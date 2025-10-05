交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
在這個數位時代，電子商務平台正透過社交商務整合、AI驅動的個人化以及向發展中市場的擴展而即時進步。AI發展的下一階段是代理平台，在這裡，當前人工智能的能力被擴展為目標導向的代理，可以與企業和消費者連接運作。代理商務... 閱讀更多 這篇文章《什麼是代理商務？》首次發表於BiteMyCoin。在這個數位時代，電子商務平台正透過社交商務整合、AI驅動的個人化以及向發展中市場的擴展而即時進步。AI發展的下一階段是代理平台，在這裡，當前人工智能的能力被擴展為目標導向的代理，可以與企業和消費者連接運作。代理商務... 閱讀更多 這篇文章《什麼是代理商務？》首次發表於BiteMyCoin。

什麼是代理商務？

作者：Bitemycoin
2025/10/05 20:29
ERA
ERA$0.2472-5.21%
Octavia
VIA$0.0141+7.63%
Sleepless AI
AI$0.0612-4.99%
Moonveil
MORE$0.004154-13.36%

在這個數位時代，電子商務平台正透過社交商務整合、AI驅動的個人化以及向發展中市場的擴展而迅速發展。AI發展的下一階段是代理平台，在這裡，當前人工智能的能力被擴展到能夠與企業和消費者連接的目標導向代理。

代理商務超越了普通傳統的電子商務平台，建立了在定義參數內與用戶自主連接的先進AI系統。代理商務的出現為電子商務平台的格局帶來了重大轉變。讓我們通過本文更多地了解代理商務。 

本文探討了什麼是代理商務，其好處，它如何運作，以及未來的機會。來吧，讓我們詳細了解代理商務。

什麼是代理商務？

代理商務是一種創新且現代的移動和線上購物形式，其中AI代理在完成任務或為用戶閉環方面發揮著重要作用。電子商務平台涉及的任務包括商品搜索、價格比較和產品購買，用戶只需要有限或無需手動輸入。代理商務幫助自主的、AI驅動的代理執行與企業或用戶相關的複雜多步驟任務。 

使代理商務在電子商務平台中獨特的關鍵特點包括上下文理解和適應性、主動倡議、端到端自動化、對話式和無縫界面、多步驟任務執行和超個人化。此外，代理商務可以推理、安排和實施從產品發現到購買階段的整個商業工作流程，減少人工協助。這將購買體驗從手動到點擊依賴的過程轉變為由主動人工智能增強的過程。

代理商務的好處

大多數組織已經開始為代理商務開發基礎設施，因為其有益的特點。讓我們分析代理商務的重要好處，它們列舉如下。

  • 代理商務可以為用戶提供更多個人化，這些代理幫助用戶記住他們的偏好和過去的購買細節，從而提供重要的產品推薦和體驗。
  • 代理通過有效管理從搜索到購買的整個購物工作流程，幫助客戶使他們的線上購物更加簡單和有趣，並節省他們在廣泛比較購買和決策上的時間。
  • 代理提供巨大的速度和效率，幫助用戶消除需要滾動瀏覽航空或零售網站的麻煩，而是在需要時立即識別他們需要的東西。
  • 代理商務檢查評論、價格和其他元素以識別最佳價值，從而做出有效的購買決策。 
  • 代理系統可以管理困難的任務並增強需求，而不需要人力資源的相應刺激，促使企業更成功地檢查其功能。
  • 代理商務中的實時數據分析通過在快速發展的市場中提供競爭優勢，幫助業務技術和營銷活動立即調整。
  • 代理商務有助於增強用戶個人化，這種個人化溝通導致更高的客戶忠誠度、滿意度和承諾。
  • 代理通過全面理解用戶行為、購物歷史和偏好，提供極其重要的體驗和建議。

代理商務如何運作？

在代理商務中，代理使用提示或用戶請求開始他們的工作。這種電子商務使用自主人工智能代理作為企業和購物者的中介服務器。代理的主要職責是價格比較、用戶端的自動購物和產品發現。

代理商務的交易是一個多步驟過程，幫助AI根據用戶的興趣完成任務。這個智能過程中包含的主要能力是有效理解用戶意圖、研究和發現、評估和推理、安全和授權實施以及處理購買後的物流。 

智能過程從用戶的請求開始，AI代理通過深入檢查產品定價、規格、物流細節和評論，對產品目錄和各種平台進行研究。之後，代理檢查選項，通知合適的服務或產品，並根據用戶的請求建議某些項目，同時深入理解他們的背景和偏好。

此外，當用戶批准後，AI代理可以自動完成購物，處理付款和交易，發展出熟練且吸引人的購買體驗。代理不僅提供靜態幫助，還可以獨立執行並做出決策。

同樣，購買和研究中的自動化幫助代理為客戶開發更個人化、更熟練且更少麻煩的購買體驗。在企業方面，代理通過自動化工作流程、AI驅動的商品銷售和優化的銷售流程，賦予更智能、更快速和更可擴展的功能。

代理商務的未來

在未來幾年，代理商務預計將迅速擴展到電子商務平台的各個部分，推動一些用戶可能利用聊天機器人建立大部分預期購買的可能性。代理商務在未來幾年的主要目標將是"無人點擊"或"零點擊"交易，在這種交易中，AI代理可以在用戶表示興趣後自主完成購物過程。

A2A（代理對代理）交易為電子商務平台提供了重大轉變，自主AI代理直接與其他AI代理進行銷售、購買和談判。 此外，跨國公司已經在創建必要的框架和協議，預計在即將到來的一年中代理商務將有高度發展。代理商務仍處於成長階段，其出現保證了更高的熟練度、個人化體驗以及全新的業務技術和模式。

另請閱讀：Circle和Crossmint合作以USDC穩定幣為代理商務提供動力 

結論

在電子商務平台中，代理商務為不同的線上用戶帶來了挑戰和機遇。代理平台促使AI代理利用先進的人工智能開始活動，做出決策，並解釋用戶需求。此外，代理平台負責理解自然語言、推理和提供自主採購和購物體驗所需的安排。

目前，通過了解代理商務的未來機會，領先品牌開始探索創建自己的專業代理，以增強客戶忠誠度或直接管理客戶的銷售。在未來幾天，其重點可能會從打動人眼到打動智能代理。

這篇文章《什麼是代理商務？》首次發表於BiteMyCoin。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.644-7.64%
Union
U$0.006088-1.00%
Index Cooperative
INDEX$0.877-0.45%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06099-6.57%
Sleepless AI
AI$0.0611-5.06%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,425.94
$104,425.94$104,425.94

-0.59%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,532.03
$3,532.03$3,532.03

+0.35%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.97
$162.97$162.97

-1.99%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4478
$2.4478$2.4478

-3.21%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17727
$0.17727$0.17727

-1.09%