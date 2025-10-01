交易所DEX+
SEC 運作可能受到阻礙，延遲 Solana 和 Litecoin 加密貨幣 ETF 的批准。政府關閉期間人員有限可能會使關鍵監管審查和截止日期陷入停滯。延遲可能削弱投資者信心並引發山寨幣市場波動。美國政府關閉的可能性正在加密貨幣世界引起不安，特別是圍繞著熱切期待的[...] 這篇文章《美國政府關閉對加密貨幣 ETF 批准意味著什麼》首次發表於 CoinJournal。

美國政府停擺對加密貨幣 ETF 批准的影響

作者：Coin Journal
2025/10/01 01:31
  • SEC 營運可能受阻，延遲 Solana 和 Litecoin 加密貨幣 ETF 的批准。
  • 關閉期間人員有限可能會使關鍵監管審查和截止日期陷入停滯。
  • 延遲可能削弱投資者信心並引發山寨幣市場波動。

美國政府關閉的可能性正在加密貨幣世界引起不安，特別是圍繞著備受期待的 Solana (SOL) 和 Litecoin (LTC) ETF 的命運。

負責監管這些投資產品批准的證券交易委員會 (SEC)，可能會看到其營運嚴重受阻，使監管決策陷入停滯。

關閉如何影響 ETF 批准

新金融產品如加密貨幣 ETF 的批准在很大程度上取決於 SEC 的徹底審查流程。

但隨著關閉迫在眉睫，只有少數 SEC 員工將繼續工作，僅專注於關鍵功能。

這意味著審查加密貨幣 ETF 申請的團隊可能會被迫休假或被迫以最低能力工作。

幾位基金經理一直在追趕時間表，希望在十月初得到決定。

例如，備受期待的 Canary Capital 的 Litecoin ETF 有一個關鍵的監管截止日期在 10 月 2 日，在人員緊缺的情況下，現在看起來越來越不確定。

雖然一些準備性審查可能在關閉前已經完成，但缺乏全員意味著這個過程幾乎肯定會放慢。

SEC 是否會將加密貨幣 ETF 審查視為必要仍有待觀察。

歷史表明，非關鍵活動通常在關閉期間暫停，使這些產品的命運處於監管不確定狀態。

對 Solana、Litecoin 的市場影響

ETF 批准延遲對市場動態有切實影響。目前交易價格接近 206 美元的 Solana 和穩定在約 105 美元的 Litecoin，依賴 ETF 幫助促進的機構資金流入。

當監管不確定性揮之不去時，投資者信心破裂，交易變得更加謹慎。

加密貨幣市場本已對監管信號敏感，可能面臨波動回應。任何新投資渠道的暫停都會削弱更廣泛的熱情，可能使最近的收益停滯不前。

話雖如此，迅速解決關閉並恢復 SEC 批准可能會釋放新的動力，重新點燃對這些山寨幣的興趣。

行業觀察者仍然認為 2025 年是比特幣以外加密貨幣 ETF 的突破年。

如果批准在關閉後不久通過，Solana 和 Litecoin 可能會從增加的機構參與中獲益匪淺。

目前，市場參與者正緊張地觀望華盛頓的政治僵局對監管前景的影響，提醒每個人政治和市場已經變得多麼緊密相連。

這篇文章《美國政府關閉對加密貨幣 ETF 批准意味著什麼》首次發表於 CoinJournal。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

