和支付總監Barry O'Sullivan表示。

SWIFT表示，已有超過30家金融機構參與該項目。O'Sullivan預計，隨著需求和監管明確性的增加，將會有更多機構跟進。「採用、互操作性和監管一致性需要時間，」他說。「然而，SWIFT顯然正在定位自己，以在塑造不斷發展的穩定幣和代幣化資產生態系統中發揮有意義的作用。」

Coinbase機構研究主管David Duong表示，SWIFT的平台還可以「實質性降低」希望將穩定幣嵌入其運營的金融機構的技術障礙和整合成本。

O'Sullivan指出，該平台可能為「全球穩定幣生態系統帶來一些標準化」，儘管碎片化可能會持續存在。「現有的私人穩定幣、CBDC和區域解決方案可能會繼續並行運作，」他說。

多年籌備

Duong將SWIFT的倡議描述為加密貨幣和傳統金融的「分水嶺時刻」，但提醒這已經籌備多年。Duong表示，該公司自2017年以來一直在試驗分布式分類帳技術，包括與Chainlink、代幣化證券平台Clearstream和SETL進行試點項目，以及與CBDC進行互操作性測試。Duong表示，開發自己的共享分類帳平台似乎是這一長期轉型的下一階段。

不過，並非所有人都將SWIFT視為中立的參與者。Acheson表示，其在執行制裁方面的角色已導致銀行被切斷與網絡連接的國家產生不信任。

「考慮到SWIFT在執行美國和歐盟制裁中的角色後產生的全球不信任，其提供的服務是否能阻止支付系統碎片化尚不清楚，」她認為。

即便如此，SWIFT的決定強調了傳統金融和區塊鏈金融之間的界限越來越交織在一起，世界上最大的金融機構正在——緩慢地，然後突然地——採取主動以保持相關性。

